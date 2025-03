ZF AFTERMARKET PRZEDSTAWIA STRATEGIĘ ROZWOJU KONCEPTU WARSZTATOWEGO ZF [PRO]SERVICE PODCZAS I KONFERENCJI DEDYKOWANEJ WARSZTATOM SEGMENTU CIĘŻAROWEGO.

Koncept ZF [pro]Service prowadzi swoją działalność od września 2023 r. i zrzesza ok. 230 warsztatów serwisujących pojazdy użytkowe w Polsce, krajach Nordyckich i Bałtyckich. W dniach 11-13 marca 2025 r. firma ZF Aftermarket zorganizowała w Iławie pierwszą regionalną konferencję dla warsztatów członkowskich, aby przedstawić strategię rozwoju konceptu na najbliższe lata, zaprezentować nową ofertę produktów i usług oraz podziękować Klientom za dotychczasową współpracę i zaufanie.

Już wkrótce firma przedstawi nowe cyfrowe narzędzia w ramach rozwiązania ZF [pro]Diagnostics: ZF Scan, ZF Multiscan oraz ZF Bus Connect.

Nowe centrum szkoleniowe ZF [pro]Academy na Łotwie: nowoczesny obiekt szkoleniowy w Rydze i wzbogacona oferta wsparcia rozwojowego warsztatów w regionie Krajów Bałtyckich.

ZF Aftermarket rozszerza zakres wsparcia dla członków konceptu ZF [pro]Service

Pierwsza Konferencja Konceptu ZF [pro]Service była doskonałą okazją do osobistych rozmów z Klientami i podsumowania dotychczasowej współpracy.

Koncept ZF [pro] Service w odpowiedzi na potrzeby warsztatów pojazdów użytkowych

Nadrzędnym celem działalności konceptu ZF [pro]Service jest wsparcie rozwojowe, edukacyjne i biznesowe warsztatów obsługujących pojazdy ciężarowe, przyczepy, naczepy i autobusy wykorzystujące w codziennej pracy produkty marek ZF Aftermarket: ZF, LEMFÖRDER, SACHS, TRW i WABCO. Oprócz szerokiego portfolio produktów i usług, firma dostarcza właścicielom i pracownikom warsztatów narzędzia umożliwiające poszerzanie kompetencji oraz profesjonalną wiedzę techniczną od wiodącego na świecie dostawcy części zamiennych, technologii oraz rozwiązań serwisowych dla segmentu pojazdów użytkowych. Pierwsza Konferencja Konceptu ZF [pro]Service była doskonałą okazją do tego by osobiście porozmawiać z Klientami, docenić owocną współpracę ze zrzeszonymi warsztatami na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, podsumować dotychczasowe osiągnięcia oraz przedstawić Partnerom strategiczne kierunki rozwoju na najbliższe lata.

Jedną z istotnych nowości zaprezentowanych podczas konferencji była ZF 8 AP Powerline, czyli w pełni automatyczna, 8-biegowa przekładnia do samochodów ciężarowych.

Globalna strategia Mobility UPTIME przełożona na regionalne wsparcie Klientów w nowym Centrum Szkoleniowym ZF Aftermarket w Rydze

Jednym z kluczowych tematów prezentacji podczas paneli eksperckich była kampania Mobility UPTIME:

W ZF kładziemy ogromny nacisk na zapewnienie warsztatom dostępu do narzędzi i rozwiązań, które wyeliminują przestoje pojazdów. Wdrażamy je już od lat poprzez dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług, które teraz przekładają się na jeszcze bardziej kompleksową strategię wsparcia warsztatów. Nasza globalna kampania, prowadzona pod hasłem „UPTIME – wspólnie maksymalizujemy mobilność“ skupia się na zapewnieniu warsztatom zrzeszonym w koncepcie ZF [pro]Service jeszcze lepszej wydajności i optymalizacji świadczonych usług serwisowych. Jednym z kluczowych elementów tej strategii na najbliższe lata jest poszerzenie zakresu szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb konkretnych rynków, na których operują nasi Klienci. Jesteśmy przekonani, że uruchomienie kolejnego po Kozerkach, Kopenhadze i Göteborgu, nowego centrum szkoleniowego w łotewskiej Rydze, wesprze tę strategię i wzmocni naszą współpracę z warsztatami w tym regionie Europy. – mówił podczas konferencji Michał Głażewski, dyrektor ds. zarządzania siecią warsztatową i zespołem technicznym

Ważnym elementem konferencji ZF [pro]Service były indywidualne rozmowy na temat nowej oferty produktowej oraz wymiana doświadczeń z Klientami segmentu ciężarowego.

Bogate portfolio produktów i innowacje technologiczne

ZF jest wiodącym, globalnym dostawcą technologii i usług dla samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów, a poprzez dywizję ZF Aftermarket oferuje bogate portfolio produktów do niemal wszystkich układów tych pojazdów, począwszy od hamulcowego, napędowego i kierowniczego, aż po zaawansowane systemy wspomagające kierowcę, systemy kontroli stabilności, kamery i czujniki radarowe.

Jedną z istotnych nowości zaprezentowanych podczas konferencji jest ZF 8 AP Powerline, czyli w pełni automatyczna, 8-biegowa skrzynia biegów do samochodów ciężarowych. Nowa przekładnia o kompaktowej konstrukcji pozwala na bezproblemową instalację oraz jest wyposażona w innowacyjny konwerter momentu obrotowego. Mając także na uwadze wymagania środowiskowe, została skonstruowana tak by jak najbardziej zoptymalizować zużycie paliwa oraz zmniejszyć emisję CO2.



Eksperci ZF Aftermarket zaznaczali również, jak wielkie znaczenie w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju ma regeneracja fabryczna – po przywróceniu części do stanu pierwotnego, ma ona pełną funkcjonalność nowego produktu, a czas gwarancji jest równy lub dłuższy w stosunku do nowo zakupionej części. Regeneracja fabryczna części sprzyja redukcji emisji CO2 oraz oszczędności energii i surowców w całym łańcuchu dostaw, a dla warsztatów proces logistyki zwrotnej jest szybki i wydajny.

W ramach oferty e-mobilności dla pojazdów użytkowych, zaprezentowano także najnowsze produkty i rozwiązania technologiczne ADAS, wspierające kierowców podczas jazdy.

Nowoczesna diagnostyka – ZF Scan, ZF MultiScan oraz ZF Bus Connect

Podczas spotkania uczestnicy konferencji mogli zapoznać się także z najnowszymi rozwiązaniami diagnostycznymi, które ZF Aftermarket oferuje w ramach gamy usług ZF [ ]DIagnosics: ZF Scan, ZF MultiScanoraz ZF Bus Connect. ZF [pro]Diagnostics to kompleksowe rozwiązanie diagnostyczne dedykowane pojazdom osobowym, użytkowym oraz maszynom budowlanym i segmentowi off-highway. ZF Scan przeznaczony jest do produktów i systemów ZF i zastępuje poprzednią generację narzędzi diagnostycznych. Natomiast ZF MultiScan wspiera diagnostykę produktów ponad 60 innych marek i 35 tys. systemów, także w zaawansowanych funkcjach takich jak kalibracja ADAS. Z kolei w ramach usługi ZF Bus Connect, właściciele flot mogą skorzystać z bogatego portfolio rozwiązań cyfrowych do zarządzania flotą autobusową, pozwalających na optymalizację kosztów eksploatacji, lepsze zarządzanie gwarancjami oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pasażerów. Dzięki modelowi subskrypcji i regularnym aktualizacjom, ZF [pro]Diagnostics zapewnia nowoczesne i elastyczne wsparcie dla warsztatów, dopasowane do ich bieżących potrzeb diagnostycznych.

ZF [pro]Servicew module ZF Driveline, zapewniając warsztatom dostęp do pełnego zakresu wiedzy dotyczącej skrzyń biegów ZF w pojazdach użytkowych. W ramach nowego modułu warsztaty mogą skorzystać z kluczowych zasobów, takich jak narzędzia specjalistyczne, dokumentacja techniczna oraz zaawansowane szkolenia. Poprzez rozszerzenie wsparcia dla członków ZF [pro]Service, firma chce zapewnić najwyższą jakość napraw, dając warsztatom dostęp do modułu trzeciego, co oznacza nie tylko części zamienne i wiedzę techniczną, ale także kompleksowe wsparcie serwisowe.

Aby dołączyć do konceptu warsztatowego ZF [pro]Service zarejestruj warsztat na stronie internetowej. Dowiedz się więcej o produktach i usługach ZF Aftermarket i śledź relacje firmy z wydarzenia na kanale Facebook ZF Aftermarket i Instagram @zfaftermarket.pl