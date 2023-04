UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 3/2023

W marcu na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono następujące kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

29.03.2023 Samochody marki Mercedes, modele: Sprinter Typ 906 oraz Vito/Viano Typ 639

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes, modele: Sprinter Typ 906, wyprodukowanych w Niemczech, oraz Vito/Viano Typ 639, wyprodukowanych w Hiszpanii, określone warunki klimatyczne mogą z czasem spowodować zmianę właściwości chemicznych gazu pędnego w generatorze gazu niektórych poduszek powietrznych firmy Takata. W razie wypadku z udziałem poduszki powietrznej kierowcy zmiana ta może spowodować pęknięcie generatora gazu, na skutek wysokiego ciśnienia wewnętrznego. W takiej sytuacji poduszka powietrzna utraciłaby funkcję zabezpieczającą, a oddzielające się części generatora gazowego mogłyby doprowadzić do urazu pasażerów.

29.03.2023 Samochody marki Honda, modele: CIVIC oraz CIVIC Type-R

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Honda, modele: CIVIC oraz CIVIC Type-R, rok modelowy 2023, wyprodukowanych od lipca do października 2022 r. w Japonii, element ramy siedziska kierowcy z powodu wadliwego spawu, przy zbyt dużym i ciągłym obciążeniu może pęknąć i prowadzić do grzechotania elementu. W przypadku kolizji pęknięcie spoiny może uniemożliwić przytrzymanie i ochronę kierowcy.

29.03.2023 Samochody marki Hyundai KONA oraz i40

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai, modele: KONA (wyprodukowanych w Korei Południowej od 14 grudnia 2018 r. do 21 czerwca 2020 r.) oraz i40 (wyprodukowanych w Korei Południowej od 20 grudnia 2018 r. do 30 maja 2019 r.), może wystąpić niedrożność filtra siatkowego kanału olejowego pompy podciśnienia, współpracującej z pompą wtryskową. Użytkownik może odczuć zwiększony opór pedału hamulca, zanim włączy się lampka ostrzegawcza.

29.03.2023 Samochody marki Hyundai KONA

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai KONA wyprodukowanych w Korei Południowej od 21 grudnia 2022 r. do 30 stycznia 2023 r., może być zamontowana klamra pasa bezpieczeństwa siedzenia tylnego o niewłaściwej specyfikacji.

22.03.2023 Samochody marki KIA Sorento PHEV (MQ4 PHEV)

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Sorento PHEV (MQ4 PHEV) wyprodukowane w Korei Południowej od 11 kwietnia do 10 maja 2022 r., może dojść do wycieku paliwa, zwiększając ryzyko pożaru.

08.03.2023 Samochody marki Suzuki Across

Przedsiębiorca Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Suzuki Across, wyprodukowanych w Japonii, mogą wystąpić wahania napięcia w układzie ładowania akumulatora litowo-jonowego, co może spowodować zaświecenie kontrolki ostrzegawczej na zestawie wskaźników, a układ ładowania może przestać działać.

02.03.2023 Samochody marki BMW Seria 7 (G70)

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW Seria 7 (G70), wyprodukowanych w Niemczech, poduszki pasażera mogą nie zostać wyzwolone podczas zdarzenia. W tym przypadku zostanie zapalona kontrolka poduszek i zostanie wyświetlony komunikat „nie korzystać z fotela pasażera”.

02.03.2023 Samochody marki Mercedes, Klasy C (BR 203), CLK (BR 209), Klasy E (BR 211) i CLS (BR 219) oraz Typ 203 (CLS)

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes, Klasy C (BR 203), CLK (BR 209), Klasy E (BR 211) i CLS (BR 219), wyprodukowanych od 24.01.2000 r. – 23.12.2010 r. oraz Typ 203 (CLS), wyprodukowanych od 20.10.2000 r. – 23.12.2010 r., mocowanie klejone pomiędzy szklaną pokrywą a ramą dachu przesuwnego może być nieodpowiednie i siła wiązania połączenia klejonego może się stopniowo zmniejszać. Może to skutkować oderwaniem się szklanej pokrywy od pojazdu, zwiększając ryzyko wypadku i/lub obrażeń innych uczestników ruchu drogowego.

02.03.2023 Samochody marki Mercedes Typ EQE (295)

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Typ EQE (295), wyprodukowanych od 24.03. do 02.08.2022 r., w razie wypadku związanego z aktywacją nadokiennej poduszki powietrznej, poduszka powietrzna w obszarze górnej części okładziny słupka B może nie zadziałać zgodnie z przeznaczeniem. Może dojść również do poluzowania okładziny słupka B i przedostania się jej do wnętrza pojazdu. W związku z tym ryzyko odniesienia obrażeń przez pasażerów może być zwiększone.

02.03.2023 Samochody marki Mercedes Typ 203.7 (CL Coupe)

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Typ 203.7 (CL Coupe), wyprodukowanych od 20.10.2000 r. do 23.12.2010 r., mocowanie klejone pomiędzy szklaną pokrywą a ramą dachu przesuwnego może być nieodpowiednie i siła wiązania połączenia klejonego może się stopniowo zmniejszać. Może to skutkować oderwaniem się szklanej pokrywy od pojazdu, zwiększając ryzyko wypadku i/lub obrażeń innych uczestników ruchu drogowego.