NAPRAWA PERŁOWEJ BIELI

Biały jest od kilku lat najpopularniejszym kolorem samochodowym na świecie. W raporcie o popularności kolorów z 2022 r., który opracowała Axalta, można przeczytać, że 34% samochodów na całym świecie jest w odcieniu bieli, przy czym perłowa biel stanowi 14% tej liczby. Jednak naprawa kolorów perłowych może stanowić wyzwanie. Tu z pomocą przychodzą specjaliści ze Spies Hecker, którzy opracowali skuteczny proces naprawy tego złożonego wykończenia.

Chcemy dostarczać naszym serwisom blacharsko-lakierniczym innowacyjne produkty i przemyślane procesy, które wspierają ich rentowność. Nasze szkolenia pomagają serwisom w pełni wykorzystać potencjał naszych produktów i zapewniają im przewagę nad konkurencją na tym wymagającym rynku. – Tony Mitchell, International Training Leader w Axalta Refinish na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Udana naprawa białego perłowego lakieru zależy od dwóch kluczowych czynników: uzyskanie pełnego krycia koloru podstawowego i ustalenia, ilu warstw z efektem potrzeba do odtworzenia oryginalnego lakieru. Jedynym sposobem na to jest dokładne wykonanie natrysków próbnych przed rozpoczęciem lakierowania. Ważne jest również, aby lakiernicy zapoznali się z techniką aplikacji i procesem mieszania przed rozpoczęciem 3-etapowej naprawy.

Etap pierwszy

Oczyść pojazd, aby można było dokonać dokładnych odczytów koloru w pobliżu uszkodzonego obszaru za pomocą urządzenia ColorDialog Phoenix, najbardziej zaawansowanego spektrofotometru Spies Hecker. Odczytu trzeba dokonać z nieuszkodzonego obszaru, na którym nie ma żadnych zadrapań ani zanieczyszczeń powierzchniowych. Powinien on zarazem znajdować się jak najbliżej uszkodzenia. Po wybraniu obszaru oczyść go za pomocą zmywacza Permaloid® Silicone Remover 7010 lub zmywacza wodorozcieńczalnego, takiego jak Permahyd® Silicone Remover 7080, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia powierzchniowe. Przed pomiarem koloru wypoleruj obszar i wyczyść go ponownie za pomocą zmywacza Permahyd Silicone Remover 7080. Następnie wykonaj pomiar koloru i pobierz recepturę z systemu.

Wymieszaj odpowiednią ilość lakieru, zgodnie z recepturą, która posłuży do tworzenia natrysków próbnych, zanim samochód trafi do kabiny lakierniczej.

„Podczas tworzenia natrysków próbnych umocuj je na większym panelu, zgodnie z zaleceniami Spies Hecker, a nie na końcu listwy do mieszania. W ten sposób metoda aplikacji będzie taka sama, co podczas późniejszej naprawy pojazdu. Nałóż aktywowaną warstwę lakieru bazowego, aby uzyskać pełne krycie, a następnie nałóż różną liczbę warstw lakieru perłowego na każdą kartę, aby jak najlepiej dopasować go do oryginalnego wykończenia”.

Porównaj karty kolorów z nadwoziem w miejscu pomiaru. Pamiętaj, aby robić to w warunkach dobrego oświetlenia dziennego. Następnie wybierz, która karta ma stanowić podstawę do dalszej pracy. Przygotuj i zamaskuj pojazd, jak zwykle.

Ważne jest, aby użyć odpowiedniego koloru podkładu do naprawy. Zmniejsza to liczbę wymaganych warstw lakieru bazowego, pomaga uzyskać odpowiednie krycie i minimalizuje ryzyko ewentualnych defektów. Informacje na temat mieszania i ustawienia pistoletu lakierniczego należy sprawdzać w metryczkach technicznych produktu.

Jeśli weźmiesz pistolet lakierniczy i użyjesz dowolnego koloru podkładu, może to skutkować różnymi wadami, takimi jak odbarwienie, utrata połysku, problemy z przyczepnością i słabe schnięcie. Wszystkie są związane ze zbyt dużą ilością lakieru bazowego użytego do ukrycia źle dobranego koloru podkładu. Właściwy odcień podkładu przynosi korzyści dla serwisu, dla klienta i dla środowiska. – mówi Tony Mitchell

Wstaw pojazd do kabiny lakierniczej, aby wykonać czyszczenie końcowe. Następnie nałóż dodatek do cieniowania Permahyd Hi-TEC 1050/1051 Blend-in Additive na obszar cieniowania wokół naprawianego miejsca, ale pozostaw miejsce na cieniowanie warstwy efektu w kolejnym etapie. Natychmiast potem nałóż Permahyd Hi-TEC Base Coat 480, nasz innowacyjny wodorozcieńczalny lakier bazowy, zapewniający płynne połączenie między nimi. Lakierowana powierzchnia powinna być tak mała, jak to praktycznie możliwe, aby ograniczyć mgłę natryskową. W tym samym celu obniż nieco ciśnienie powietrza w pistolecie lakierniczym.

Ważne jest, aby już na pierwszym etapie aktywować dodatek Permahyd Hi-TEC 1050/1051 Blend-in Additive i lakier bazowy Permahyd Hi-TEC Base Coat 480. Dzięki temu otrzymujemy lepsze zwilżanie warstwy efektowej, aplikacja staje się łatwiejsza, a powłoka zyskuje większą twardość i lepszy efekt końcowy. – dodaje Tony Mitchell.

Po aplikacji następuje odparowanie i krótkie suszenie. Czas i temperaturę utwardzania należy sprawdzić w metryczce technicznej produktu.

Etap drugi

Najpierw sprawdź powierzchnię, aby upewnić się, że jest gładka i gotowa do nałożenia lakieru perłowego. Jeśli na tym etapie pojawią się jakiekolwiek problemy, delikatnie skoryguj je aktywowanym lub utwardzonym lakierem bazowym.

Podobnie jak w przypadku poprzedniej warstwy, powtórz proces nakładania dodatku Permahyd Hi-TEC 1050/1051 Blend-in Additive i lakieru bazowego Permahyd Hi-TEC Base Coat 480.

„Na drugim etapie cieniowanie przebiega na większym obszarze”. Po nałożeniu preparatu do cieniowania, ale gdy jest jeszcze wilgotny, natychmiast nałóż lakier perłowy. Aplikacje należy wykonać od zewnątrz do wewnątrz, w takiej samej ilości warstw jak na natrysku próbnym. Pamiętaj, by lakierować mokro na mokro. Ponieważ powierzchnia może być jeszcze lekko ciepła, rozważ zastosowanie „wolniejszych” produktów, aby ułatwić sobie pracę. W razie potrzeby do koloru perłowego można dodać 5–10% wody demineralizowanej, aby usprawnić aplikację.

Jeśli pod koniec tego etapu pojawią się jakiekolwiek problemy, zmyj warstwę z efektem wodorozcieńczalnym środkiem czyszczącym, takim jak Permahyd Silicone Remover 7080. Ponieważ poprzednia warstwa jest sucha i aktywowana, nic się jej nie stanie, a drugi etap można powtórzyć.

Czas suszenia zależy od zastosowanej metody aplikacji. W przypadku korzystania z systemu nadmuchu w kabinie lakierniczej ustaw temperaturę 35–40°C na około 10 minut. W przypadku innych metod, należy zapoznać się z metryczką techniczną.

Etap trzeci

Trzeci i ostatni etap jest prostszy. Wystarczy nałożyć lakier bezbarwny Permasolid® HS Clear Coat, wysuszyć i utwardzić zgodnie z metryczką techniczną.

W Spies Hecker wiemy, że 3-etapowa naprawa perłowych bieli może być wyzwaniem, ale ostatecznie liczy się efekt końcowy. Dodatek do cieniowania Permahyd Hi-TEC 1050 Blend-in Additive i lakier bazowy Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 zapewniają lakiernikom dokładnie to, czego potrzebują do tego typu napraw: niezawodność, intuicyjny proces oraz powtarzalny, znakomity efekt.

Obejrzyj wideo Spies Hecker na temat 3-etapowej naprawy perłowej bieli, lub dowiedz się więcej o marce na stronie www.spieshecker.com/pl.