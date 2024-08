NOWA OFERTA KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH WÜRTH

Würth Polska, dystrybutor produktów i narzędzi dla profesjonalistów, powiększył swoje portfolio produktowe o nową ofertę kluczy dynamometrycznych w linii premium. Nowe klucze oferują szeroki zakres pomiarowy od 12 Nm do 400 Nm. Odpowiadając na zmieniające się potrzeby rynku klucze premium zostały zaprojektowane z myślą o najwyższej precyzji pomiaru, szybkości ustawiania wartości pomiaru oraz ergonomii.

Nowe klucze dynamometryczne Würth z linii premium łączą zaawansowaną technologię, precyzję i komfort użytkowania, co czyni je niezastąpionym narzędziem w wielu branżach. Komplet kluczy, składający się z sześciu narzędzi, oferuje zakres pomiarowy od 12 Nm do 400 Nm, co sprawia, że są idealne do różnych zastosowań – od napraw maszyn i pojazdów, po przemysł lotniczy i medyczny.

Linia premium dla wymagających

Premiera nowej linii kluczy dynamometrycznych to kolejny krok firmy Würth w kierunku dostarczania najwyższej jakości narzędzi dla profesjonalistów. Dwukomponentowy uchwyt zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy, minimalizując zmęczenie użytkownika. Innowacyjny mechanizm klucza pozwala na bardzo szybkie i precyzyjne ustawianie żądanego wartości momentu obrotowego – około dwa razy szybciej niż większość konkurencyjnych produktów. Co więcej, klucze dynamometryczne z linii premium posiadają dużą skalę główną, która znacznie poprawia jej czytelność, natomiast okno mikroskali zwiększa szybkość i dokładność ustawienia. Zaletą produktu jest to, że sygnalizuje on podczas pracy osiągnięcie ustawionego momentu obrotowego wyraźnym dźwiękiem i dodatkowym kliknięciem.

Ponadto, klucze zostały wyposażone w etykiety NFC (komunikację bliskiego zasięgu), które umożliwiają bezdotykową identyfikację narzędzi za pomocą smartfonów. Eliminuje to problemy z nieczytelnymi numerami seryjnymi. Technologia ta umożliwia także korzystanie z opracowanego przez firmę Würth systemu do inwentaryzacji wyposażenia – ORSY®online. System ten przypominania o terminach kalibracji i ułatwia ich szybkie zlecenie.

Nasze klucze dynamometryczne mają wbudowaną etykietę NFC w rękojeści kluczy. To technologia, która pozwala nawiązywać bezprzewodową i bezdotykową komunikację pomiędzy urządzeniami, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja narzędzi za pomocą np. smartfona. Nasze nowości posiadają to udogodnienie, by ułatwić fachowcom odczytanie numeru seryjnego i numeru materiału poprzez zeskanowanie klucza w miejscu symbolu na zaślepce rękojeści. – komentuje Artur Kordowski, Market Manager Würth Polska.

Modele i zaawansowane funkcje

Zaawansowane funkcje linii premium obejmują blokadę typu push/pull, która umożliwia łatwe zwolnienie blokady, szybkie ustawienie pożądanego momentu obrotowego z komfortowym odczytem bieżących ustawień na dużej, czytelnej skali. Okno podglądu ustawień ma naniesioną podwójną skalę jednostek Nm oraz lbf.ft dla uniwersalnego zastosowania. Wytrzymały mechanizm grzechotkowy jest przygotowany na intensywne, przemysłowe zastosowanie, zapewniającą długą żywotność i kontrolowane dokręcanie w obu kierunkach. Klucze są produkowane, testowane i certyfikowane zgodnie z normami ISO 6789-1:2017 oraz ISO 6789-2:2017, a ponadto zapewniają dokładność pomiaru na poziomie ±3%, co przewyższa standardowe wymogi ±4%. Nowa oferta Würth obejmuje modele kluczy z kwadratem napędowym i zakresem pracy: 3/8’’ 12-60 Nm, 3/8’’ 20-100 Nm, ½” 20 – 100 Nm, 1/2’’ 40-200 Nm, 1/2’’ 60-300 Nm, 3/4’’ 80-400 Nm.

Kalibracja kluczy dynamometrycznych

Niezależnie od wielkości produktu, każdy z nich musi pracować w określonych tolerancjach, aby zapewnić właściwą siłę dokręcania śrub lub nakrętek zgodnie z wymaganiami, a ich regulowanie jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości procesu produkcyjnego. Dokładnie skalibrowany klucz dynamometryczny pozwala na precyzyjne mierzenie momentu obrotowego, co umożliwia dokręcenie elementów złącznych z odpowiednim napięciem, zapobiegając awariom połączeń. Nawet niewielkie odchylenia od normy mogą prowadzić do zmniejszenia niezawodności lub podatności połączeń śrubowych na uszkodzenia.

Częstotliwość kalibracji kluczy dynamometrycznych powinna być dostosowana do czynników eksploatacyjnych, takich jak wymagana dokładność, częstotliwość użytkowania, typowe obciążenie podczas pracy oraz warunki przechowywania i środowisko, w którym narzędzie jest używane. Jeśli użytkownik nie stosuje procedury kontrolnej, jako domyślną wartość odstępu między testami zgodności można przyjąć okres użytkowania wynoszący 12 miesięcy lub około 5000 cykli. W przypadku kluczy z linii premium, przy pierwszej rekalibracji odstęp liczony jest od pierwszego użycia narzędzia, a nie od daty produkcji podanej na certyfikacie – wyjaśnia Artur Kordowski, Market Manager Würth Polska.

Innowacyjne opakowania

Nowy program kluczy dynamometrycznych Würth posiada opakowanie blokowe wykonane z tworzywa sztucznego, które jest przyjazne dla środowiska i charakteryzuje się solidnością oraz praktycznością. Opakowanie to wyposażono w bardzo bezpieczne zamknięcie typu bagnetowego, które wymaga minimalnej siły przy otwieraniu i zamykaniu, zapewniając łatwość użytkowania. Wyprofilowane końce rur oraz boczne rowki podporowe są zintegrowane, co zapewnia efekt amortyzacji. Dzięki wygodnej regulacji długości, opakowanie jest niezwykle funkcjonalne. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia stabilność kształtu, a szybka obsługa sprawia, że jest idealne do układania w stosy i przechowywania. Takie rozwiązanie spełnia wszystkie potrzeby współczesnych użytkowników.