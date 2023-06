System Xtreme od marki Standox  – Xtremalnie szybki proces naprawy

System Xtreme od Standox, globalnej marki renowacyjnej firmy Axalta, umożliwia turbo szybki proces naprawy. Opatentowana technologia Axalta, która stoi za systemem Xtreme, oferuje imponujące właściwości produktów z tej serii oraz pozwala na znaczne oszczędności kosztów.

System Xtreme od marki Standox otwiera zupełnie nowy świat szybkich procesów lakierniczych. Co więcej, jest bardzo elastyczny w użytkowaniu i niezwykle ekonomiczny pod względem zużycia energii. To jedyny system na rynku, który pozwala na suszenie w temperaturze 60°C, 40°C, a nawet 20°C. W zależności od nakładu pracy w warsztacie, lakiernicy mogą wybrać ekstremalnie szybkie suszenie i wysoką przepustowość lub ekstremalnie niskie zużycie energii.

Ten rewolucyjny system przyspiesza proces naprawy i skraca czas użytkowania kabiny lakierniczej przy wyższej temperaturze suszenia. Kiedy jest mniej pojazdów do naprawy, warsztaty lakiernicze mogą suszyć w niskiej temperaturze, aby maksymalnie zredukować zużycie energii.

Zaleta tego systemu polega na tym, że serwisy mogą zaoszczędzić do 25% na kosztach energii susząc w wyższych temperaturach lub nawet 70% susząc w temperaturze otoczenia. Nasz system Xtreme jest idealny dla warsztatów lakierniczych, które na codzień wykonują dużo zleceń, oczekują wydajnych produktów, a także chcą obniżyć koszty operacyjne. – mówi Harald Klöckner, Training and Technical Service Leader w Standox.

Standox Xtreme System – Painter Tip

Xtremalnie wysoka przepustowość

Krótsze czasy suszenia pozwalają znacznie zredukować obłożenie kabiny lakierniczej. Czyni to pracę bardziej wydajną, umożliwiając naprawę większej liczby pojazdów w ciągu jednego dnia.

Warsztaty samochodowe mogą łatwiej przeprowadzać codzienne naprawy dzięki krótszym czasom schnięcia produktów z serii Xtreme. Klienci otrzymują swój pojazd z powrotem w ciągu jednego dnia lub nawet kilku godzin. Warsztaty lakiernicze mogą polegać na marce Standox w zakresie szczególnie szybkich i energooszczędnych procesów, które gwarantują doskonałe rezultaty” – dodaje Klöckner

Xtremalnie niskie nakłady inwestycyjne

Dzięki systemowi Xtreme, starsze kabiny lakiernicze, które nie są w stanie osiągnąć wysokich temperatur rzędu 60°C, nie wymagają modernizacji. Możliwość suszenia w temperaturze 40°C albo 20°C pozwala uniknąć potencjalnie kosztownych inwestycji.

Xtremalnie szybki proces naprawy

W nagraniach z cyklu Standovision eksperci firmy Axalta dzielą się z lakiernikami specjalistyczną wiedzą oraz wskazówkami na temat prawidłowej i efektywnej pracy z produktami Standox. W jednym z nich omówiono System Xtreme. https://youtu.be/g3CXO4APAac W filmie szkoleniowym Tony Mitchell, International Training Leader w Axalta Refinish na rynek EMEA, pokazuje standardową naprawę lakierniczą, demonstrując jak System Xtreme pomaga osiągnąć maksymalną wydajność procesu, przy zachowaniu najwyższej jakości naprawy.

Tony Mitchell prezentuje poszczególne etapy naprawy lakierniczej na samochodzie Seat Ibiza. Proces rozpoczyna od zabezpieczenia podłoża ściereczkami Standox Express Prep Wipes, w kolejnym kroku aplikowany jest najszybszy na rynku wypełniacz – Standox Xtreme VOC Wet-on-Wet Filler. Idealne dopasowanie koloru jest możliwe dzięki wodorozcieńczalnym lakierom bazowym Standoblue. Ostatnim etapem naprawy jest aplikacja lakieru bezbarwnego Standocryl VOC Xtreme Clear. Wszystko zostaje wysuszone w temperaturze 20°C przy minimalnym zużyciu energii, a efekt? Sami zobaczcie.

Xtremalne korzyści

Lakiernicy korzystający z Systemu Xtreme mogą wiele zyskać: możliwość dostosowania procesów do nakładu pracy, optymalne wykorzystanie kabiny lakierniczej oraz obniżenie zużycia energii. Co więcej, brak konieczności wymuszonego suszenia oznacza, że warsztaty mogą obniżyć koszty energii nawet o 70% i wykorzystać kabiny lakiernicze do innych zleceń.

Więcej informacji o produktach, korzyściach oraz zastosowaniu systemu Standox Xtreme System na stronie www.standox.pl/xtreme-system.

Nagrania szkoleniowe Standovision są dostępne na kanale YouTube marki Standox pod adresem: www.youtube.com/standoxonline.

O marce Standox

Standox, globalna marka renowacyjnych systemów lakierniczych Axalta, to najlepszy wybór dla profesjonalnych serwisów. Klienci mogą polegać na produktach marki Standox, ponieważ szybko uzyskają zamierzony efekt i najwyższej klasy wykończenie. Marka pochodząca z niemieckiego Wuppertalu pomaga w przygotowaniu klientów na cyfrową przyszłość poprzez poprawę wydajności procesów i ich digitalizację za pomocą cyfrowych narzędzi. Standox wspiera klientów nie tylko dzieląc się z nimi wiedzą, ale również zapewniając strumień zleceń dzięki licznym aprobatom producentów samochodów i wsparciu firm leasingowych, flotowych oraz ubezpieczeniowych, które dowodzą pozycji marki jako wiodącego partnera dla firm z branży motoryzacyjnej. Standox – sztuka lakierowania.