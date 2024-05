UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 4/2024

W kwietniu na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

30.04.2024 Opel Corsa MHEV

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Opel Corsa MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicles), jednostka sterująca silnikiem (MCU) nie została zaprogramowana z odpowiednią kalibracją. W skrajnym przypadku może to prowadzić do rozłączenia sprzęgieł i utraty napędu podczas jazdy.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 71 pojazdów.

Przedsiębiorca powiadomił właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu aktualizacji kalibracji jednostki sterującej silnikiem (MCU).

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

30.04.2024 Peugeot 208 MHEV

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Peugeot 208 MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicles), jednostka sterująca silnikiem (MCU) nie została zaprogramowana z odpowiednią kalibracją. W skrajnym przypadku może to prowadzić do rozłączenia sprzęgieł i utraty napędu podczas jazdy.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 46 pojazdów.

Przedsiębiorca powiadomił właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu aktualizacji kalibracji jednostki sterującej silnikiem (MCU).

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

30.04.2024 Toyota Aygo X

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Toyota Aygo X, wyprodukowane w Czechach od 17.12.2023 r. do 09.01.2024 r., wyposażone są w system multimedialny, który odpowiada za funkcję audio. Zapisane są w nim dane dotyczące map oraz informacje dotyczące ograniczeń prędkości, które są wykorzystywane jako dane wejściowe dla systemu ISA (Intelligent Speed Assistance). Z powodu niewłaściwego oprogramowania wyświetlacz systemu multimedialnego może zmienić kolor na czarny, a jednostka przestanie działać. Jeśli do tego dojdzie, obraz z tylnej kamery nie będzie wyświetlany podczas manewru cofania oraz nie będzie działać system ISA.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 40 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany systemu multimedialnego.

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Central Europe Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

30.04.2024 Renault MASTER III E-Tech

Przedsiębiorca Renault Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Renault MASTER III E-Tech, wyprodukowanych od 29.07.2020 r. do 16.06.2023 r. we Francji, z powodu niewłaściwego montażu, w przypadku pęknięcia centralnej śruby mocującej lub trzpienia ustalającego wspornika reduktora napędu elektrycznego, istnieje ryzyko utraty punktów mocowania zawieszenia silnika. Może to skutkować utratą napędu i/lub wspomagania układu kierowniczego.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 21 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną powiadomieni o możliwości wystąpienia usterki oraz zaproszeni do autoryzowanych serwisów w celu kontroli mocowania i ewentualnej wymiany wspornika reduktora napędu elektrycznego.

Informacji związanych z kampanią udziela Renault Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa; tel.: 800 900 803; e-mail: kontakt.klient@renault.com.pl).

25.04.2024 Hyundai, modele: KONA SX2, i20 i Bayon

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai, wyposażonych w 7-biegową, dwusprzęgłową skrzynię biegów, modele:

KONA SX2, wyprodukowanych pomiędzy 21.03. a 27.12.2023 r. w Korei Południowej, i20 oraz Bayon, wyprodukowanych pomiędzy 28.03.2023 r. a 15.01.2024 r. w Turcji,

w przypadku automatycznego zdiagnozowania nieprawidłowego sterowania sprzęgłami, może dojść do nieaktywowania się trybu awaryjnego. W konsekwencji może dojść do uszkodzenia sprzęgieł podczas jazdy i utraty możliwości przyspieszenia.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 1 322 pojazdy.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu sprawdzenia i aktualizacji oprogramowania modułu skrzyni biegów.

25.04.2024 Hyundai, modele IONIQ 5 i IONIQ 6

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai, modele:

IONIQ 5, wyprodukowanych pomiędzy 13.01.2021 r. a 29.02.2024 r. w Korei Południowej,

IONIQ 6, wyprodukowanych pomiędzy 28.09.2022 r. a 04.03.2024 r. w Korei Południowej,

półoś napędowa wewnętrzna może ulec uszkodzeniu, co może doprowadzić do problemów ze sterownością pojazdu.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 5 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu wymiany półosi napędowej wewnętrznej.

25.04.2024 Hyundai, modele IONIQ 5 i IONIQ 6

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai, modele:

IONIQ 5, wyprodukowanych pomiędzy 13.01.2021 r. a 29.02.2024 r. w Korei Południowej,

IONIQ 6, wyprodukowanych pomiędzy 28.09.2022 r. a 04.03.2024 r. w Korei Południowej,

może wystąpić błąd ładowania wysokim/niskim napięciem z powodu chwilowego nadmiernego natężenia prądu w jednostce sterującej ładowaniem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 708 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu sprawdzenia, aktualizacji lub w razie potrzeby wymiany jednostki sterującej ładowaniem wraz z bezpiecznikiem.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000).

25.04.2024 Honda ZR-V

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Honda ZR-V, rok modelowy 2023 i 2024, wyprodukowanych od 23.12.2022 r. do 25.12.2023 r. w Chinach, alarm bezpieczeństwa nie wyłącza się w momencie odblokowania pojazdu kluczykiem mechanicznym ze względu na niewłaściwą specyfikację wiązki przewodów drzwi kierowcy.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 463 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że posiadacze samochodów objętych kampanią zostaną wezwani na bezpłatną wizytę w autoryzowanym serwisie w celu przeprowadzenia naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa; tel.: 801 811 711).

23.04.2024 Ford Explorer

Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford Explorer, wyprodukowanych w fabryce Chicago od 09.05.2019 r. do 20.05.2022 r., śruby mocujące tylną oś mogą pękać, co może prowadzić do utraty siły napędowej i zwiększać ryzyko wypadku.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 157 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów objętych kampanią będą proszeni o kontakt z Autoryzowanymi Dealerami w celu sprawdzenia i wymiany tulei ramy pomocniczej tylnego mechanizmu różnicowego.

Informacji związanych z kampanią udziela Ford Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Taśmowa 7; 02-677 Warszawa; tel. 22 608 67 80).

23.04.2024 Ford Mach-E

Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford Mach-E, wyprodukowanych w fabryce Cuautitlan od 27.05.2020 r. do 24.05.2022 r., może dojść do usterki głównych styczników akumulatora wysokonapięciowego. Jeśli stycznik zostanie zablokowany w położeniu otwartym podczas jazdy, system diagnostyki pojazdu spowoduje zapalenie lampki ostrzegawczej sygnalizującej usterkę i wyświetlenie komunikatu nakazującego zatrzymanie pojazdu, a moc silnika natychmiast spadnie. Samochód będzie się toczył bez napędu do zatrzymania, wszystkie układy zasilane napięciem 12V, w tym wspomaganie hamulców i kierownicy, będą nadal działać.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 357 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów objętych kampanią będą proszeni o kontakt z Autoryzowanymi Dealerami w celu aktualizacji oprogramowania i wymiany niezbędnych części.

Informacji związanych z kampanią udziela Ford Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Taśmowa 7; 02-677 Warszawa; tel. 22 608 67 80).

23.04.2024 Ford Kuga

Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford Kuga, wyprodukowanych w fabryce Valencia od 14.01 do 30.07.2021 r. oraz od 04.08 do 19.11.2021 r., w przekładni kierowniczej może występować nadmierny ruch, kierownica może nie powracać do położenia środkowego, co może prowadzić do rozłączenia wałka zębatego od zębatki układu kierowniczego i skutkować utratą zdolności kierowania pojazdem, zwiększając ryzyko wypadku.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 285 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów objętych kampanią będą proszeni o kontakt z Autoryzowanymi Dealerami w celu przeprowadzenia działań naprawczych.

Informacji związanych z kampanią udziela Ford Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Taśmowa 7; 02-677 Warszawa; tel. 22 608 67 80).

23.04.2024 Ford Transit Courier

Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford Transit Courier, wyprodukowanych w fabryce Craiova od 28.07.2023 r do 09.02.2024 r. wiązki przewodów mogą stykać się z kolumną kierowniczą. Może to prowadzić do zwarcia, powodującego utratę mocy pojazdu. Na zestawie wskaźników nie będą wyświetlane żadne komunikaty ostrzegawcze, co może zwiększać ryzyko kolizji.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 144 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów objętych kampanią będą proszeni o kontakt z Autoryzowanymi Dealerami w celu sprawdzenia przewodów i w razie potrzeby regulacji ich położenia oraz naprawy wszelkich uszkodzeń.

Informacji związanych z kampanią udziela Ford Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Taśmowa 7; 02-677 Warszawa; tel. 22 608 67 80).

23.04.2024 Toyota Prius

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Toyota Prius, wyprodukowane w Japonii od 15.03.2023 r. do 29.05.2024 r., wyposażone są w elektryczny system zamka tylnych drzwi, który składa się m.in. z przycisku otwierania oraz siłownika zwalniającego blokadę do otwierania zamka z zewnątrz pojazdu. Ze względu na niewystarczającą wodoszczelność przycisku otwierania drzwi, jeśli duża ilość wody rozpryśnie się na nim (na przykład w myjni samochodowej), istnieje możliwość, że może ona dostać się do przycisku powodując zwarcie. Jeśli drzwi nie są zablokowane, może to spowodować ich nieoczekiwane otwarcie. W takim przypadku na zestawie wskaźników pojawi się stosowne powiadomienie, dodatkowo jeśli pojazd jest w ruchu, uruchomiony zostanie sygnał dźwiękowy. Otwarcie drzwi podczas jazdy lub podczas zderzenia może zwiększać ryzyko obrażeń osób znajdujących się w samochodzie.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 295 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany przycisków klamek drzwi tylnych. W ramach tymczasowego środka zaradczego zdemontowane zostaną bezpieczniki zamków drzwi, a użytkownikom zostanie przekazana instrukcja, aby korzystali z funkcji ręcznego otwierania drzwi tylnych.

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Central Europe Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

12.04.2024 BMW – różne modele

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW, modele: X3 (E83); seria 1 (E87); seria 3 sedan (E90) i seria 3 kombi (E91), wyprodukowanych w Niemczech, może dochodzić do pęknięcia generatora gazowego poduszki powietrznej.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 2 059 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu wymiany poduszki powietrznej kierowcy.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

12.04.2024 Alfa Romeo Tonale

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Alfa Romeo Tonale, wyposażonych w otwierany dach, system zapobiegający przytrzaśnięciu podczas zamykania dachu może nie działać prawidłowo, co może spowodować ryzyko urazu rąk lub ramion użytkownika, który podczas zamykania dachu znalazłby się pomiędzy szybą dachu a ramą.

Kampanii naprawczej w Polsce podlega 27 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu na sprawdzenia numeru seryjnego zespołu otwierania dachu i, w razie potrzeby, wymiany dwóch silniczków napędu.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 22 458 16 73).

12.04.2024 Subaru Outback

Subaru Import Polska sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Subaru Outback 2021-23MY światło cofania może się nie świecić lub monitor wsteczny może nie wyświetlać obrazu z kamery wstecznej.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 59 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu wymiany przełącznika trybu pracy skrzyni CVT.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Subaru Import Polska sp. z o.o. (adres: ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków; tel.: 12 687 43 00).

02.04.2024 Range Rover Sport

Przedsiębiorca Inchcape JLR Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Range Rover Sport, rok modelowy 2023, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, istnieje możliwość przedostawania się wody do tylnej prawnej lampy zamontowanej w klapie bagażnika oraz w nadwoziu, co może prowadzić do awarii lamp, w tym utraty światła hamulca/stopu, zewnętrznego światła obrysowego, światła cofania czy kierunkowskazu, zwiększając ryzyko kolizji.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 49 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele wszystkich pojazdów sprzedanych na rynku polskim zostali poinformowani o ogłoszonej akcji przywoławczej i zaproszeni do serwisu w celu wymiany prawej tylnej lampy w klapie bagażnika i tylnej prawej lampy zamontowanej w nadwoziu.

Informacji związanych z kampanią udziela Inchcape JLR Poland Sp. z o.o. (adres: Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa, tel.: 22 388 89 00).

02.04.2024 Hyundai KONA SX2

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai KONA SX2, wyprodukowanych w Korei Południowej pomiędzy:

silnik 1.0 T-GDI: 17.04. a 30.12.2023 r.,

silnik 1.6 T-GDI: 21.03.2023 r. a 05.01.2024 r.,

podczas kolizji pojazdu może dojść do zwarcia przewodów akumulatora 12V i iskrzenia.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 2 237 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu montażu odpowiednich osłon wiązek przewodów.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000).

02.04.2024 KIA EV6

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA EV6 (kod modelowy CV), wyprodukowane w Korei Południowej od 26 stycznia do 10 kwietnia 2023 r., wałek napędowy może pęknąć pod obciążeniem, powodując utratę mocy napędowej, zwiększając ryzyko wypadku.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 36 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu wymiany wadliwego wałka napędowego na ulepszony.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).