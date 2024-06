AXALTA OGŁASZA NAWIĄZANIE PARTNERSTWA Z SOLERA

To kolejna inicjatywa w kierunku zrównoważonego rozwoju firmy Axalta

Axalta (NYSE: AXTA), globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, ogłosiła nawiązanie współpracy z Solera, światowym liderem w zarządzaniu cyklem życia pojazdów. Na podstawie tego strategicznego partnerstwa systemy lakierów renowacyjnych Axalta, zarówno w wersji konwencjonalnej, jak i w technologii Fast Cure Low Energy (FCLE), zostaną włączone do platformy Sustainable Estimatics opracowanej przez Solera. To pozwoli klientom Axalta na ustalenie poziomu emisji CO2 generowanych podczas pojedynczej naprawy przy uwzględnieniu zastosowanych technik naprawy, procesu aplikacji oraz warunków schnięcia.

Dzięki współpracy z firmą Solera, Axalta, jako pierwszy producent lakierów renowacyjnych, będzie w stanie udostępniać dane umożliwiające dokładną kalkulację emisji CO2 związanych z produktami oraz procesami stosowanymi podczas naprawy pojazdów.

Platforma Sustainable Estimatics firmy Solera jest najnowszym dodatkiem do oferty BELEAF firmy Axalta, która zapewnia wysokowydajne, ekologiczne produkty, innowacyjne narzędzia i optymalne zasoby. Inicjatywa ma na celu pomóc serwisom zmniejszyć ich wpływ na środowisko, jednocześnie przyczyniając się do sukcesu ich działalności. Wprowadzane przez Axalta zasoby aktywnie wspierają zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój oraz projekt BELEAF.

Cieszymy się z możliwości współpracy z Solera oraz z wprowadzenia na rynek nowego rozwiązania. Technologia ta wpisuje się w trwałe zobowiązanie naszej firmy do zrównoważonego rozwoju, ponieważ dążymy do zapewnienia neutralności emisyjnej naszej działalności do 2040 r. Jej idea powstała z myślą o klientach, by pomóc im w realizacji założonych celów ekologicznych. Dzięki możliwości precyzyjnego obliczenia emisji CO2 dla każdej naprawy nasi klienci mogą podejmować decyzje w oparciu o dane, starając się zmniejszyć swój ślad węglowy, a przy tym poprawić wynik finansowy swojej firmy. – powiedział Troy Weaver, prezes Global Refinish w Axalta.

Sustainable Estimatics for Paint ułatwia szacowanie emisji CO2 w zakresie 1, 2 i 3, umożliwiając przedsiębiorstwom przedstawianie wiarygodnych danych dotyczących emisji dwutlenku węgla popartych certyfikatem ISO-14064-01. Klienci zyskają również dostęp do pulpitu ze wskaźnikami dotyczącymi ogólnej analizy śladu węglowego dla napraw powypadkowych oraz porównania danych z wynikami regionalnymi, krajowymi i branżowymi. We współpracy z Solera, firma Axalta dostarczy klientom produkty, narzędzia i zasoby, dzięki którym będą mogli zmniejszyć swoje oddziaływanie na środowisko.

Aby dowiedzieć się więcej o inicjatywach Axalta w zakresie zrównoważonego rozwoju, odwiedź stronę refinish.axalta.eu/beleaf.

O Axalta Refinish

Axalta Refinish – część Axalta, światowego lidera branży farb i lakierów – jest niezawodnym partnerem klientów z segmentu napraw powypadkowych, którzy oczekują pełnej satysfakcji. Dostarczamy innowacyjne produkty, usługi oraz technologie, które sprawiają, że cały proces naprawy pojazdu jest bardziej efektywny, zrównoważony oraz rentowny. Prawie 160 lat doświadczenia w branży lakierniczej, zaangażowanie w tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz nieustanny rozwój technologii sprawiają, że oferujemy naszym klientom nieograniczony wybór kolorów dla idealnego dopasowania. Co najważniejsze, nieustannie analizujemy i przewidujemy potrzeby naszych klientów, aby mogli sprostać wyzwaniom, przed którymi stają każdego dnia. Dysponujemy bogatym portfolio marek lakierniczych, które spełniają wymagania każdego serwisu oraz segmentu branży.