Bravoauto – nowa marka na rynku samochodów używanych.

Stan techniczny samochodu potwierdzony certyfikatem, darmowa gwarancja na 2 lata, prawo zwrotu i szybkie finansowanie. Oczywistość? Na rynku sprzedaży samochodów używanych niekoniecznie. Ale to ma się zmienić. W czerwcu rusza nowy koncept sprzedaży i odkupu aut używanych, stworzony przez Inchcape Polska – Bravoauto. Pierwsza lokalizacja powstała w Poznaniu.

Bravoauto to nowy brand na polskim rynku stworzony przez Inchcape Polska – działającego w Polsce od 18 lat autoryzowanego dealera marek BMW, BMW Motorrad i MINI. Nowa sieć sprzedaży samochodów używanych wszystkich marek to odpowiedź firmy na zmiany zachodzące w branży motoryzacyjnej oraz rosnący potencjał rynku wtórnego w Polsce.

Analizy branżowe wyraźnie wskazują, że w najbliższych latach w Polsce rynek samochodów używanych jeszcze mocniej zyska na wartości. Jesteśmy silną, międzynarodową organizacją i w zmianach rynkowych szukamy potencjału do rozwoju kolejnych obszarów firmy. Tak jest z naszym nowym brandem – Bravoauto. – mówi Witold Wcisło, Prezes Zarządu Inchcape Polska.

Pod szyldem Bravoauto dealer zaoferuje samochody wszystkich dostępnych marek, a głównym kryterium doboru aut do portfolio będzie jakość. W ofercie znajdą się pojazdy z historią do 5-7 lat, każdy z nich otrzyma certyfikat potwierdzający stan techniczny. Klienci zyskają również 24-miesięczną gwarancję na pojazdy, a także nowość na rynku – możliwość zwrotu samochodu w ciągu 14 dni.

Z rynkiem sprzedaży samochodów używanych związanych jest wiele mitów, a Klienci mają małe zaufanie do sprzedawców. Wprowadzając nową markę oraz nowy standard sprzedaży pojazdów z rynku wtórnego, chcemy to zmienić . – podkreśla Witold Wcisło.

To, co autoryzowani dealerzy mogą zaoferować rynkowi, to między innymi doświadczenie profesjonalnych doradców, czy zaplecze serwisowe. Ale przede wszystkim pewność, że można kupić samochód w sposób bezpieczny, ze szczegółowo sprawdzoną historią pod względem technicznym, z gwarancją i możliwością zwrotu pojazdu. Klienci mogą ponadto wybierać spośród wielu form finansowania, w tym z opcji pozostawienia samochodu w rozliczeniu.

Na stałe w ofercie Bravoauto dostępnych będzie ok. 500 sprawdzonych, gotowych do odbioru w jeden dzień pojazdów. Jednym ze sposobów na ich pozyskanie ma być odkup samochodów z rynku.

W ubiegłym roku dealer w swoich trzech lokalizacjach sprzedał niemal 1800 samochodów. W tym roku, poszerzając sieć sprzedaży i otwierając się na sprzedaż pojazdów kolejnych marek, planuje wzrost w tym sektorze o ok. 100 procent.

Do 2027 roku Inchcape Polska chce dostarczać na rynek już 12 tys. aut i zbudować pozycję lidera sprzedaży samochodów używanych w segmencie dealerskim w Polsce.

Pierwszy obiekt Bravoauto powstał w Poznaniu, gdzie Inchcape obecny jest już od 5 lat. Docelowo Bravoauto swoim zasięgiem obejmie wszystkie rynki lokalne, gdzie działa firma, a plany dotyczące kolejnych lokalizacji są rozwijane.

Wraz z ekspansją planujemy kolejne lokalizacje, także poza obecnie kluczowe dla nas rynki. O tym, gdzie będą powstawać, zadecyduje zapotrzebowanie. Nowe inwestycje to nie tylko lokalizacje, ale także nowi pracownicy. W związku z rozwojem Bravoauto planujemy zwiększać również zatrudnienie. Już w ciągu ostatniego roku podwoiliśmy nasz zespół odpowiedzialny za pojazdy używane. – mówi Łukasz Mieloch, Dyrektor Samochodów Używanych, Inchcape Polska.

Inchcape Polska jest częścią Grupy Inchcape, która jest największym niezależnym dystrybutorem w branży motoryzacyjnej na świecie i z sukcesami funkcjonuje w ponad 40 krajach. Projekt Bravoauto będzie uruchamiany na wszystkich rynkach, na których działa Grupa Inchcape.