USŁUGI FIRMY MEWA TEXTIL-SERVICE TO SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁAŃ, INDYWIDUALNE DORADZTWO I MIĘDZYNARODOWE DOŚWIADCZENIE

Po co marnować czas i zasoby na koordynowanie dostaw od wielu usługodawców, jeśli można to robić w sposób bardziej efektywny? Firma Mewa, działająca w obszarze tekstyliów przemysłowych, ma dla swoich klientów propozycję szerokiego pakietu usług. Obejmuje on nie tylko stałą dostawę tekstyliów, ale także ich czyszczenie i naprawę w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego, jak też indywidualne doradztwo. Niezależnie od tego czy będzie to mały zakład rzemieślniczy czy duże przedsiębiorstwo przemysłowe, Mewa zaopatruje je w odzież roboczą i ochronną, czyściwa wielokrotnego użytku, maty olejowe i ekologiczne myjki części do maszyn.

Zoptymalizowane procesy to większa efektywność

Korzystanie z takiego pakietu usług sprawia, że kierownictwo firmy użytkownika ma więcej czasu na realizację głównych zadań, jakie ma do wypełnienia dane przedsiębiorstwo. Jest to także bezpośrednia korzyść dla pracowników. Nie muszą oni bowiem być odpowiedzialni za pranie i czyszczenie odzieży roboczej, kontrolę zasobów czyściw czy konserwację myjek do części maszyn. Zminimalizowane są także nakłady w obszarze zarządzania oraz wyzwania logistyczne. Jest to odczuwalne odciążenie dla wszystkich uczestników procesu.

Blisko użytkownika i elastycznie dzięki cyfrowym rozwiązaniom

Dzięki 51 lokalizacjom w całej Europie Mewa łączy międzynarodowe doświadczenie z lokalną obecnością blisko użytkownika. Uzupełnieniem takiego podejścia jest indywidualny serwis oparty o rozwiązania cyfrowe, takie jak portal klienta „myMewa“, dostępny jest przez 24 godziny na dobę. Klienci mogą tam sprawdzić zlecenie, dostosować je do swoich potrzeb, a także w każdej chwili przekazać swoje życzenia. Jeśli jednak ktoś preferuje kontakt bardziej osobisty, to w dni powszednie ma możliwość zasięgnięcia porady przez telefon.

Nasza siła polega na połączeniu dostępności przez Internet z możliwością bezpośredniej rozmowy z doradcą. W ten sposób gwarantujemy naszym klientom efektywność i niezawodność – wyjaśnia Piotr Borowczyk, przedstawiciel firmy Mewa w Polsce.

Innowacje z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Także w kwestii określania rozmiaru odzieży Mewa stawia na innowacje: od 2024 r. precyzyjne ustalanie rozmiaru odzieży możliwe jest w oparciu o proces pomiaru ciała przy pomocy aplikacji zainstalowanej w telefonie. Ta oparta na sztucznej inteligencji technologia umożliwia lepsze dopasowanie odzieży roboczej i ochronnej do użytkownika i pozwala zaoszczędzić wiele cennego czasu.

Naszym celem jest odciążenie klienta na każdym etapie realizacji usługi. Dlatego też wykorzystujemy sztuczną inteligencję wszędzie tam, gdzie może ona nas wesprzeć w realizacji zadań. – podsumowuje Piotr Borowczyk.

Mewa oferuje usługę dostosowaną do potrzeb klienta (zdjęcia: Mewa).

Grupa Przedsiębiorstw Mewa z siedzibą w Wiesbaden jest jednym z wiodących europejskich dostawców oferujących kompleksowy serwis tekstyliów przemysłowych i jest także wiodącą firmą tej branży w Niemczech. Głównymi elementami oferty są czyściwa wielokrotnego użytku, a także odzież robocza i ochronna dla przemysłu, rzemiosła, gastronomii oraz służby zdrowia. Usługa B2B obejmuje konsultacje, dostawę, pielęgnację i naprawę oraz wymianę tekstyliów zgodnie z certyfikowanymi standardami jakości, higieny i bezpieczeństwa. W Europie odzież roboczą firmy Mewa nosi ponad 1,1 mln pracowników, a około 3 mln osób używa czyściw wielokrotnego użytku firmy Mewa do czyszczenia maszyn i urządzeń.

Mewa jest firmą rodzinną, posiada 48 lokalizacji, zatrudnia 6000 pracowników, zaopatruje ponad 200 000 klientów. W 2023 roku obroty firmy wyniosły 896 mln euro.

Firma Mewa została założona w 1908 roku i jest pionierem w obszarze zrównoważonych usług tekstylnych. Strategia firmy jest konsekwentnie zorientowana na zrównoważony rozwój. Firma Mewa była wielokrotnie wyróżniana za zorientowanie na klienta oraz zarządzanie jakością i zasobami.