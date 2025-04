APOLLO TYRES ROZSZERZA OFERTĘ OPON BLIŹNIACZYCH AWE 723+ O OPCJE DLA KOPAREK KOMPAKTOWYCH I ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

Firma Apollo Tyres rozszerzyła swoją innowacyjną gamę opon bliźniaczych do koparek AWE 723+, dodając dwa nowe rozmiary (280/70-22.5 i 220/80-17.5) z myślą o koparkach średniej wielkości (masa do 16 ton), a także modelach kompaktowych (masa 6–10 ton). Dzięki nowym opcjom, które zostały zaprezentowane w zeszłym tygodniu na targach urządzeń budowlanych i przemysłowych Bauma 2025 w Monachium, seria AWE 723+ obejmuje teraz produkty dla koparek o masie od 6 do 26 ton.

Apollo AWE 723+ ma wyjątkową, bezdętkową konstrukcję diagonalną, która zapewnia doskonałą stabilność i trwałość. W odróżnieniu od tradycyjnych opon bliźniaczych do koparek produkty AWE 723+ eliminują potrzebę stosowania pierścienia dystansowego w celu zapobiegania przedostawaniu się piasku, kamieni i zanieczyszczeń pomiędzy opony, a szeroki podwójny bieżnik zapewnia dodatkową ochronę ścianek bocznych nawet przy bardzo dużych obciążeniach i w trudnych warunkach. Jego konstrukcja zapewnia większą powierzchnię styku, co poprawia przyczepność, stabilność i zdolność do poruszania się po miękkim podłożu.

Wprowadzona na rynek dwa lata temu oryginalna opona 300/80-22.5 156B z serii AWE 723+ nadaje się do koparek o masie do 26 ton. Opona ta jest idealna do prac ciężkich z wykorzystaniem koparek, zapewniając wysoki poziom stabilności, przyczepności i trwałości w trudnych warunkach pracy.

Coraz więcej operatorów koparek poszukuje opon, które zapewniają stałe i niezawodne osiągi, a także możliwość pracy z uwzględnieniem różnych warunków terenowych i niespodziewanych wyzwań w miejscach wykonywania robót. Rozszerzona gama AWE 723+ daje operatorom większy wybór z myślą o szerokiej gamie zastosowań.

Wprowadzenie tego rozszerzenia serii na targach Bauma było dla nas ważnym momentem. To potwierdzenie rosnącej siły naszego portfolio i ogromnego zaangażowania zespołów, które je stworzyły. Wraz z dynamicznym rozwojem infrastruktury i budownictwa w Europie i na innych rynkach, rozszerzona oferta Apollo Tyres jest gotowa sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na niezawodne i wytrzymałe opony do jazdy w terenie. – powiedział Laurence Bennett, szef działu opon rolniczych i przemysłowych w Apollo Tyres

Nowe rozmiary będą dostępne do zamówienia w całej Europie już w tym kwartale.

Wykaz rozmiarów:

220/80 – 17.5 123B TL NOWOŚĆ

280/70 – 22.5 147B TL NOWOŚĆ

300/80 – 22.5 156B TL

Apollo Tyres to międzynarodowy producent opon i wiodąca marka opon na rynku indyjskim. Ma wiele zakładów produkcyjnych w Indiach, a także po jednym w Holandii i na Węgrzech. Firma dystrybuuje produkty pod dwiema markami — Apollo i Vredestein. Jej produkty są dostępne w ponad 100 krajach, a dystrybucja odbywa się za pośrednictwem sieci wyspecjalizowanych, firmowych salonów sprzedaży