3 DEKADY LAT SUKCESU

Jubileusz PROFIX

Firma PROFIX obchodzi właśnie 30-lecie swojej działalności. W tym czasie znacząco wpłynęła na kształt polskiego rynku narzędziowego, będąc od wielu lat jednym z jego głównych graczy. Marki PROFIX – PROLINE LAHTI PRO i TRYTON często pojawiają się na naszych łamach i pracują w wielu warsztatach i serwisach .

PROFIX jest dziś dużą, międzynarodową organizacją, posiadająca 5 marek własnych, 11 spółek w grupie, centra logistyczne. Zatrudnia 550 pracowników i działa na ponad 20 rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie katalog produktów w dystrybucji firmy to ponad 800 stron i prezentuje dziesiątki tysięcy produktów. To sporo – wziąwszy pod uwagę skromne początki – magazyn w podwarszawskich Markach i jeden samochód dostawczy w 1994.

Początki w erze odzyskanej wolności

Trzy dekady temu, jak wielu w tym dziejowym momencie, założyciele PROFIX ostrzegli szansę na odradzającym się wolnym rynku. Zauważyli niszę wynikającą z dużej różnicy cen i jakości między profesjonalnymi narzędziami renomowanych firm zachodnich, a tymi importowanymi z Dalekiego Wschodu. Postanowili więc pójść drogą środka i wprowadzili własną markę PROLINE, pod której logiem zaoferowali bardzo dobrej jakości narzędzia ręczne. Były one jednocześnie co najmniej 2 razy tańsze od produktów zachodnich. Efekt nowości dawał w tamtych czasach pewną przewagę, ale też wymagał przekonywania klientów, że zakup narzędzi Proline w dłuższej perspektywie się opłaci. To spora praca polegająca na budowaniu wśród nich zaufania do marki i przekonania o jej wysokiej jakości.

Z czasem to zaufanie rosło i oparty na nim biznes rozwijał się.

LECH PYRŻAK założyciel PROFIX

Krzysztof Siobieraj Prezes PROFIX

Mirosław Cichecki obecny prezes PROFIX

MARKI własne – kolejne kamienie milowe

W toku swego rozwoju PROFIX powołał do życia marki własne, począwszy od wspomnianej już PROLINE przeznaczonej dla profesjonalistów, wprowadzonej na rynek w 1997 r. Później wprowadzono elektronarzędzia pod marką Tryton dla profesjonalistów i wymagających majsterkowiczów.

TRYTON

Hitem rynkowym, który wyznaczył kierunek rozwoju rynku narzędziowego i zdynamizował rozwój firmy Profix, jest najmłodsza marka grupy – Lahti Pro, która powstała w 2011 r.

Jej logo widnieje na odzieży roboczej i artykułach BHP, gdyż właśnie PROFIX zaczął sprzedawać odzież roboczą i BHP z powodzeniem w sklepach narzędziowych jako jedna z pierwszych firm na rynku. LAHTI PRO z szeroką gamą produktową, która posiada wszystkie konieczne certyfikaty bezpieczeństwa, wyróżniała się i wyróżnia nadal wysoką jakością wykonania.

LAHTI PRO

Dzisiaj asortyment BHP stanowi jedną z podstawowych aktywności PROFIX i, co ważne, z Lahti Pro identyfikują się profesjonaliści z warsztatów i serwisów mechanicznych.

PROLINE

Aktywność biznesowa i inwestycyjna PROFIX została do­ceniona m in. w konkursie Polska Firma – Międzynarodo­wy Czempion oraz przez globalną firmę audytorską Deloitte, która w 2022 r. uznała PROFIX za Best Managed Company w pierwszej polskiej edycji tego prestiżowego zestawienia. Firma potwierdziła ten trafny wybór recertyfikacją tytułu w 2023 i 2024 r. Obecnie PROFIX realizuje strategię rozbudowy GRUPY KAPITAŁOWEJ o siec kolejnych krajów z obszaru Europy Środkowej. Ten kierunek rozwoju to cel firmy w nadchodzących latach.