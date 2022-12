Wymienniki ciepła UFI Filters

UFI Filters jest nie tylko liderem w dziedzinie filtracji, ale również zarządzania termicznego. Firma dostarcza pełną gamę rozwiązań na rzecz mobilności przyszłości, czego kolejnym przykładem są wymienniki ciepła na oryginalne wyposażenie do silników elektrycznych Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.



Firma UFI Filters została wybrana na producenta wymiennika ciepła do nowego, przedniego silnika

elektrycznego ePT-160 o mocy 160kW, montowanego w samochodach Renault Megane E-Tech i Nissan

Ariya. Silnik ten znajdzie się również w innych pojazdach segmentu C, które zostaną wprowadzone na rynek do 2024 roku przez francusko-japoński sojusz motoryzacyjny, dzięki czemu w najbliższych latach może się on stać jednym z najpopularniejszych napędów w Europie.



Wymiennik ciepła UFI Filters do ePT-160, wykonany z aluminiowych płytek, jest produkowany w technologii lutowania próżniowego, dzięki czemu jest trwały i solidny. Składa się on z czterech warstw przeznaczonych na olej i czterech na chłodziwo. Olej wpływa przez płytę podstawy, zamocowaną bezpośrednio na zewnątrzsilnika. Następnie, w konfiguracji krzyżowo-przeciwprądowej, płyny (olej i chłodziwo) poruszają się w przeciwnych kierunkach, a strumienie oleju i chłodziwa przecinają się w naprzemiennych warstwach płyt.



Do Nissana Ariya e-4ORCE 4WD w wersji 4×4 firma UFI Filters dostarcza również wymiennik ciepła do

tylnego silnika elektrycznego. Podobnie jest on wykonany z aluminiowych płytek i produkowany w technologii lutowania próżniowego, ale składa się z siedmiu warstw przeznaczonych na olej i sześciu na chłodziwo. Olej i chłodziwo wpływają przez płytę podstawy, zamocowaną bezpośrednio na zewnątrz silnika. Następnie, w konfiguracji równolegle-przeciwprądowej, oba płyny poruszają się w przeciwnych kierunkach i pozostają na tych samych warstwach płyt.



Dzięki tym dwóm zastosowaniom, firma UFI Filters umacnia swoją pozycję lidera w dziedzinie zarządzania

termicznego w silnikach elektrycznych produkowanych przez Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.