Bestsellery i nowości na rynku instalacji LPG

Według najnowszych doniesień, za równowartość litra benzyny można obecnie kupić 2,21 l LPG, a do tego ceny gazu spadają szybciej niż benzyny. Spodziewając się, że popularność samochodów zasilanych gazem będzie w związku z tym tylko rosnąć, sprawdzamy, co od poprzedniego roku zmieniło się na rynku instalacji LPG.

Jak podaje serwis Gazeo.pl, cena LPG w ostatnich miesiącach systematycznie spada. Jeszcze 18 grudnia 2019 r. autogaz był oferowany na stacjach w Polsce w średniej cenie 2,39 zł/l przy cenie litra benzyny na poziomie 4,94 zł/l. Do 26 lutego 2020 średnie ceny spadły – odpowiednio do 2,20 i 4,89. Autogaz pozwala więc obecnie użytkować samochód ponad dwukrotnie taniej w przypadki benzyny i nic nie wskazuje na to, by coś miało się tę proporcję zmienić – przynajmniej nie na niekorzyść LPG. Liczbę samochodów zasilanych autogazem w Polsce szacuje się obecnie na 3,25 mln (około 14 proc. ogółu samochodów w naszym kraju)[1]. Należy spodziewać się, że w związku z korzystną dla autogazu relacją cen, przeróbki instalacji będą nadal cieszyć się popularnością. Dlatego też sprawdzamy, jakie nowości pojawiły się w ostatnim roku na rynku instalacji LPG oraz które produkty są obecnie najbardziej cenione i popularne.

Nowości 2019/2020

Od ostatniego numeru e-Auto Service Manager poświęconego tematyce instalacji gazowych na rynku pojawiło się kilka interesujących nowości – oto 3 wybrane produkty, które debiutowały w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Prins Technomax

Rysunek 1. Zestaw Prins Technomax; Fot. Gazeo.pl

Na początku II kwartału 2019 holenderska firma Prins wprowadziła na rynek system zasilania gazowego do silników 4-cylindrowych o mocy do 136 KM. Zestaw składa się z: reduktora-parownika Westport CPR opracowanego we włoskiej firmie OMVL, listwy wtryskowej Prins Technomax oraz filtru gazu z czujnikiem ciśnienia i temperatury marki BOSCH. Pracę instalacji nadzoruje sterownik AFC Compact Pro 4D, będący w stanie korzystać z sygnałów ukłądu OBD oraz szybko komunikować się z komponentami instalacji gazowej[2].

Wtryskiwacze LPG STAG AC W031 BFC

Rysunek 2. Wtryskiwacz STAG AC W031 BFC Fot. AC SA

Rysunek 3. Przykład połączenia wtryskiwaczy STAG AC W031 BFC Fot. AC SA

Wkrótce później – jeszcze w kwietniu 2019 – nowy wtryskiwacz na rynek wprowadziła firma AC SA, właściciel marki STAG. Instalacja STAG AC W031 BFC jest w stanie pracować z silnikami o mocy do 60 KM na cylinder. Sekcja tłocząca z dyszą o średnicy 3,4 mm gwarantuje wydajność na poziomie 145 l/min przy ciśnieniu zasilania wynoszącym 1,2 bar. Pomimo, że w stosunku do poprzedników zwiększył się skok, udało się zachowąć niskie czasy otwarcia i zamknięcia (na poziomie – odpowiednio – 2,3 i 1,3 ms). By zapewnić dobre chłodzenie, zewnętrzną powierzchnię cewki pokryto ożebrowaniem, dzięki czemu wtryskiwacz może być używany w temperaturach od -20 do +120 stopni Celsjusza. Istotną z punktu widzenia warsztatów cechą STAG AC W031 jest rozbieralność i możliwość łączenia z rozdzielaczami bezpośredniego montażu, trójnikami i kolankami. Wykorzystanie kompatybilnych elementów pozwala także na zastosowanie czujników ciśnienia i temperatury gazu[3].

Wielozawór BRC Europa 3

Rysunek 4. Wielozawór Europa 3 BRC Fot. BRC

W połowie 2019 roku firma BRC zapowiedziała wprowadzenie na rynek ulepszonego wielozaworu Europa 3 – według producenta wyróżniającego się na tle poprzednika większą precyzją działania i bardziej przyjazną dla montażystów budową. O łatwości instalacji stanowią przede wszystkim odpowiednio położone i ukształtowane króćce do podłączenia przewodów gazowych i bardziej zwarta konstrukcja elektrozaworu. Produkt jest dostępny w dwóch wersjach (do zbiorników toroidalnych i walcowych) o dwóch różnych wydajnościach: Standard i Max (do silników o większej mocy)[4].

Top 3 instalacji gazowych 2020

Prócz nowości produktowych, sprawdziliśmy także, jak względem minionego roku zmieniła się czołówka rankingu instalacji gazowych serwisu Gazeo.pl. Choć lider zestawienia pozostał ten sam, na podium zaszły zmiany. Zwiększyła się też liczba rekomendacji i ocen, na podstawie których ułożono ranking. Co istotne, wszystkie produkty w Top 3 mają taką samą, równą 5,0 ocenę użytkowników. 100% respondentów byłoby skłonnych polecić każdą z instalacji. Tym, co różnicuje poszczególne pozycje zestawienia, jest liczba opinii, na podstawie których dokonano kwalifikacji[5].

Miejsce I (24 opinie; 5,0; 100% poleceń): BRC Sequent 32 OBD

SEQUENT 32 OBD jest najnowocześniejszym w ofercie BRC systemem sekwencyjnego wtrysku gazu w fazie lotnej przeznaczonym do samochodów 3- i 4-cylindorowych wyposażonych w sekwencyjny wtrysk benzyny. Na tle poprzedników wyróżnia go centrala gazowa z wbudowanym mikroprocesorem 16 bit 64 MHz, pozwalająca uzyskać odczyt parametrów korekcji zarówno dla mieszanki długo-, jak i krótkoterminowej. Opcja podpięcia pod układ OBD sprawia, że dostrojenie instalacji możliwe jest bez użycia testera diagnostycznego. Centrala jest dodatkowo wyposażona w następujące funkcje[6]:

VSR – dotryskiwanie podczas jazdy na gazie określonej dawki benzyny w celu zabezpieczenia gniazd zaworowych przed wypalaniem;

– dotryskiwanie podczas jazdy na gazie określonej dawki benzyny w celu zabezpieczenia gniazd zaworowych przed wypalaniem; Warm Up Injector – podgrzewanie wtryskiwaczy podczas pracy na benzynie przed pierwszym przełączeniem się na gaz;

– podgrzewanie wtryskiwaczy podczas pracy na benzynie przed pierwszym przełączeniem się na gaz; Start&Stop (tylko w samochodach wyposażonych w funkcję fabrycznie) – uruchamianie silnika na paliwie gazowym w celu zmniejszenia zanieczyszczeń i zużycia benzyny;

(tylko w samochodach wyposażonych w funkcję fabrycznie) – uruchamianie silnika na paliwie gazowym w celu zmniejszenia zanieczyszczeń i zużycia benzyny; Awaryjne uruchomienie silnika na LPG w razie awarii układu benzynowego (do 5 razy);

Reduktor Genius MB / Genius Max z czujnikiem temperatury wody;

z czujnikiem temperatury wody; Listwa RAIL z wtryskiwaczami nowego typu.

Rysunek 5: Sequent 32 OBD; Fot. BRC / Czakram

System może być montowany w samochodach z normą emisji spalin Euro V i Euro VI.

Miejsce II (19 opinii; 5,0; 100% poleceń): ALEX Optima Nano 4 cyl

OPTIMA Nano marki ALEX, producenta reduktorów SHARK i TURBOT oraz wtryskiwaczy Barracuda, to najbardziej zaawansowany w ofercie firmy komputer sterujący sekwencyjnym wtryskiem gazu. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce. Spełnia wymogi normy czystości spalin EURO 6[7]. Kompletny zestaw ALEX do konwersji aut na zasilanie gazem LPG prócz sterownika składa się z reduktorów SHARK/TURBOT, wtryskiwacza Barracuda oraz filtrów odśrodkowych Ultra360.

Rysunek 6: ALEX Optima Nano; Fot. ALEX

Miejsce III (13 opinii; 5,0; 100% poleceń): AC STAG 4 QNext Plus

Sterowniki STAG Qnext Plus to nowoczesne układy autogaz przeznaczone do samochodów z 4-cylindrowymi silnikami z pośrednim wtryskiem benzyny. Wariant Qnext wyposażony jest w obudowę do montażu prostego. Według producenta układy Q-generacji STAG to „zaawansowane technologicznie sterowniki o rozbudowanej funkcjonalności, dające możliwość idealnego dostrojenia instalacji autogaz we wszystkich typach silników z pośrednim wtryskiem wielopunktowym”. Wśród ich najważniejszych właściwości wyróżniono[8]:

Autoadaptacje OBD oraz ISA3 – eliminujące konieczność przyłączania zewnętrznego skanera;

– eliminujące konieczność przyłączania zewnętrznego skanera; Kompatybilność z aplikacjami mobilnymi – dającą możliwość podglądu pracy sterownika w urządzeniach mobilnych: komórkach i tabletach;

– dającą możliwość podglądu pracy sterownika w urządzeniach mobilnych: komórkach i tabletach; Stabilność i niezawodne działanie w każdych warunkach;

Dodatkowo wskazano cechy takie jak: emulator poziomu paliwa FLE-JC oraz FLE-FC (odpowiednio w samochodach japońskich i francuskich), współpraca z bluetooth i rejestratorem parametrów oraz nakładanie paliw w momencie przełączania. Sterownik objęty jest 5-letnią gwarancją. AC oferuje komplementarne reduktory, wtryskiwacze, listwy wtryskowe, przełączniki etc.[9].

Rysunek 7: Zestaw AC STAG Generacji QNext



