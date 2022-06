Wpływ malowania i pielęgnacji felg na układ hamulcowy

Hałas i drgania występujące w samochodzie po wymianie hamulców mogą być częstym powodem ponownej wizyty w warsztacie. W większości przypadków przyczyną tych problemów są niewłaściwy montaż lub wykorzystanie produktów gorszej jakości. Jednak wibracje odczuwane w trakcie hamowania na kierownicy i przenoszone na zawieszenie pojazdu mogą być również spowodowane niewłaściwą renowacją felg aluminiowych oraz ich nieodpowiednią pielęgnacją.

Podczas napraw zdarzają się sytuacje, które mogą zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonego mechanika. Dlatego TMD Friction, światowy lider produkcji materiałów ciernych dla branży motoryzacyjnej, analizuje przypadki warsztatowe, szukając właściwych rozwiązań ułatwiających serwis i naprawę hamulców.

Hałas i wibracje dochodzące z układu hamulcowego po wymianie tarcz i klocków hamulcowych to częsty powód skarg klientów. Mimo, że mechanicy wykonują poszczególne etapy naprawy z największą starannością i stosują wyłącznie wysokiej jakości części zamienne, aby wyeliminować potencjalne źródła drgań, problemy mogą się pojawić. W większości przypadków dźwięki i wibracje wynikają z nieprawidłowego montażu lub zastosowania produktów gorszej jakości. Ale nie zawsze, jak stwierdzili eksperci techniczni firmy TMD Friction.

Technicy TMD Friction zaobserwowali w warsztatach, że gdy klient skarży się na hałas lub drżenie hamulców, następuje wymiana nowo zamontowanych elementów układu hamulcowego. I najczęściej nie przynosi to poprawy, co może być frustrujące dla warsztatu – usunięcie problemu kosztuje więcej pieniędzy i czasu. Przypadki, w których za przyczynę kłopotów niesłusznie uważa się elementy układu hamulcowego zdarzają się coraz częściej. W przypadku pewności, że proces wymiany hamulców został przeprowadzony prawidłowo, TMD Friction zaleca, aby warsztaty podczas poszukiwania usterki dokładnie sprawdzały wszystkie elementy koła – również felgi aluminiowe.

Jak lakierowane felgi wpływają na układ hamulcowy?

Jeśli nie można znaleźć wyjaśnienia dla problemu z hamulcami, warsztat powinien przyjrzeć się kołom z obręczami ze stopów lekkich. W niektórych przypadkach może to zaoszczędzić niepotrzebnych kłopotów i nadmiernych kosztów dla wszystkich stron. Wielu mechaników samochodowych nie zdaje sobie bowiem sprawy, że świeżo pomalowane lub wypolerowane felgi mogą powodować nieoczekiwane i niepożądane efekty uboczne podczas hamowania – mówi Wojciech Sokołowski, trener techniczny TMD Friction, właściciela marki Textar.

Malowane felgi zyskują wśród kierowców coraz większą popularność. Powszechne stało się również naprawianie i usuwanie rys z obręczy aluminiowych. Poddając felgi renowacji szczególną uwagę należy zwrócić na wybór odpowiedniego, profesjonalnego warsztatu. Nieprawidłowe lakierowanie może doprowadzić do nierównomiernego nałożenia warstw farby i tym samym nierównomiernego rozłożenia ciężaru na obręczy. Przy dużych prędkościach może to skutkować wpadnięciem koła w wibracje. Jest to szczególnie ważne, jeśli powierzchnia osadzenia koła po wewnętrznej stronie felgi jest również lakierowana lub została polakierowana tylko częściowo.

Widzieliśmy przypadki, kiedy montaż lakierowanych felg aluminiowych spowodował, że wcześniejsze nieistotne drgania tarczy hamulcowej mocno się nasiliły i stały się poważnym problemem. Jak to możliwe? Moment dokręcenia koła działa bezpośrednio na tarczę hamulcową. Nawet jeśli momenty dokręcenia są prawidłowe, nierówne warstwy lakieru na feldze potęgują wszelkie różnice. Tarcza nie obraca się już równo, a w takiej sytuacji hałasi drganie hamulców są nieuchronne. Dlatego podczas wymiany hamulców warto zawsze sprawdzać osie i koła, a wszelkie problemy omawiać z właścicielem auta. Dzięki temu nie tylko klient będzie zadowolony, ale również warsztat zaoszczędzi czas i pieniądze na niepotrzebne naprawy – wyjaśnia Wojciech Sokołowski, trener techniczny TMD Friction, właściciela marki Textar.

Pielęgnacja felg – na co zwrócić uwagę

Lakierowane aluminiowe felgi i powlekane tarcze hamulcowe nadają pojazdowi atrakcyjny, stylowy wygląd. Jednak ich nieodpowiednia pielęgnacja może doprowadzić do zniszczenia tarcz hamulcowych. Zauważając przedwcześnie skorodowane lub uszkodzone części, większość właścicieli samochodów kwestionuje jakość produktu i składa reklamację w warsztacie lub u producenta. Tymczasem na stan felgi aluminiowej i znajdujących się za nią elementów układu hamulcowego duży wpływ ma stosowanie środka czyszczącego zawierającego agresywny kwas.

Spray czyszczący z agresywnymi składnikami powoduje szybszą korozję powierzchni tarczy hamulcowej. W najgorszym przypadku może to doprowadzić do korozji okładzin hamulcowych i oderwania się materiału ciernego od płytki nośnej. Ponadto kwas powoduje niszczenie części gumowych (oringi, uszczelnienia, przewody hamulcowe) i pozostałych elementów metalowych, takich jak zacisk hamulca i śruby kół – wylicza Wojciech Sokołowski. – Dlatego trzeba umiejętnie posługiwać się takimi środkami czyszczącymi. Należy nakładać je wyłącznie na felgi i w jak największym stopniu unikać kontaktu z układem hamulcowym. Warsztaty powinny uświadomić swoim klientom ten problem podczas serwisu i wyjaśnić im, że felgi aluminiowe, tarcze hamulcowe, okładziny hamulcowe i zaciski hamulcowe mogą ulec poważnemu uszkodzeniu, jeśli będą pielęgnowane nieodpowiednio. Troska warsztatu nie tylko wzmocni lojalność klientów, ale także pozwoli uniknąć sytuacji, w której wracają oni z pretensjami – dodaje trener techniczny TMD Friction, właściciela marki Textar.

Sezonowa wymiana opon to dobra okazja, aby doradzić klientom warsztatu, jak dbać o felgi aluminiowe bez szkody dla układu hamulcowego. Decydujące jest odpowiednie stosowanie wysokiej jakości produktów bezkwasowych. Kupując środki do czyszczenia należy zwracać uwagę na ich skład. Nie powinny zawierać środków powierzchniowo czynnych, kwasu fluorowodorowego, czy innych substancji przyspieszających korozję. Mimo tego, że środki te usuwają uporczywe zabrudzenia, to mogą powodować korozję układu hamulcowego i negatywnie wpływać na bezpieczeństwo jazdy samochodem.