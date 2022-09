TARGI AUTOMECHANIKA 2022

Szanowni Państwo,

już wkrótce, w dniach od 13 do 17 września we Frankfurcie odbędzie się pierwsza po długiej przerwie wymuszonej epidemią COVID-19 edycja targów Automechanika. Udział jako wystawcy w tym jednym z najważniejszych spotkań właścicieli oraz pracowników warsztatów i stacji serwisowych z dostawcami i branżowymi ekspertami zapowiedziało ponad 2,8 tys. firm z około 70 krajów.

Według organizatorów program wydarzeń dodatkowych będzie bogaty jak nigdy dotąd. Trendy i innowacje, szkolenia i treningi, klasyczne samochody; warsztat przyszłości, sekcja karoserii i lakiernictwa, cyfryzacja, alternatywne systemy napędowe, dzień poświęcony regeneracji części oraz stoiska z kosmetykami oraz sprzętem do detailingu; nie sposób pokrótce opisać bogatego harmonogramu trwającego pięć dni wydarzenia. Można jednak spodziewać się, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie.

Dyrektor targów zachęca do udziału w wydarzeniu jako istotnym źródle wiedzy – tym bardziej cenniej

ze względu na szybkie i radykalne zmiany zachodzące w naszym otoczeniu. Wszystkich ciekawych nowych

trendów, produktów i urządzeń zapraszamy nie tylko do zajrzenia na stronę www targów Automechanika

i udziału w wydarzeniu, ale także do śledzenia wiadomości na łamach czasopisma e-Auto Service Manager .