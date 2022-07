Czy wybór warsztatu samochodowego może być ekologiczny?

Zakręcanie wody podczas mycia zębów, korzystanie ze zmywarki i energooszczędnych sprzętów czy żarówek, używanie produktów powstałych z materiałów recyklingowych, szklanych słoików, segregacja śmieci. To jedne z wielu ekologicznych rozwiązań jakie wprowadziliśmy do swojej codzienności w ostatnich latach. Pojawia się pytanie, w jaki sposób o środowisko mogą dbać kierowcy?

Wiele serwisów samochodowych stawia na ekologiczną działalność, a ich właściciele zdają sobie sprawę z wpływu swojej działalności na środowisko. Dzięki usłudze Bio Service, z której coraz częściej korzystają warsztaty zrzeszone w sieci Q Service Castrol, mogą sprawić, że odpady, nieuchronnie powstające w warsztacie, zostaną zutylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska, a część z nich odzyskana w procesie recyklingu. Naprawa samochodów w warsztatach, które przystąpiły do programu Bio Service, sprawi, że możemy być znacznie spokojniejsi o to, jak zlecona usługa wpłynie na nasze otoczenie.

Kierowcy coraz częściej zwracają uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska. Ekologiczna działalność serwisów samochodowych jest ważna dla osób, które na co dzień starają się dbać o planetę oraz prowadzić ekologiczny styl życia. Tego typu rozwiązania pozwalają na wprowadzanie kolejnych, coraz efektywniejszych zmian w przyszłości. Kierowcy zyskują również świadomość, że wybrany przez nich warsztat dba o jak najlepsze standardy pracy, działania, użytkowania i utylizacji zużytych części pojazdów.

Czym jest Bio Service?

Bio Service to profesjonalny program, który pozwala sprawnie zorganizować odbiór odpadów warsztatowych za pośrednictwem firm posiadających odpowiednie uprawnienia oraz zasoby. Należą do nich m.in.: opony, akumulatory, oleje i płyny eksploatacyjne, filtry paliwowe oraz powietrza, opakowania po substancjach niebezpiecznych, sorbenty, materiały filtracyjne oraz tkaniny do wycierania. Poprawny recykling odpadów zapobiega zagrożeniu dla środowiska oraz ludzi i zwierząt. Metale ciężkie oraz związki siarki, które mogą przedostać się do atmosfery przy niewłaściwej utylizacji akumulatora, powodują zwiększenie ryzyka zachorowania na nowotwory. Grozi to również oparzeniami chemicznymi.

Korzystając z programu Bio Service warsztaty samochodowe mogą liczyć na kompleksowy odbiór odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie otrzymane z serwisów zużyte części, płyny, opony czy akumulatory są przekazywane do profesjonalnej utylizacji bądź recyklingu.

Niewłaściwe składowanie oraz utylizacja odpadów powodują nagromadzenie zanieczyszczeń i degradację gospodarki naturalnej, a w konsekwencji zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników warsztatów, jak i kierowców. Świadomy wybór odpowiedniego serwisu może mieć zatem faktyczny wpływ na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. – zaznacza Adrian Siemiński, zarządzający projektem Bio Service na rynku polskim.

Korzystające z usług Bio Service warsztaty Q Service Castrol zapewniają właścicielom oszczędność czasu i pieniędzy, odwiedzający ich kierowcy mają zaś pewność, że ich serwis rozumie, jak ważna w ich działalności jest ekologia.