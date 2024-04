Czy Polacy będą oszczędzać na oponach?

Niepewna sytuacja ekonomiczna, związana m.in. z rosnącą inflacją, istotnie wpłynęła na decyzje zakupowe konsumentów. Czy oszczędzamy na zakupie ogumienia? W raporcie „Jakie opony kupują Polacy? Prognozy na 2024 rok” Oponeo.pl S.A. przygląda się koszykom zakupowym i wskazuje najważniejsze tendencje na rynku.

Od kilku lat możemy obserwować zmiany w preferencjach zakupowych Polaków. Z danych przedstawionych w raporcie Oponeo.pl wynika, że wybieramy opony o większych średnicach, dedykowane do samochodów mocniejszych i szybszych niż jeszcze w 2019 roku. Wyraźnie widoczny jest spadek zainteresowania modelami 14- i 15-calowymi. Jednocześnie chętniej niż przed 4 laty decydujemy się na zakup wariantów ze średnicami od 17 do 19 cali. Specjaliści Oponeo.pl wskazują, że taka sytuacja będzie się utrzymywać, co ma związek z naturalną ewolucją rynku samochodowego.

Duże zainteresowanie oponami całorocznymi

W debacie publicznej dużo mówi się o zaletach opon całorocznych. Rosnące zainteresowanie konsumentów odzwierciedlają zmiany w strukturach sprzedaży. Z raportu „Jakie opony kupują Polacy?” wynika, że ogumienie wielosezonowe stanowi obecnie 25% wybieranych modeli. Zdaniem Oponeo.pl trend będzie się utrzymywał, jednak zmiany nie będą zachodziły tak dynamicznie, jak dotychczas. W najbliższych 3-5 latach poziom zainteresowania tego typu produktami może zrównać się z zainteresowaniem modelami letnimi. Co ciekawe, sprzedaż tych ostatnich od 2019 roku zmniejszyła się aż o 9,8 punktów procentowych. Przewiduje się również, że warianty zimowe nadal będą stanowiły ok. 40% kupowanych opon.

Tniemy koszty, kupujemy budżetowo

Inflacja miała wpływ na wiele branż, w tym motoryzacyjną. Polacy oszczędzali nie tylko podczas codziennych sprawunków, ale także w trakcie zakupów ogumienia. Na przestrzeni ostatnich 4 lat popularność modeli z segmentu ekonomicznego (zarówno produkcji europejskiej, jak i azjatyckiej) znacznie wzrosła. Według danych Oponeo.pl obecnie sprzedaje się ich aż o 7,5 p.p. więcej niż w 2019 r. Warto podkreślić, że od lat możemy obserwować stabilną sytuację klasy medium. Oponeo.pl prognozuje, że podział w podobnym kształcie będzie się utrzymywał w najbliższych miesiącach, o ile nie nastąpi repozycjonowanie układu cen pomiędzy klasami.

Pełna treść raportu Oponeo.pl „Jakie opony kupują Polacy? Prognozy na 2024 rok” dostępna jest tutaj: https://www.oponeo.pl/artykul/sprzedaz-opon-w-polsce-2024