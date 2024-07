UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 6/2024

W czerwcu na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

26.06.2024 Toyota i Lexus

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Toyota: bZ4X, wyprodukowane w Japonii od 02.11.2021 do 12.11.2023 i Corolla Cross, wyprodukowane w Japonii od 21.02.2022 do 23.01.2024 oraz Lexus NX, wyprodukowane w Japonii od 15.04.2021 r. do 06.03.2023 r., wyposażone są w system Toyota Safety Sense (TSS) 3.0 lub Lexus Safety System Plus (LSS +) 3.0. Zawiera on przednią kamerę wykrywającą obiekty, dla niektórych funkcji wspomagania kierowcy. Jedną z nich jest Pre-Collision System (PCS). Ze względu na oprogramowanie przedniej kamery, istnieje możliwość, że pamięć wewnętrzna tego elementu ulegnie awarii podczas pracy po wyłączeniu zapłonu. W takim przypadku system PCS nie włączy się przy następnym włączeniu zapłonu, powodując zapalenie się lampek ostrzegawczych, uruchomienie sygnału dźwiękowego oraz wyświetlenie komunikatów na tablicy wskaźników. Jeśli PCS nie może zostać aktywowany, a lampki ostrzegawcze i komunikaty na wyświetlaczu zostaną zignorowane, sytuacja ta może zwiększać ryzyko wypadku.

Kampanią naprawczą objęte są w Polsce łącznie 18 754 pojazdy.

26.06.2024 Toyota i Lexus

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że wyprodukowane w Japonii samochody:

marki Toyota:

– BZ4X (wyprodukowane od 10.03. do 11.07.2023 r.)

– MIRAI (wyprodukowane od 11.01. do 19.09.2023 r.)

– PRIUS/PHEV (wyprodukowane od 16.03. do 04.08.2023 r.)

– COROLLA CROSS (wyprodukowane od 20.12.2022 r. do 04.04.2023 r.)

oraz Lexus

– ES (wyprodukowane od 20.02. do 23.08.2023 r.)

– LS500/500H (wyprodukowane od 10.11.2022 r. do 07.09.2023 r.)

– NX (wyprodukowane od 13.12.2022 r. do 04.03.2023 r.)

– RX (wyprodukowane od 08.11.2022 r. do 08.08.2023 r.)

– RZ (wyprodukowane od 23.01. do 21.07.2023 r.)

– UX (wyprodukowane od 20.01. do 10.08.2023 r.)

wyposażone są w dwie kamery (przednią oraz tylną), które służą do przechwytywania i wyświetlania obrazu przed i za pojazdem. Ze względu na nieprawidłowe połączenie spawane obudowy kamery, istnieje możliwość, że pod wpływem naprężeń zewnętrznych obudowa może się rozszczelnić, co umożliwi przedostanie się wody do jej wnętrza. Jeśli do tego dojdzie w obwodzie wewnętrznym kamery może nastąpić zwarcie, a obraz (przed lub za pojazdem) nie będzie wyświetlany na ekranie systemu multimedialnego. Jeśli obraz z kamer nie będzie wyświetlany, a kierowca będzie poruszać się pojazdem bez sprawdzania otoczenia, to taka sytuacja może zwiększyć ryzyko wystąpienia wypadku.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce łącznie 3 447 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu zmiany oprogramowania kamery przedniej.

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Central Europe Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

26.06.2024 Peugeot, modele: 3008 i 508

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot, modele: 3008 i 508, może dojść do usterki akumulatora, potencjalnie prowadzącej do awarii, problemów z ładowaniem i/lub przegrzania, a w skrajnym przypadku do pożaru akumulatora lub samochodu. Użytkownikom zaleca się zaprzestanie ładowania typu plug-in i korzystanie wyłącznie z ładowania eSave do czasu wymiany akumulatora.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 159 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany akumulatora trakcyjnego.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

26.06.2024 Opel Grandland

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel Grandland, może dojść do usterki akumulatora, potencjalnie prowadzącej do awarii, problemów z ładowaniem i/lub przegrzania, a w skrajnym przypadku do pożaru akumulatora lub samochodu. Użytkownikom zaleca się zaprzestanie ładowania typu plug-in i korzystanie wyłącznie z ładowania eSave do czasu wymiany akumulatora.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 31 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany akumulatora trakcyjnego.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

26.06.2024 Land Rover i Range Rover

Przedsiębiorca Inchcape JLR Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach: Land Rover Defender / Discovery oraz Range Rover / Range Rover Sport / Range Rover Velar, rok modelowy 2024 i 2025, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, plastikowa obudowa filtra oleju może pęknąć, powodując wyciek oleju do silnika i do komory silnika, co może spowodować pożar, ponadto olej może wyciekać na nawierzchnię drogi, stwarzając ryzyko poślizgu dla innych użytkowników drogi.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 32 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele wszystkich pojazdów sprzedanych na rynku polskim zostali poinformowani o ogłoszonej akcji przywoławczej i zaproszeni do serwisu w celu wymiany obudowy i wkładu filtra oleju.

Informacji związanych z kampanią udziela Inchcape JLR Poland Sp. z o.o. (adres: Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa, tel.: 22 388 89 00).

26.06.2024 Infinity, modele: Q50 (V37) i M30/Q70

Przedsiębiorca Astara NIP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Infiniti, modele: Q50 (V37) i M30/Q70 (Y51), wyprodukowanych w Japonii od 15.10.2009 r. do 19.05.2022 r. wały napędowe mają niewystarczającą wytrzymałość i mogą w nich powstać pęknięcia, wał może też całkowicie pęknąć, skutkując niezdolnością pojazdu do jazdy.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 234 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami pojazdów objętych akcją, w celu wymiany wału napędowego na część zmodyfikowaną.

Informacji związanych z kampanią udziela Astara NIP Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa; tel.: 801 647 726).

26.06.2024 DS7 Crossback

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki DS7 Crossback, może dojść do usterki akumulatora, potencjalnie prowadzącej do awarii, problemów z ładowaniem i/lub przegrzania, a w skrajnym przypadku do pożaru akumulatora lub samochodu. Użytkownikom zaleca się zaprzestanie ładowania typu plug-in i korzystanie wyłącznie z ładowania eSave do czasu wymiany akumulatora.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 12 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany akumulatora trakcyjnego.

26.06.2024 Citroën C5 Aircross

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën C5 Aircross może dojść do usterki akumulatora, potencjalnie prowadzącej do awarii, problemów z ładowaniem i/lub przegrzania, a w skrajnym przypadku do pożaru akumulatora lub samochodu. Użytkownikom zaleca się zaprzestanie ładowania typu plug-in i korzystanie wyłącznie z ładowania eSave do czasu wymiany akumulatora.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 8 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany akumulatora trakcyjnego.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

12.06.2024 Toyota, modele: Proace City i Proace City Verso

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota, modele: Proace City i Proace City Verso, wyprodukowane w Hiszpanii od 11.09.2023 r. do 22.01.2024 r., układ hydraulicznej kompensacji hamulców (HBC) nie będzie działał zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi, co w przypadku utraty podciśnienia w układzie hamulcowym może prowadzić do zmniejszenia skuteczności hamowania.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 120 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu aktualizacji oprogramowania elektronicznej jednostki sterującej silnika przy pomocy standardowego narzędzia diagnostycznego.

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Central Europe Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

12.06.2024 Peugeot, modele: Rifter i Partner

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot, modele: Rifter i Partner, może dojść do utraty hydraulicznej kompensacji hamulców (HBC), co może prowadzić do zmniejszonej wydajności hamulców.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 7 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu aktualizacji kalibracji sterownika silnika (ECU).

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

12.06.2024 Opel Combo

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel Combo może dojść do utraty hydraulicznej kompensacji hamulców (HBC), co może prowadzić do zmniejszonej wydajności hamulców.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 9 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu aktualizacji kalibracji sterownika silnika (ECU).

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

12.06.2024 Nissan Ariya

Przedsiębiorca Astara NIP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Nissan Ariya (FE0) wyprodukowanych w Japonii od 12.05.2022 r. do 21.06.2023 r. podczas procesu montażu silnika trakcyjnego pierścienie typu „o-ring” wewnątrz silnika mogły ulec uszkodzeniu w trakcie instalacji górnego i dolnego łożyska, powodując wyciek oleju prowadzący do nieprawidłowej rezystancji izolacji. Może to spowodować przejście samochodu w tryb awaryjny i ograniczenie mocy. Dla użytkownika pojazdu zostanie wyświetlone ostrzeżenie dotyczące systemu EV i po wyłączeniu ponowne uruchomienie pojazdu nie będzie możliwe.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 9 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami pojazdów objętych akcją, w celu wymiany silników trakcyjnych.

Informacji związanych z kampanią udziela Astara NIP Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa; tel.: 801 647 726).

12.06.2024 Fiat Doblo

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Fiat Doblo może dojść do utraty hydraulicznej kompensacji hamulców (HBC), co może prowadzić do zmniejszonej wydajności hamulców.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 61 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu aktualizacji kalibracji sterownika silnika (ECU).

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 342 8 0000).

12.06.2024 Citroën Berlingo

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën Berlingo może dojść do utraty hydraulicznej kompensacji hamulców (HBC), co może prowadzić do zmniejszonej wydajności hamulców.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 11 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu aktualizacji kalibracji sterownika silnika (ECU).

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

