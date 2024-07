ZF AFTERMARKET PARTNEREM TRZECIEJ EDYCJI BMW M FESTIVAL

Jako producent części pierwszomontażowych, jesteśmy dumni z wieloletniej współpracy z BMW poprzez dostarczanie komponentów i technologii stosowanych w pojazdach marki. Producenci części i pojazdów wspólnie przyczyniają się do dynamicznego rozwoju rynku, a spotkania takie jak BMW M Festival pozwalają nam celebrować to partnerstwo i odniesione w motoryzacji sukcesy. Dlatego tak chętnie zaangażowaliśmy się w wydarzenie jako partner. Jesteśmy przekonani, że będzie to również świetna okazja do spotkań z naszymi klientami i pasjonatami motoryzacji, takimi jak my.

– mówi Monika Chomicka, dyrektor ds. marketingu regionalnego w ZF Aftermarket