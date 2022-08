KOLOROWE LATO W LAHTI PRO

Sportowe buty typu sneakers w ofercie marki odzieży ochronnej?

Jak najbardziej – jeśli możesz mieć buty solidne jak do pracy i jednocześnie wygodne oraz przewiewne jak obuwie sportowo-rekreacyjne to nie przegap takiej okazji! Łap najnowsze wzory od LAHTI PRO, gdzie do znanych i docenianych czarnych butów sportowych dołączyła właśnie paleta ich kolorowych odmian.

LAHTI PRO after hours

Model LAHTI PRO L30435/36/37 to ten szczególny przypadek, gdy buty do pracy stają się butami po pracy dla osób aktywnych…Nie każdy but tak potrafi, gdyż o potencjalnej metamorfozie decydują konkretne materiały i ich parametry. Właśnie takie są buty o symbolu L30427 – teraz również we wszystkich swych kolorowych wariantach. Obuwie jest lekkie, wygodne oraz zapewnia odpo­wiednią wentylację stopy. Nieważne – czy jesteś w pracy, czy już po…

Asortyment dostępny po 08.08.2022 do wyczerpania zapasów

Anatomia wszechstronności:

LAHTI PRO L30435/36/37

MATERIAŁ: Wierzch: dzianina siatkowa 3D, ze­wnętrzna konstrukcja zwiększa cyrkulację powie­trza wewnątrz obuwia.

Podszewka: przewiewna dzianina siatkowa.

Wyściółka: wymienna (wkładki z podkładką łago­dzącą nacisk stopy na podłoże).

Podeszwa: PHYLON/TPR. Dzięki innowacyjnej technologii pianki PHYLON, podeszwa wykazuje doskonałe właściwości amortyzacyjne, jest bardzo lekka, niezwykle elastyczna i jednocześnie odpor­na na ścieranie. Wstawki w przedniej i tylnej części podeszwy, wykonane z tworzywa TPR dbają o jej antypoślizgowość.

