GRUPA BEMO Z NOWĄ LOKALIZACJĄ

Grupa Bemo od kilku lat sukcesywnie rozwija swoje portfolio dealerskie o kolejne marki i lokalizacje.

W 2014 roku rozpoczęła sprzedaż i świadczenie usług serwisowych dla marki Peugeot w Poznaniu, a w 2018 roku dla marki Citroen. Od tamtej pory w Grupie pojawiła się także marka DS, której Grupa Bemo jest dziś jedynym dealerem oraz autoryzowanym punktem serwisowym w województwie wielkopolskim.

30-letnie doświadczenie dealerskie Grupy Bemo pozwoliło firmie szybko odnaleźć się w nieznanych dla siebie wcześniej markach. Dziś stabilnie funkcjonują salony Auto Club w Poznaniu, przy ulicy Opłotki 15 oraz w Złotnikach, przy ul. Obornickiej 4. Oba obiekty od ubiegłego roku oferują pojazdy marek Peugeot i Citroen, a od lutego br. także marki Opel. Łódzka lokalizacja na razie będzie rozwijać sprzedaż samochodów ze znaczkiem Opel, a już za miesiąc mapę sieci Auto Club o marki Citroen i Peugeot uzupełni obiekt w Szczecinie.

W Bemo dbamy o to, by jako partner zapewniać bezpieczeństwo, skuteczność i pełną współpracę w zakresie osiągania wspólnych celów. Doskonałym przykładem, który pokazuje, jak to owocuje, jest współpraca z Grupą Stellantis. Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa i w trakcie budowy jest właśnie nasza nowa flagowa lokalizacja w Falentach koło Warszawy. To wyjątkowy obiekt, który w jednym miejscu będzie oferować pojazdy różnych marek .

– podsumowuje Łukasz Janicki, Dyrektor Sprzedaży Marek Stellantis w Grupie Bemo.