UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 9/2024

We wrześniu na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

19.09.2024 Hyundai Santa Fe

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai Santa Fe (MX5), wyprodukowanych w Korei Południowej od 14.03. do 04.07.2024 r., w wersji 5 lub 7-miejscowej, może dojść do uszkodzenia wiązki przewodów zamontowanej pod siedziskiem kanapy poprzez przytrzaśnięcie zawiasem siedziska podczas jego składania. W takiej sytuacji może nie zadziałać kurtynowa poduszka powietrzna.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 407 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu przeprowadzenia czynności naprawczych.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000).

19.09.2024 Rolls-Royce Spectre

Przedsiębiorca Rolls-Royce Motor Cars Warszawa powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Rolls-Royce Spectre, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, może dochodzić do zakłócenia sygnału elektronicznego w zintegrowanym układzie hamulcowym („IBS”). W takiej sytuacji pojawi się komunikat na wyświetlaczu pojazdu. Konieczne może być zwiększenie siły nacisku na pedał hamulca, jednak hamowanie pojazdu będzie możliwe.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 14 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele wszystkich pojazdów sprzedanych na rynku polskim zostali poinformowani o ogłoszonej kampanii i zaproszeni na wizytę w serwisie w celu aktualizacji oprogramowania monitorującego i kontroli modułu IBC.

Informacji związanych z kampanią udziela Rolls-Royce Motor Cars Warszawa (adres: ul. Ostrobramska 73, 04-175, Warszawa, tel.: 22 541 14 00).

09.09.2024 Jaguar E-Pace

Przedsiębiorca Inchcape JLR Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jaguar E-Pace, wyprodukowanych w latach 2021-2023 w Wielkiej Brytanii, istnieje możliwość rozerwania się poduszki powietrznej pasażera podczas jej aktywowania. Uszkodzona poduszka powietrzna może zmniejszyć ochronę pasażera, a tym samym zwiększyć ryzyko obrażeń w przypadku wypadku, jak również umożliwić wydostanie się gorących gazów, które mogą spowodować oparzenia pasażerów.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 178 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele wszystkich pojazdów sprzedanych na rynku polskim zostaną zaproszeni do Autoryzowanych Serwisów w celu wymiany poduszki powietrznej pasażera.

Informacji związanych z kampanią udziela Inchcape JLR Poland Sp. z o.o. (adres: Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa, tel.: 22 388 89 00).

05.09.2024 Hyundai H1

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai H1 (TQ), wyprodukowanych w Korei Południowej od 08.05.2015 r. do 27.11.2020 r., z powodu wysokiej temperatury podczas automatycznej regeneracji filtra cząstek stałych DPF tylne przewody nagrzewnicy mogą się odkształcić i splątać. Może to skutkować pożarem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 12 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu wymiany przewodów na poprawione.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000).

03.09.2024 Mazda CX-60 (KH)

Przedsiębiorca Mazda Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mazda CX-60 (KH), wyprodukowanych w Japonii od 28.09.2022 r. do 22.03.2024 r., z uwagi na niewłaściwe oprogramowanie sterujące modułu sterowania skrzynią biegów (TCM), w przypadku zatrzymania przez mocne wciśnięcie pedału hamulca, sprzęgło (C0) łączące silnik i silnik elektryczny może pozostać zwolnione z powodu niewłaściwego sterowania podczas zwalniania. W takich warunkach moc silnika nie może być przenoszona, a pojazd może nie ruszyć, nawet jeśli pedał przyspieszenia jest wciśnięty.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 1 070 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Mazda w celu przeprowadzenia stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Mazda Motor Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Postępu 14b, 02-676 Warszawa; tel.: 22 318 19 75).

03.09.2024 Jeep Grand Cherokee

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jeep Grand Cherokee, wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych, moduł sterujący kolumny kierowniczej (SCCM) mógł zostać zbudowany z niewystarczającym połączeniem spawanym pomiędzy wewnętrznym elastycznym przewodem (FFC) a szyną zbiorczą. Wadliwe połącznie może nie pozwolić na dotarcie sygnału z modułu kontroli bezpieczeństwa pasażerów (ORC) do modułu poduszki powietrznej kierowcy, uniemożliwiając jej uruchomienie, co może zwiększyć ryzyko obrażeń kierowcy podczas wypadku.

Kampanii naprawczej w Polsce podlega 6 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu kontroli modułu sterującego kolumny kierowniczej (SCCM), a w razie potrzeby jego wymiany.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 0 426 5337).

03.09.2024 Jeep, modele: Compass PHEV i Renegade PHEV

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jeep, modele: Compass PHEV i Renegade PHEV, wyprodukowanych we Włoszech, połączenie przewodu elektrycznego (pośrednie pod siedzeniem lub tylne) ze zintegrowanym modułem ładowania podwójnego (IDCM) może nie być dokręcone z odpowiednim momentem. Może to spowodować, że akumulator 12 V nie zostanie naładowany, co może doprowadzić do wyłączenia pojazdu.

Kampanii naprawczej w Polsce podlega 31 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu kontroli zgodności przykręcenia przewodu 12V, a w razie potrzeby jego wymiany.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 0 426 5337).

03.09.2024 Honda, modele: CR-V, ZR-V, Civic, e:Ny1

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Honda, modele:

Kraj pochodzenia Model Rok modelowy Okres produkcji Chiny CR-V 2024 03. – 11.2023 r. Chiny ZR-V 2023 2024 Japonia Civic 2024 Chiny e:Ny1 2023

po wyłączeniu tempomatu adaptacyjnego (ACC) układ ISA (inteligentny asystent prędkości) nie będzie ostrzegał kierowcy o przekroczeniu prędkości.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 444 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że posiadacze samochodów objętych kampanią zostaną wezwani na bezpłatną wizytę w autoryzowanym serwisie w celu przeprowadzenia naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa; tel.: 801 811 711).

03.09.2024 KIA, modele: Picanto oraz Stonic

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA, modele: Picanto (kod modelowy JA), wyprodukowanych w Korei Południowej od 11 stycznia do 14 lutego 2024 r. oraz Stonic (kod modelowy YBCUV), wyprodukowanych w Korei Południowej od 12 stycznia do 13 lutego 2024 r., może wystąpić zwarcie wewnątrz zaworu recyrkulacji spalin (EGR), co może spowodować zgaśnięcie silnika zanim zapalą się kontrolki ostrzegawcze.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 116 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu wymiany zaworu EGR.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).