UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 8/2024

W sierpniu na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

13.08.2024 Hyundai

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai, modele:

Veloster (FS), wyprodukowanych pomiędzy 04.01.2011 r. a 31.10.2014 r. w Korei Południowej,

Grand Santa Fe (NC), wyprodukowanych pomiędzy 06.08.2012 r. a 31.10.2014 r. w Korei Południowej,

może dojść do przedostania się płynu hamulcowego do płytki PCB, co stwarza ryzyko zwarcia elektrycznego w obwodzie modulatora HECU.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 138 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu wymiany bezpiecznika modulatora HECU.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000).

09.08.2024 Lexus

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Lexus UX300h, wyprodukowanych w Japonii od 08.01. do 17.01.2024 r., przewody zasilające jednostkę sterującą (MG ECU) mogą pęknąć. Jeśli do tego dojdzie i przewody całkowicie się przerwą, może dojść do utraty siły napędowej, zwiększając ryzyko wypadku.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 25 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu sprawdzenia oraz ewentualnej wymiany głównej wiązki przewodów.

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Central Europe Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

08.08.2024 Hyundai Elantra

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai Elantra (CN7), wyprodukowanych od 09.01. do 15.03.2024 r. w Korei Południowej, może dojść do usterki zaworu recyrkulacji spalin EGR (może świecić się lampka ostrzegawcza), co może prowadzić do chwilowej utraty mocy i szarpania pojazdem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 38 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu wymiany kompletnego zaworu recyrkulacji spalin (EGR) i uszczelki.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000)

05.08.2024 Renault Master III

Przedsiębiorca Renault Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Renault MASTER III, z napędem na tylną oś, wyprodukowanych od 23.09.2014 r. do 27.09.2023 r. we Francji, może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego paliwa w komorze silnika, w wyniku jego ocierania się o się o wiązkę elektryczną w komorze silnika. Może to prowadzić do wycieku paliwa i jego zwiększonego zużycia, pojawienia się dymu i ryzyka pożaru.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 5 137 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną powiadomieni o możliwości wystąpienia usterki oraz zaproszeni do autoryzowanych serwisów w celu kontroli i montażu ochraniacza przewodu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego paliwa zostanie on wymieniony.

Informacji związanych z kampanią udziela Renault Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa; tel.: 800 900 803; e-mail: kontakt.klient@renault.com.pl).

05.08.2024 KIA Stinger

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Stinger (kod modelowy CK), wyprodukowane w Korei Południowej od 24.11.2016 r. do 07.03.2023 r., przewód doprowadzający olej i zespół węża po lewej stronie (LH) turbosprężarki mogą ulec uszkodzeniu, co może prowadzić do wycieków oleju i skutkować pożarem w komorze silnika podczas jazdy.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 1 018 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu wymiany przewodu doprowadzającego olej i zespołu węża po lewej stronie turbosprężarki na nowy ulepszony.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

05.08.2024 BMW X5 (G05)

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW X5 (G05), wyprodukowanych w Niemczech, instrukcja obsługi zawiera nieprawidłowe wartości dotyczące obciążenia użytkowego i dopuszczalnego obciążenia osi z przodu. Pojazd może być przeciążony lub może zostać przekroczona maksymalna dopuszczalna masa przyczepy.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 672 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz uzupełni instrukcję obsługi.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

05.08.2024 BMW X3 (F25)

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW X3 (F25), wyprodukowanych w Niemczech, układu kontroli emisji spalin może nie działać prawidłowo.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 5 286 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu zastąpienia jednego komponentu układu recyrkulacji spalin i przepływomierza masowego przez inne komponenty wraz z aktualizacją ich aplikacji sterującej.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

05.08.2024 BMW

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW, modele: M2 (F87), X6 M (F86), X5 (M) F85, M4 Convertible (F83), M4 coupe (F82), M3 (F80), seria 1 Stufenheck (F52), X1 long (F49), X1 (F48), seria 2 Gran Tourer (F46), seria 2 Active Tourer (F45), seria 4 (F36), F35, seria 3 Gran Turismo (F34), seria 4 Convertible (F33), seria 4 coupe (F32), seria 3 Touring (F31), seria 3 saloon (F30), X4 (F26), seria 2 convertible (F23), seria 2 coupe (F22), seria 1 (F21), seria 1 five-door saloon (F20), X6 (F16), X5 (F15), seria 6 coupe (F13), seria 6 convertible (F12), seria 5 Touring (F11), seria 5 saloon (F10), seria 5 Gran Turismo (F07) i seria 6 Gran Coupe (F06), wyprodukowanych w Niemczech, podczas przebudowy kierownicy na warianty Sport lub M Sport mogła zostać zamontowana wadliwa poduszka powietrzna kierowcy. W takim przypadku przy jej wyzwalaniu w związku z kolizją, w generatorze gazu może powstać zbyt wysokie ciśnienie wewnętrzne, co może prowadzić do pęknięcia generatora gazowego i spowodowania obrażeń pasażerów przez części metalowe.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 52 602 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu wymiany poduszki.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

05.08.2024 BMW

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW, modele: seria 1 – 3d (E81), X3 (E83), X1 (E84), seria 1 – 5d (E87), seria 3 Saloon (E90) i Seria 3 Touring (E91), wyprodukowanych w Niemczech, podczas przebudowy kierownicy na warianty Sport lub M Sport mogła zostać zamontowana wadliwa poduszka powietrzna kierowcy. W takim przypadku przy jej wyzwalaniu w związku z kolizją, w generatorze gazu może powstać zbyt wysokie ciśnienie wewnętrzne, co może prowadzić do pęknięcia generatora gazowego i spowodowania obrażeń pasażerów przez części metalowe.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 10 405 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu wymiany poduszki.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

05.08.2024 BMW, modele: X3(G01) i X3M(F97)

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW, modele: X3 (G01) i X3 M (F97), wyprodukowanych w Niemczech, może wystąpić usterka mocowania szyn w bagażniku.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 11 018 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu przeprowadzenia stosownych czynności.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00)