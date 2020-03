Filtry – nowości UFI i Mann+Hummel

Potentaci rynku filtrów – Mann+Hummel i UFI – mocno zaczęli rok. Jedna z firm pokazała nowy, rozszerzony katalog filtrów obejmujący produkty dla niemal 60 tys. maszyn, druga – w ciągu dwóch miesięcy zdążyła pokazać już 3 nowości.

Choć 2020 dopiero się zaczął, niektórzy producenci filtrów nie próżnują. Nowe zastosowanie „rewolucji w dziedzinie filtracji powietrza” i katalog na lata 2020-2021 z 4,9 tys. filtrów dla 58,4 tys. pojazdów i maszyn to najbardziej spektakularne z nowości. Równolegle firmy poszerzają swoje oferty i włączają do asortymentu części do popularnych modeli samochodów. Oto przegląd noworocznych premier od Mann+Hummel i UFI Filters.

Mann+Hummel – filtry dla elektryków, nowe media i katalog

Z końcem 2019 roku główna marka grupy Mann+Hummel (do której należą także Wix i Filtron), zaprezentowała w swoim magazynie, nad czym pracują inżynierowie firmy[1]. Wśród ówczesnych nowinek znalazły się dwie znaczące dla rynku filtrów samochodowych. Pierwszą z nich jest kompaktowy system filtracji oleju do napędów alternatywnych – osi elektrycznych i przekładni hybrydowych. Składa się on ze zbiornika oleju, elementów filtra oleju po stronie ssącej i ciśnieniowej oraz osuszacza oleju. System jest wyposażony także w czujniki wilgotności, ciśnienia i temperatury, elektryczną pompę oraz chłodnicę oleju kontrolowaną termostatem. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym elementy filtrujące zajmują bardzo niewiele miejsca, co daje klientom rynku pierwotnego możliwość zagospodarowania oszczędzonej przestrzeni w najodpowiedniejszy z ich punktu widzenia sposób (na przykład na układ minimalizujący różnicę ciśnień pozwalający zmniejszyć moc pompy, a co za tym idzie – ilość zużywanej przez nią energii). Element filtrujący po stronie ciśnieniowej pozwala osiągnąć czystość oleju na poziomie 99,5%, co sprawia, że rozwiązanie dobrze sprawdza się w układach, w których transmisje są szczególnie skomplikowane lub wrażliwe. Układem ważnym z punktu widzenia zabezpieczenia silnika podczas pracy w zimnie jest osuszacz oleju z wydajnym materiałem adsorpcyjnym. Element skutecznie oddziela wodę, która dostała się do olejui jest przy tym łatwo wymienialny[2].

Rysunek 1: Kompaktowy system filtrowania oleju do pojazdów elektrycznych i hybrydowych Mann+Hummel[3];

Fot. Mann+Hummel

Rysunek 2: Struktura medium filtracyjnego MULTIGRADE F-MB 2000; Fot. Mann+Hummel

We wspomnianym numerze Automotive Customer Magazine firma Mann+Hummel ujawniła także, że trwają prace nad nowym medium filtracyjnym do filtrów paliwowych, którego skuteczność separacji cząstek o rozmiarze 4 mikrometrów ma wynosić 99,99%. Powstały na bazie obecnego już na rynku, osiągającego skuteczność na poziomie 99,95% medium MULTIGRADE F-MB 2000 produkt ma w 2020 r. trafić do pierwszych testów w warunkach eksploatacyjnych[4].

Już w nowym roku, 30 stycznia, firma ogłosiła także, że opublikowany zostanie nowy, zaktualizowany katalog produktów filtracyjnych na lata 2020/2021. Dostępne na stronach producenta, przez aplikację, w druku, a wkrótce także i na DVD wydawnictwo zawiera opisy 4,9 tys. produktów dla 58,4 tys. maszyn i pojazdów[5].

UFI: Powietrzne rewolucje w Fiacie 500, produkty dla Alfy i SUV-ów

Firma UFI Filters od początku roku zdążyła ogłosić premiery trzech produktów. Najświeższą z nich jest nowy wariant UFI MULTITUBE. Produkt, którego pierwotna premiera miała miejsce na targach Automechanika 2018, był dotychczas wykorzystywany np. jako oryginalne wyposażenie Porsche GT2RS[6]. Dał się poznać jako rozwiązanie rewolucyjne z kilku względów. Dzięki unikalnej konstrukcji zajmuje nawet o 50% mniej miejsca niż standardowe systemy, zachowując skuteczność filtracji na poziomie 99,5%. Dzięki poprawionej względem innych rozwiązań dynamice przepływu filtr jest w stanie zwiększyć dostępną moc silnika nawet o 4%[7]. System ten został dopasowany do 3-cylindrowego silnika Firefly GSE N3 z 12-woltowym generatorem rozruchowym i baterią litową zastosowanego w Fiacie 500 Hybrid Launch Edition – modelu mającym stać się dla FCA przepustką na rynek napędów alternatywnych.

Rysunek 3: Innowacyjny system filtracji powietrza UFI MULTITUBE znalazł zastosowanie w nowej hybrydzie Fiata. Fot. UFI

Od początku roku firma UFI Filters zapowiedziała także poszerzenie oferty produktowej o filtr paliwa do popularnych SUV-ów Renault-Nissan-Mitsubishi oraz filtr Diesla do Alfy Romeo Giulia 2.2 JTD. Najważniejszymi cechami modułu do 1,5 litrowych silników dCi najnowszej generacji, znajdujących zastosowanie w Nissanie Qashqai czy Renault Kadjar, są: solidny stalowy korpus mieszczący medium głębokiej filtracji (ang. Deep Filtration Media) zapewniające dobre parametry filtracji i doskonale radzące sobie z odseparowaniem wody od oleju. Filtr potrafi także bezpośrednio komunikować się z elektroniką samochodu. Jest wyposażony sensory umożliwiające:

pomiar temperatury paliwa,

ogrzewanie paliwa w niskich temperaturach mające na celu stopienie parafiny,

sygnalizowanie poziomu oddzielonej od oleju wody znajdującej się w komorze zbiorczej[8].

Rysunek 4: Filtr paliwa UFI do 1,5-litrowego silnika Nissna Quashqai i Renault Kadjar; Fot. UFI

Kolejną nowością jest filtr paliwa do dieslowskiego silnika Alfy Romeo Giulia 2.2 JTD. Kompletny moduł filtra oleju napędowego jest w całości wykonany z tworzywa sztucznego. Choć rozwiązanie wymagało bardzo wysokiego poziomu myśli projektowej i kompetencji wykonawczych, pozwoliło zmniejszyć liczbę elementów tworzących konstrukcję układu, przyczyniając się do minimalizacji jego masy. Wkład wypełniony jest medium głębokiej filtracji (ang. Deep Filtration Media) zawierającym włókna poliamidu. Podobnie jak opisany wyżej produkt przeznaczony do SUV-ów, także element do Alfy jest w stanie komunikować się z systemami elektroniki samochodu i pełnić funkcje takie jak:

pomiar temperatury paliwa,

ogrzewanie paliwa w niskich temperaturach mające na celu stopienie parafiny,

sygnalizowanie poziomu oddzielonej od oleju wody znajdującej się w komorze zbiorczej[9].

Rysunek 5: Wykonany z tworzywa filtr paliwa do Alfy Romeo Giulia z silnikiem Diesla; Fot. UFI

Choć pewnie trochę potrwa zanim klienci trafią do warsztatów z wyposażonymi w te nowości autami, warto śledzić doniesienia o kierunku, w którym idą inżynierowie kształtujący przyszłość rynku. Dzisiejsze „Original Parts” to przecież „Aftermarket” jutra.



