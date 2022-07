Sieć Premio po raz kolejny została nagrodzona w prestiżowym plebiscycie Fleet Derby 2022. Marka zajęła I miejsce w głosowaniu na najlepszy „Serwis ogumienia”.

Celem Plebiscytu Fleet Derby 2022 jest prezentacja produktów i usług flotowych dostępnych na polskim rynku, promocja dostawców rynkowych, jak i najlepszych rozwiązań do firm. Tegoroczni laureaci zostali wyłonieni w internetowym głosowaniu, które trwało do 13 czerwca. Głosować mogli m.in. fleet managerowie, osoby odpowiedzialne za zakup pojazdów do firm, dyrektorzy oraz przedstawiciele sektora MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), którzy wybierali swoich faworytów w 49 podkategoriach przypisanych tematycznie do 8 głównych kategorii. Sieć Premio okazała się bezkonkurencyjna w kategorii „Serwis ogumienia”. Sieć Premio ma na swoim koncie już 6 statuetek Fleet Derby, zdobytych w poprzednich latach.

Funkcjonujemy w wysoce konkurencyjnym środowisku, gdzie liczy się wysoka jakość usług serwisowych, ale też innowacyjność rozwiązań. Ta statuetka to dla nas ogromne wyróżnienie, potwierdzające jak dużym zaufaniem darzą naszą sieć klienci flotowi. Cieszymy się, że wysiłek naszych Partnerów Premio został zauważony i doceniony. Dziękujemy za każdy oddany na nas głos. – powiedział Tomasz Drzewiecki, Dyrektor ds. Rozwoju Sieci Detalicznej Premio na Czechy, Słowację, Polskę, Węgry i Ukrainę.

Obecne czasy wymagają od nas wszystkich większej kreatywności, przewidywania ewolucji potrzeb naszych Klientów oraz jeszcze bardziej elastycznego podejścia. O wiele większe znaczenie ma też dobra komunikacja między siecią serwisów a fleet managerami. Bez wzajemnego zrozumienia, indywidualnego podejścia i zaufania trudno o sukces. W sieci Premio wszystkie te czynniki funkcjonują bardzo dobrze, czego najlepszym potwierdzeniem jest właśnie ta nagroda. Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich serwisantów Premio, bo to dzięki ich profesjonalnej pracy i zaangażowaniu możemy po raz kolejny cieszyć się tym wyróżnieniem. – dodał Michał Tarnawski, Fleet Backoffice Team Leader Poland w Goodyear Polska.

Podczas codziennych wyzwań klienci flotowi mogą liczyć na pomoc ponad 150 serwisów Premio rozmieszczonych w całej Polsce, które oprócz sprzedaży i wymiany opon, w większości oferują także wszechstronne wsparcie w zakresie bieżącej obsługi eksploatacyjnej oraz przeglądów i napraw mechanicznych, takich jak wymiana amortyzatorów, klocków hamulcowych i innych usług typu fast-fit.

Dzięki specjalnej ofercie, floty samochodowe mają zapewnione w serwisach Premio konkurencyjne oraz jednakowe warunki handlowe w całej sieci, a także bieżącą koordynację współpracy pomiędzy Klientami Flotowymi a siecią serwisów przez dedykowanego konsultanta Premio.

Organizatorem Plebiscytu Fleet Derby jest Magazyn Fleet. Oficjalnie ogłoszenie wyników odbyło się 21 czerwca.

Premio

Premio to obecnie ponad 150 punktów serwisowych typu fast-fit na terenie całej Polski, w których można serwisować opony, układy wydechowe i hamulcowe lub wymienić olej. Sieć Premio od początku swojego istnienia związana jest z marką Goodyear. Dlatego w punktach serwisowych w Polsce oferowane są przede wszystkim opony należących do amerykańskiego koncernu marek takich jak: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava czy polska Dębica.