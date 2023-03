PPG LINQ™ innowacyjny, cyfrowy ekosystem dla branży lakierniczej.

Od momentu uruchomienia masowej produkcji samochodów oraz konieczności wykonywania napraw lakierniczych dobór właściwego koloru dla naprawianego elementu stał się największym wyzwaniem dla lakierników. Wraz z upływem czasu, jeszcze ważniejsze stało się to, aby dopasowanie kolorystyczne było właściwe już za pierwszym razem, tak aby minimalizować straty wynikające z ewentualnych korekt danego koloru.

STARE SYSTEMY DOPASOWANIA KOLORU

Kilkanaście lat temu gama kolorów była inna niż dzisiaj. Powszechnym sposobem dopasowania koloru naprawianej części było korzystanie z usług wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów zwanych kolorystami. Jeszcze do tej pory, niektóre warsztaty stosują tę technikę. Z czasem, wielu lakierników rozwinęło umiejętność doboru koloru bardzo zbliżonego do oryginalnego, fabrycznego odcienia. W zależności od umiejętności i tzw. „oka do koloru”, metoda ta była mniej lub bardziej skuteczna.

Od czasu, gdy producenci aut zaczęli wprowadzać szeroką gamę odmian kolorów, dobór właściwego odcienia stał się bardziej skomplikowany. W epoce kolorów metalicznych oraz pigmentów z efektami specjalnymi, idealne dopasowanie koloru okazało się umiejętnością konieczną, aczkolwiek trudną do znalezienia.

Aby pomóc lakiernikom dopasować właściwy kolor, producenci systemów lakierniczych opracowali metodę tzw. katalogów kart kolorystycznych (color box). Color box to inaczej „pudełko” w którym znajdują się pomalowane karty kolorów nadwozi różnych marek samochodowych. Początkowo katalog oferował tylko wskazanie koloru, który można osiągnąć, ale z czasem narzędzie to stało się rozbudowanym systemem, który nieustannie wymagał aktualizowania o nowe kolory. W przypadku renomowanych marek lakierniczych, które miały w ofercie systemy wodorozcieńczalne, np. PPG ENVIROBASE HP czy AQUABASE Plus, lakiernik miał do dyspozycji pomalowane tzw. próbki kolorów, które produkowano przy użyciu oryginalnych produktów lakierniczych. W innych przypadkach lakiernicy zadowalali się próbkami kolorów na papierze, które drukowane przy użyciu atramentu, często były niedokładnym odwzorowaniem oryginalnego koloru.

Wzorniki kolorów umieszczane w color boxach stawały się coraz bardziej popularne, gdy wraz z czasem rosła ich dokładność w odwzorowaniu koloru. Lakiernik mógł ocenić i dobrać kolor widząc go na własne oczy zanim przystąpił do przygotowania i aplikacji lakieru na naprawiany element – nadwozia samochodowego.

Niestety, wadą tego popularnego rozwiązania jest to, że trzeba je systematycznie aktualizować. Często zdarza się, że na aktualizację koloru lakiernicy muszą czekać od kilku do kilkunastu miesięcy od wprowadzenia na rynek nowego koloru przez producenta pojazdu. Na dodatek proces katalogowania nowych kolorów wymagał od lakiernika czasu, który przecież mógłby poświecić na wykonywanie napraw lakierniczych. Dlatego często można było spotkać color box ze stosem niezłożonych aktualizacji kładzionych po prostu na górze pudełka. W praktyce często oznaczało to, że wzorniki kolorów mogły łatwo stać się „nieaktualne”.

ERA SPEKTROFOTOMETRÓW

Następnie rozpoczęła się era spektrofotometru. Początkowo narzędzia te „zbliżały się” do doboru właściwego koloru, ale nie mogły zagwarantować najwyższej jakości dopasowania. Oznaczało to, że w większości przypadków nie było gwarancji osiągnięcia dopasowania za pierwszym razem. Niektóre spektrofotometry oferowały jakąś formę wizualizacji, prezentując kolor na ekranie, ale tak naprawdę nie było to dokładne dopasowanie, a raczej rekomendacja właściwego koloru.

I to jest mniej więcej moment, w którym teraz znajduje się branża lakiernicza

NOWY STANDARD WIZUALIZACJI KOLORU

Jest rok 2023, firma PPG lider innowacji wprowadza nowy sposób dopasowania kolorów. Firma PPG to 130 lat doświadczenia i ciągła praca z klientami, stąd punktem wyjścia dla rozwoju nowych usług jest zrozumienie rzeczywistych potrzeb warsztatów lakierniczych.

Słuchaliśmy naszych klientów i wiedzieliśmy, że potrzebują sprawdzonego narzędzia do identyfikacji koloru. Postanowiliśmy pójść w stronę wirtualnej wizualizacji próbki koloru która będzie pasować do oryginalnego/fabrycznego odcienia lakieru. Chcieliśmy stworzyć cyfrowy system, który wyeliminuje potrzebę fizycznej aktualizacji i umożliwi porównanie próbki wirtualnej z lakierem na samochodzie. Jak to działa? – mówi Magdalena Salamucha Automotive Refinish Director

PPG LINQ™ CYFROWY EKOSYSTEM URZĄDZEŃ UŁATWIAJĄCY ŻYCIE LAKIERNIKOM

Kluczowymi komponentami systemu PPG LINQ™ są: zaawansowane, unikalne oprogramowanie do wizualizacji 3D PPG VISUALIZID™ oraz nowy, kompaktowy spektrofotometr PPG DIGIMATCH™. Oba narzędzia pracują w zintegrowanym systemem cyfrowego dopasowywania kolorów, który znacząco poprawia szybkość i wydajność procesu oraz zmniejsza straty na produktach lakierniczych wykorzystywanych przez warsztaty do produkcji natrysków próbnych.

Nowy spektrofotometr od PPG jest wyposażony w nowoczesną kamerę cyfrową, która posiada sześć kątów obrazowania i sześć kątów odbicia, aby szybko i dokładnie rejestrować informacje o odcieniu i fakturze lakieru. Rejestrowany obraz jest odtwarzany na ekranie i pokazuje lakiernikowi dokładne odwzorowanie docelowego koloru. Wygląda to jak prawdziwa magia. Dzięki oprogramowanie PPG VisualizID™ na dużym, ekranie o wysokiej rozdzielczości zwanym TouchMix™ Ultra można zobaczyć porównanie odczytu próbki koloru ze spektrofotometru PPG DigiMatch™ z wirtualną kartą natrysku z potężnej bazy danych kolorów PPG. Aktualnie znajdziemy w niej około 70000 wariantów kolorystycznych, które są nieustannie uzupełniane.

System wybiera kilka opcji koloru, które uważa za najbliższe, a lakiernik podejmuje decyzję, który wariant wybierze. Wirtualne próbki można oglądać pod każdym kątem, we wszystkich rodzajach światła i na elementach o różnych kształtach. Można je powiększać, aby sprawdzić fakturę powłoki i efekt ziarna. Można nawet patrzeć na to w świetle sztucznym lub naturalnym. Pozwala to dokonać bardzo dokładnej oceny koloru, przed jego przygotowaniem.

To było zawsze naszym marzeniem. Możemy dokładnie pokazać lakiernikowi, jak będzie wyglądał wybrany przez niego kolor, oczywiście w porównaniu z kolorem fabrycznym. W przeciwieństwie do starych tradycyjnych narzędzi, lakiernik może sam dokonać wyboru, na podstawie naszej wizualizacji. PPG LINQ™ daje dostęp do 70000 kolorów. Gdy tylko pojawia się nowy wariant, nasza baza danych jest uzupełniana, a wirtualne narzędzie może pokazać każde z 70 000 dopasowań kolorystycznych. Tak więc warsztat ma stały i nieograniczony dostęp do kolorów zarówno tych starych jak i najnowszych. To jest prawdziwa przyszłość dopasowywania kolorystycznego, dostępna już dziś, jak na wyciągnięcie ręki. – mówi Marcin Chmielewski, Technical Manager w PPG Refinish

Wiele nowoczesnych warsztatów lakierniczych korzysta z rozwiązań cyfrowych, aby osiągnąć swoje cele w zakresie zwiększenia rentowności, wydajności i efektywności. Potrzeby i opinie klientów odegrały dużą rolę w rozwoju naszego nowego systemu. Tak więc nasi klienci mogą być pewni, że PPG LINQ™ pozwoli im osiągać cele poprzez zwiększenie szybkości i wydajności ich operacji. – powiedział Adrian Winkler, Dyrektor Sprzedaży CAR PPG Refinish.

DOPASOWANIE KOLORU ORAZ PRECYZYJNE DOZOWANIE PIGMENTÓW

PPG LINQ™ współpracuje z wielokrotnie nagradzanym automatycznym narzędziem do mieszania kolorów MOONWALK® oferując warsztatowi kompleksowe rozwiązanie zarówno dla dopasowania kolorystycznego, jak i dokładnego dozowania pigmentów. W ten sposób ulepszamy dwa kluczowe elementy procesu lakierniczego: dopasowanie i przygotowanie koloru. Oto marzenie każdego lakiernika: właściwy kolor, już za pierwszym razem.

Testy PPG LINQ™ pokazały, że dzięki nowym rozwiązaniom od PPG, warsztaty maksymalizują rentowność poprzez zwiększanie produktywności i oszczędności materiału lakierniczego. Lakiernicy, którzy raz przetestowali, jak działa nowe spektro i system wizualizacji koloru, zgodnie stwierdzili, że powrót do starych metod już ich nie interesuje. System działa intuicyjnie i szybko, a lakiernik nie potrzebuje żadnych dodatkowych szkoleń, aby zacząć go stosować od ręki.

Wygrywają wszyscy, zarówno lakiernicy, którzy mogą pracować szybciej i wydajniej, właściciele warsztatów, którzy generują większy zysk, a przede wszystkim klient końcowy, który dostaje szybko i dobrze naprawione auto.

Platforma PPG LINQ™ to cyfrowy ekosystem który zawiera oprogramowanie PPG VisualizID™, spektrofotometr PPG DigiMatch™ oraz system automatycznego dozowania pigmentów MoonWalk®, wprowadzony na rynek przez firmę PPG w 2019 roku. Kolejne, innowacyjne elementy cyfrowego ekosystemu PPG LINQ™ ujrzą światło dzienne jeszcze w 2023 roku.