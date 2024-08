UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 7/2024

W lipcu na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

30.07.2024 Subaru Solterra

Subaru Import Polska sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Subaru Solterra 2023MY są wyposażone w system SUBARU Safety Sense, zawierający kamerę rozpoznającą z przodu, która wykrywa obiekty pod kątem niektórych funkcji wspomagających kierowcę, w tym systemu Pre-Collision System (PCS). Ze względu na programowanie oprogramowania kamery do rozpoznawania do przodu, istnieje możliwość, że pamięć wewnątrz kamery może ulec awarii podczas przetwarzania, gdy zapłon jest wyłączony. W takim przypadku system PCS nie aktywuje się przy następnym uruchomieniu zapłonu, co powoduje zapalenie się lampek ostrzegawczych, sygnały dźwiękowe i wyświetlanie komunikatów na tablicy wskaźników.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 61 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu przeprogramowania sterownika kamery rozpoznającej.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Subaru Import Polska sp. z o.o. (adres: ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków; tel.: 12 687 43 00).

08.07.2024 Land Rover i Range Rover

Przedsiębiorca Inchcape JLR Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach: Land Rover Discovery Sport, Range Rover Velar i Range Rover Evoque, wyprodukowanych w latach 2021-2024 w Wielkiej Brytanii, z roczników modelowych 2021 do 2025, wyposażonych w silnik wysokoprężny Ingenium I4 2.0L, połączenie zaciskowe przewodu doprowadzającego olej do turbosprężarki może być nieprawidłowe i może się poluzować, doprowadzając do wycieku oleju. Może to prowadzić do powstawania plam oleju na powierzchni drogi i potencjalnego zagrożenia dla innych użytkowników dróg.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 320 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele wszystkich pojazdów sprzedanych na rynku polskim zostaną zaproszeni do Autoryzowanych Serwisów w celu wymiany klamry zaciskowej przewodu doprowadzającego olej do turbosprężarki.

Informacji związanych z kampanią udziela Inchcape JLR Poland Sp. z o.o. (adres: Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa, tel.: 22 388 89 00).

08.07.2024 Jaguar, modele: F-Pace, XE, XF i F-PACE

Przedsiębiorca Inchcape JLR Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jaguar, modele: F-Pace, XE, XF i F-PACE, wyprodukowanych w latach 2021-2024 w Wielkiej Brytanii, z roczników modelowych 2021 do 2025, wyposażonych w silnik wysokoprężny Ingenium I4 2.0L, połączenie zaciskowe przewodu doprowadzającego olej do turbosprężarki może być nieprawidłowe i może się poluzować, doprowadzając do wycieku oleju. Może to prowadzić do powstawania plam oleju na powierzchni drogi i potencjalnego zagrożenia dla innych użytkowników dróg.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 320 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele wszystkich pojazdów sprzedanych na rynku polskim zostaną zaproszeni do Autoryzowanych Serwisów w celu wymiany klamry zaciskowej przewodu doprowadzającego olej do turbosprężarki.

Informacji związanych z kampanią udziela Inchcape JLR Poland Sp. z o.o. (adres: Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa, tel.: 22 388 89 00).