UFI Filters rozszerza ofertę filtrów kabinowych

UFI Filters, lider w dziedzinie filtracji i zarządzania termicznego, prezentuje pełną gamę filtrów kabinowych, które chronią przed kurzem, sadzą, bakteriami, pyłkami i innymi zanieczyszczeniami wewnątrz pojazdu.

Zanieczyszczenia w kabinie samochodu mogą w skrajnych przypadkach nawet wywoływać choroby. Dlatego tak ważny jest wybór wysokiej jakości filtra kabinowego i jego regularna wymiana.

Poprzez doświadczenie w badaniach i rozwoju nowych materiałów, firma UFI Filters opracowała na bazie

FormulaUFI.Stratiflex różne rodzaje mediów do filtrów kabinowych, zapewniających wysoką skuteczność

filtracji, odporność na wilgoć i neutralizację mikroorganizmów. Dzięki temu Grupa UFI oferuje w swoim

katalogu aftermarket trzy rodzaje filtrów kabinowych: od tradycyjnego filtra przeciwpyłkowego, poprzez filtr z węglem aktywnym, zatrzymujący nieprzyjemne zapachy, aż po filtr antybakteryjny z gamy UFI Filters

Argentium®. Systematycznie aktualizowany asortyment filtrów kabinowych



Katalog UFI Filters zawiera obecnie ponad 700 referencji filtrów kabinowych, w tym 607 do samochodów

osobowych i pojazdów użytkowych oraz 111 do ciężarówek drogowych i terenowych, obejmujących ponad 19.000 zastosowań. W ostatnich latach oferta UFI Filters znacznie się powiększyła i pokrywa ponad 98,5% samochodów na europejskich drogach.



363 filtrów przeciwpyłkowych z medium wykonanym z włókniny syntetycznej, zatrzymuje ponad 90%

cząstek o średnicy większej niż 2,5 μm, takich jak pył PM10, zanieczyszczenia i pyłki. Filtry przeciwpyłkowe

UFI są oznaczone w katalogu kodem początkowym 53.



Z kolei 196 referencji filtrów węglowych obejmuje filtry z medium wykonanym z włókniny połączonej z

węglem aktywnym, pochłaniającym gazy i zapachy oraz blokującym zanieczyszczenia przemysłowe i

rolnicze, takie jak niebezpieczne NOX, SO2, NH3 i LZO. Filtry węglowe UFI zapewniają większą ochronę

pojazdu i są oznaczone w katalogu kodem początkowym 54.



UFI Filters oferuje również 159 wyjątkowych filtrów UFI Argentium® o właściwościach antybakteryjnych.

Innowacyjne medium filtracyjne składa się z trzech warstw: strukturalnej, absorpcyjnej i antybakteryjnej,

zawierającej cząsteczki srebra. Biocyd Biomaster na bazie srebra, testowany zgodnie z normą ISO

22196:2011, może ograniczenia powstawania bakterii nawet o 99%. Filtry Argentium® UFI są oznaczone

w katalogu kodem początkowym 34

Znaczenie filtrów kabinowych

Stężenie pyłu w atmosferze i występowanie różnego rodzaju szkodliwych cząstek, takich jak PM10 i

PM2,5, zależy od warunków pogodowych i obszaru geograficznego. Ich obecność może być nawet

sześciokrotnie wyższa wewnątrz pojazdu, ze względu na efekt „tunelu” tworzący się w układzie wentylacji.

Skutkami pogorszenia jakości powietrza podczas jazdy są: alergie, bóle gardła, kichanie, brak koncentracji

oraz ograniczona widoczność spowodowana gromadzeniem się pary wodnej na szybach.

Po tym jak jesień i zima poważnie nadwyrężyły filtr kabinowy poprzez wilgoć, kurz, drobny pył i

zanieczyszczenia, ważne jest przeprowadzenie jego wymiany na wiosnę. Grupa UFI Filters zaleca

regularną wymianę filtra kabinowego co 15.000 km, a na obszarach szczególnie zanieczyszczonych nawet

w krótszych odstępach czasu, lub najpóźniej co 6-12 miesięcy. To czynność niezbędna dla zdrowia i

komfortu jazdy.



Grupa UFI Filters udostępniła dystrybutorom praktyczną broszurę ułatwiającą wybór najlepszego filtra

kabinowego.