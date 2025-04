Firma ZF Aftermarket z przyjemnością ogłasza swój udział w XIV Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników jako oficjalny partner wydarzenia. Dla uczniów to wyjątkowa szansa, by udowodnić swoje kompetencje oraz zdobyć cenne doświadczenie, wiedzę i know-how poprzez działania na kluczowych komponentach i technologiach wykorzystywanych na rynku motoryzacyjnym, a także do zapoznania się z aktualnymi trendami i innowacjami w branży.

Czego więc w tym roku mogą spodziewać się mechanicy i odwiedzający stoisko ZF Aftermarket?

Najszerszy zakres wsparcia i nowa kategoria – po raz pierwszy firma angażuje się w rywalizację Młodych Mechaników Motocyklowych.

Eksperci ZF Aftermarket wraz z gośćmi specjalnymi: EKG Auto Serwis oraz Bartoszem Ostałowskim będą obecni w Hali nr 7.

Dla odwiedzających TTM oraz uczestników Mistrzostw Mechaników firma przygotowała nowości technologiczne, atrakcje oraz akcje specjalne.

ZF Aftermarket będzie gościł na swoim stoisku zespół ZF Digital Solutions którego specjaliści zaprezentują najnowsze rozwiązania diagnostyczne

Edukacja i rywalizacja w pięciu kategoriach

W tym roku ZF Aftermarket jeszcze mocniej angażuje się w edukację przyszłych mechaników, przygotowując zadania w rekordowej liczbie kategorii. Firma będzie wspierać uczestników w następujących konkurencjach:

Młody Mechanik, Elektromobilni (24 kwietnia 2025 roku),

Młody Mechanik Motocyklowy (25 kwietnia 2025 roku),

Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych, Mechanik Zawodowy

(26 kwietnia 2025 roku).

Taki zakres wsparcia jest wyjątkiem i jesteśmy dumni, że z roku na rok rozszerzamy naszą obecność w Mistrzostwach. Żaden inny partner wydarzenia nie bierze udziału w większej ilości kategorii, co udowadnia również jak szerokie kompetencje ma firma oraz jej eksperci. Przyjęło się już, że nasze zadania podczas Mistrzostw Mechaników należą do jednych z trudniejszych – i nie zamierzamy tego zmieniać! Stawiamy na realne wyzwania, z jakimi mechanicy mierzą się w codziennej pracy, dlatego przygotowując zadania praktyczne, skupiamy się na diagnostyce, nowoczesnych technologiach napędowych i szeroko pojętej precyzji w serwisowaniu pojazdów. Tegoroczną nowością jest udział ZF Aftermarket w kategorii Młody Mechanik Motocyklowy –posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym segmencie rynku, oferując wysokiej jakości produkty do układu kierowniczego, napędowego, hamulcowego i zawieszenia w motocyklach pod markami SACHS i TRW. Praca z produktami dedykowanymi motocyklom nie jest tajemnicą dla nas, ekspertów ZF Aftermarket, dlatego już teraz zachęcamy uczestników rywalizacji w tej kategorii do aktywnego zadawania pytań i czerpania cennej wiedzy prosto od producenta. – mówił Michał Głażewski, dyrektor ds. zarządzania siecią warsztatową i zespołem technicznym ZF Aftermarket.

ZF Aftermakret i ZF Digital Solutions: najwyższej jakości części zamienne i nowoczesna diagnostyka w jednym miejscu

W tym roku po raz pierwszy ZF Aftermarket będzie gościł na swoim stoisku zespół ZF Digital Solutions, którego specjaliści zaprezentują najnowsze rozwiązania diagnostyczne ZF [pro]Diagnostics na przykładzie pojazdu premium BMW. Podczas testowania na żywo, wykorzystany zostanie innowacyjny tester ZF MultiScan, który umożliwia niezależnym warsztatom szybką, skuteczną i precyzyjną diagnostykę ok. 35 000 różnych systemów stosowanych przez ponad 60 marek pojazdów – zarówno użytkowych jak

i osobowych, w tym hybrydowych i elektrycznych

Specjaliści ZF Digital Solutions pokażą w praktyce, jak szybko i łatwo można zidentyfikować usterki, zoptymalizować proces serwisowy, skalibrować urządzenie, a także, co szczególnie istotne dla warsztatów niezależnych, nadążyć za coraz bardziej wymagającą technologią w nowych samochodach.

Atrakcje dla uczestników i goście specjalni

Po zakończeniu zmagań konkursowych uczestnicy Mistrzostw będą mogli wziąć udział w motoryzacyjnych atrakcjach oraz spotkać specjalnych gości.

Fanów czterech kółek zapraszamy do sprawdzenia swoich umiejętności na symulatorze samochodowym. Każdy odwiedzający będzie mógł przejechać okrążenie na wyjątkowym torze wyścigowym – jakim? To już niespodzianka, której nie zdradzimy. Gwarantujemy jednak, że warto przyjść na stoisko ZF Aftermarket i przekonać się osobiście.

Nie zabraknie także specjalnych gości: 25 i 26 kwietnia stoisko

ZF Aftermarket odwiedzą wyjątkowi mechanicy: Krzysztof i Jakub z EKG AutoSerwis, którzy prowadzą cieszący się ogromną popularnością kanał ,,Auto Dyżur by EKG’’. Entuzjaści motoryzacji będą mieli okazję do osobistych spotkań i rozmów z zespołem EKG Auto Serwis oraz do wzięcia udziału w akcji specjalnej, przygotowanej przez Krzysztofa i Jakuba wraz z zespołem ZF Aftermarket. Szczegóły już wkrótce na Facebooku ZF Aftermarket i @zfaftermarket.pl.





Z kolei 25 kwietnia wraz z ekspertami ZF obecny będzie Bartosz Ostałowski – profesjonalny kierowca, rekordzista Guinnessa w drifcie i ambasador marki SACHS, a także jedyny na świecie profesjonalny kierowca sportowy, który prowadzi samochód stopą, z którym będzie można porozmawiać o motoryzacji (i nie tylko), zrobić zdjęcie i dowiedzieć się więcej o wyzwaniach, jakie stoją przed mechanikami w motorsporcie.

Zapraszamy do wspólnego kształtowania przyszłości motoryzacji

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin stoiska ZF Aftermarket podczas

XIV Mistrzostw Mechaników i Targów Techniki Motoryzacyjnej w dniach

24-27.04.2025 r. w Hali nr 7. Sprawdź, jakie dodatkowe atrakcje firma przygotowała dla odwiedzających, porozmawiaj z ekspertami o produktach, których również nie zabraknie na stoisku i dowiedz się, jak rozpocząć swoją przygodę z motoryzacją podczas rozmów z przedstawicielami działu HR

ZF Aftermarket. Każdy, kto nas odwiedzi może liczyć zarówno na dawkę wartościowej wiedzy eksperckiej, jak i dobrą zabawę w motoryzacyjnym stylu.

Dowiedz się więcej o produktach ZF Aftermarket i śledź relacje firmy

z wydarzenia na kanale Facebook ZF Aftermarket i Instagram @zfaftermarket.pl.