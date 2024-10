ŁATWIEJSZA NAPRAWA LAKIERÓW MATOWYCH Z CROMAX

Nawet najbardziej doświadczony lakiernik może uznać naprawę tych popularnych matowych wykończeń za wyzwanie. Zwłaszcza, że coraz częściej spotykamy lakiery o jeszcze niższym stopniu połysku. Postępując zgodnie z naszym sprawdzonym przewodnikiem, można uniknąć wielu problemów. To z kolei przekłada się na sprawną pracę i zadowolenie klientów. Dzięki lakierom CC6020 Chroma Matt System Clear i CC6010 Chroma Semi Matt System Clear, które można ze sobą mieszać, nasi lakiernicy mają do dyspozycji najlepszy w swojej klasie system do napraw szerokiej gamy lakierów matowych OEM – od 5GU (mat) po 65GU (półmat).

– tłumaczy Koen Silverans, Refinish Academy Manager Axalty w belgijskim Mechelen.