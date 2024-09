PHINIA DEBIUTUJE NA TARGACH AUTOMECHANIKA WE FRANKFURCIE Z SERIA NOWYCH PREMIER

PHINIA Inc. (NYSE: PHIN), światowy lider w dziedzinie systemów paliwowych, systemów elektrycznych i produktów aftermarketowych klasy premium, dołączy do pozostałych światowych liderów na rynku motoryzacyjnym podczas największego wydarzenia branżowego – Automechanika Frankfurt – które odbędzie się w Messe Frankfurt w dniach 10–14 września 2024 roku.

Targi 2024 oznaczają pierwszą obecność PHINIA na tym flagowym aftermarketowym wydarzeniu ,od momentu wydzielenia i uruchomienia jako niezależnej firmy w lipcu 2023 roku. PHINIA weźmie udział w wydarzeniu z markami Delphi, Delco Remy i Hartridge. Na zlokalizowanym w Hali 4 stoisku D51, PHINIA zaprezentuje szereg działań i technologii, demonstrując swoje zaangażowanie w zaspokajaniu dzisiejszych potrzeb i gotowość na jutro.

Wiodąca marka aftermarketowa PHINIA, Delphi, zaprezentuje na stoisku gamę nowych produktów, w tym produkty z zakresu Układu Kierowniczego i Zawieszenia, Hamulców – w tym klocki hamulcowe do lekkich pojazdów użytkowych – czujnik NOx oraz rozruszniki i alternatory marki Delco Remy. Delphi zaprezentuje również swoje najnowsze rozwiązanie dla klientów z branży diagnostyki: centralny hub umożliwiający technikom szybszy dostęp do danych i informacji, co pozwala na diagnostykę i realizację większej liczby zleceń, maksymalizując efektywność i zwiększając rentowność w ramach wiodącego na rynku pakietu rozwiązań warsztatowych.

Odwiedzający stoisko będą mieli również okazję dołączyć do PHINIA i doświadczyć „The Journey Forward”: kinowej podróży przez 125 lat doświadczenia w sercu przemysłu motoryzacyjnego i spojrzenia na przyszłe innowacje.

Wielu kluczowych przedstawicieli zespołów globalnych PHINIA będzie obecnych na stoisku przez całe wydarzenie, dając uczestnikom możliwość poznania wizji firmy, strategii aftermarketowej i sukcesów przedsiębiorstwa od momentu jego wydzielenia w 2023 roku:

10 września o godz. 16:00 : W nawiązaniu do tematu Automechanika 2024 „Kierowanie Transformacją”, Todd Anderson, CTO PHINIA, poprowadzi dyskusję na temat drogi przemysłu do napędów wolnych od emisji i o niskiej emisji dwutlenku węgla.

11 września o godz. 13:00: Juan Thomaz, wiceprezes i dyrektor generalny Aftermarket Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA), oraz Neil Fryer, wiceprezes i dyrektor generalny Global Aftermarket,

przedstawią przegląd PHINIA, jej strategii aftermarketowej oraz najnowszych premier produktowych wiodących marek aftermarketowych Delphi, Delco Remy i Hartridge.

PHINIA zaprezentuje również swoje rozwiązania warsztatowe oraz możliwości swoich narzędzi diagnostycznych w AGORA, w lokalizacji H10, gdzie codziennie będą odbywać się konkursy dla techników, którzy będą rywalizować o jak najszybszą wymianę klocków i tarcz hamulcowych. Codziennie będą wyłaniani zwycięzcy, a najszybszy czas ogólny podczas wydarzenia zostanie nagrodzony nagrodą główną.

PHINIA wykorzystuje ponad stuletnie doświadczenie w branży, połączone z zaawansowaną technologią, aby dostarczać wiodące, definiujące branżę rozwiązania na globalny rynek aftermarketowy. Nasze działania wykraczają daleko poza przejście na przyszłościowe paliwa, zobowiązując się do utrzymania pojazdów w bardziej efektywnym stanie dzisiaj i w przyszłości na drodze. Jesteśmy podekscytowani możliwością zaprezentowania naszych wiodących na rynku możliwości i innowacji na targach Automechanika Frankfurt oraz uczestnictwa w tym prestiżowym wydarzeniu jako PHINIA po raz pierwszy.” – powiedział Fryer.

Z uczestnikami ze 175 krajów, Automechanika Frankfurt jest wiodącymi na świecie targami dla rynku aftermarketowego w branży motoryzacyjnej. Targi 2024 koncentrują się na innowacjach i transformacjach wspierających zrównoważoną przyszłość, prezentując najnowsze produkty, usługi i technologie motoryzacyjne.