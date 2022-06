W maju 2022 roku na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono następujące kampanie przywoławcze dla pojazdów:

25.05.2022 – Samochody marki Opel Crossland

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel Crossland X RM 2020, 2021, wyprodukowanych w Hiszpanii, może nie działać dźwięk ostrzegawczy pasa bezpieczeństwa pasażera.

więcej …>

25.05.2022 – Samochody marki KIA

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA, modele: Ceed, Ceed kombi (PHEV), Proceed (CD) i XCeed (PHEV) (CDCUV) wyprodukowanych między listopadem 2021 r. a lutym 2022 r. w Korei Południowej, może występować usterka napinaczy pasów bezpieczeństwa przednich foteli, która może prowadzić do nieprawidłowego ich uruchomienia podczas kolizji, zwiększając ryzyko obrażeń pasażerów.

więcej …>

23.05.2022 – Samochody marki Volvo XC40 BEV

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volvo XC40 BEV (rok modelowy 2021 i 2022), istnieje ryzyko niezamierzonego przyspieszenia pojazdu lub braku rozruchu.

więcej …>

17.05.2022 – Samochody marki DS4

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki DS4 zamontowanie kurtynowych poduszek powietrznych może być nieprawidłowe, co może spowodować ich niewłaściwe rozwinięcie i stworzyć ryzyko odniesienia obrażeń w przypadku zderzenia bocznego.

więcej …>

13.05.2022- Samochody marki KIA Sorento

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Sorento z silnikiem diesla, wyprodukowanych w Korei Południowej od maja 2014 r. do lutego 2020 r. (kod modelowy UM), z powodu potencjalnego uszkodzenia konektora złącza może przegrzewać się grzałka PTC (positive temperature coefficient). Może to prowadzić do jej awarii, zwiększając ryzyko przegrzania złącza, co prowadzi do nadmiernego wzrostu temperatury w obszarze wokół grzałki.

więcej …>

06.05.2022 – Samochody marki KIA Sorento

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Sorento, wyprodukowanych w Korei Południowej od marca 2020 r. do listopada 2021 r. (kod modelowy MQ4), wokół zacisku łączącego przewody paliwowe może powstać niewielki wyciek paliwa, który z czasem ulega powiększeniu. Ta akcja jest rozszerzeniem kampanii przywoławczej Sorento z grudnia 2020 r.

więcej …>