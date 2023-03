UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 2/2023

UOKiK w lutym opublikował następujące kampanie przywoławcze dla następujących modeli samochodów:

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Fiat Fiorino typ 225, wyprodukowane w Turcji, mogły zostać wyposażone w zestaw wskaźników IPC (Instrument Pannel Cluster), który nie spełnia wymagań europejskich przepisów ze względu na możliwą nieprawidłową regulację ustawienia reflektorów, co może mieć wpływ na prowadzenie pojazdu przez innych użytkowników ruchu drogowego poprzedzających lub jadących w przeciwnym kierunku. …>

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel Astra L, rama pomocnicza może być niewłaściwie dokręcona, co może skutkować hałasem i/lub prowadzić do braku sterowności. …>

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki DS4, rama pomocnicza może być niewłaściwie dokręcona, co może skutkować hałasem i/lub prowadzić do braku sterowności. …>

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsument ch Zjednoczonych, akumulator wysokiego napięcia mógł zostać wyprodukowany z niewłaściwym łącznikiem mocowania bezpiecznika 200 amperów. Nieprawidłowy łącznik może powodować wysoką rezystancję w gnieździe bezpiecznika 200 amperów, co skutkuje wytwarzaniem ciepła. Klient może zauważyć zapalenie się kontrolki sygnalizującej usterki (MIL), zmiany w właściwościach jezdnych i/lub hałas w zespole akumulatora wysokiego napięcia (HV). W wyniku nadmiernego ciepła w gnieździe bezpiecznika może wystąpić usterka bezpiecznika, a w konsekwencji utrata mocy napędowej, co może skutkować kolizją. …>

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jeep Grand Cherokee Model MY’2018-2019 (WK), hydrauliczna jednostka sterująca systemu ABS może nieprawidłowo odczytać ciśnienie w obwodzie pierwotnym, co może powodować włączenie się światła stop, a także nagłe uruchomienie i zatrzymanie pojazdu bez wciśnięcia pedału hamulca. Może to spowodować niezamierzony ruch pojazdu i doprowadzić do kolizji i/lub obrażeń osób znajdujących się poza pojazdem. …>

Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford Tourneo Connect, wyprodukowanych w fabryce Tychy od 03.03. do 07.07.2022 r., może dojść do awarii dolnego wahacza zawieszenia, skutkującej ograniczeniem sterowności pojazdu oraz utratą napędu. …>

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota RAV4 PHEV, wyprodukowanych w Japonii od 26.11.2019 r. do 17.06.2021 r., jeśli po ciągłej jeździe w „trybie EV” w niskich temperaturach, pedał przyspieszenia zostanie szybko wciśnięty w celu uzyskania przyspieszenia pojazdu, przy jednoczesnym spadku napięcia akumulatora HV, napięcie to może gwałtownie spaść poniżej określonego progu. W takim przypadku pojazd wyświetli komunikat ostrzegawczy, a układ hybrydowy wyłączy się, co spowoduje utratę mocy napędowej. Jeśli pojazd traci moc napędową podczas jazdy z wyższą prędkością, może to zwiększyć ryzyko wypadku. …>

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jeep Wrangler 4xe Model MY’2021-2023 (JL), może nastąpić wyłączenie silnika spowodowane reakcją diagnostyczną na usterki spowodowane utratą komunikacji, prowadzące do utraty mocy napędowej podczas jazdy, co może skutkować kolizją. …>

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW, wyprodukowanych w Niemczech, możliwa jest usterka poduszki powietrznej kierowcy typu SDI, polegająca na degradacji tabletek generujących gaz pędny nadmuchiwacza. Może to w przypadku wyzwolenia poduszki spowodować nadmiernie agresywne spalanie, co może skutkować rozerwaniem obudowy nadmuchiwacza, a fragmenty metalu mogą przejść przez materiał poduszki i dostać się do wnętrza pojazdu z wysoką prędkością. Ryzyko będzie wzrastać wraz z wiekiem pojazdu. …>

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW Seria 2 Active Tourer (U06), wyprodukowanych w Niemczech, mógł nie zostać zamontowany adapter wspornika zewnętrznej drzwi kierowcy, co może skutkować brakiem ochrony przed niezamierzonym otwarciem drzwi podczas zderzenia bocznego. …>

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volvo, modele: XC40, C40, XC60, S 60, V60, V60Cross Country, S90, V90, S90L, V90Cross Country i XC90, model rocznikowy 2023, może dojść do awarii oprogramowania w module sterowania hamulcami, co może prowadzić do utraty funkcji wspomagania hamowania. …>

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volvo, modele: V60 Cross Country, V90 Cross Country, XC60 i XC90 (rok modelowy 2019-2022), może dojść do zablokowania kierownicy podczas jazdy. …>