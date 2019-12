Czyściwa wielokrotnego użytku MEWA dla warsztatów

Najbardziej zrównoważona ochrona środowiska to unikanie wytwarzania śmieci i odpadów oraz wspólne użytkowanie rzeczy

Textilsharing (współdzielenie tekstyliów) także oznacza aktywną ochronę środowiska. Zasada wielokrotnego użytkowania realizowana w ramach koncepcji zarządzania tekstyliami przemysłowymi przez firmę MEWA, stwarza możliwość niemal natychmiastowego przekształcenia danego zakładu przemysłowego lub warsztatu na miejsce przyjazne dla środowiska naturalnego.

To sprzyja lepszemu samopoczuciu pracowników i czyni zakład bardziej atrakcyjnym zarówno dla nich, jaki i dla klientów. Do pozostałych zalet systemu wynajmu czyściw firmy MEWA należy możliwość prostej i przejrzystej kalkulacji kosztów, zabezpieczenie dostaw i odpowiedniej jakości, a tym samym możliwość szybkiego i dokładnego czyszczenie oraz utrzymania w czystości maszyn, narzędzi i posadzek.

Naczynia do picia z poliaktydu, rozpadające się na części składowe, czyli węgiel i wodę, tenisówki ze sztucznego materiału, z których po kilku latach pozostaje jedynie podeszwa… Wszędzie na świecie prowadzone są badania, mające na celu opracowanie produktów, które ulegają rozkładowi biologicznemu. To ważne, bowiem przyczynia się do ochrony środowiska.

Jeszcze bardziej konsekwentny i wydajniejszy jest system wynajmu czyściw MEWA, bowiem jest on ekologiczny od samego początku – klienci firmy MEWA, którzy używają czyściw, po prostu nie wytwarzają odpadów. Wynajmują oni czyściwa bawełniane o silnych właściwościach absorpcyjnych. MEWA odbiera zabrudzone czyściwa w ustalonych odstępach czasowych i pierze je, poddając potem rygorystycznej kontroli jakości, po czym – już czyste czyściwa – ponownie dostarcza użytkownikowi. Jest to wygodne, bowiem pozwala dokładne skalkulować koszty i zaoszczędzić na czasie, a czyste czyściwa zawsze są pod ręką. Dzięki temu pracownicy mogą całkowicie skupić się na swoich zadaniach, zamiast zajmować się zamawianiem czy utylizacją czyściw jednorazowego użytku zgodnie z przepisami prawa.

System wynajmu czyściw MEWA obejmuje również hermetycznie zamykany pojemnik SaCon, w którym można bezpiecznie przechowywać zabrudzone czyściwa (zdjęcie: MEWA).

Z czyściw MEWA można korzystać w efektywny sposób, nie posiadając ich na stałe. Dlaczego? Bowiem ten, kto coś tylko używa, a nie posiada tego na stale, może działać w sposób w pełni elastyczny. Ilość i rodzaj czyściw – a są ich cztery rodzaje, zależnie od zastosowania – zawsze można dostosować do aktualnych potrzeb danego zakładu czy warsztatu.

Firma MEWA jest w tym zakresie niezawodnym partnerem, legitymującym się 111-letnią tradycją i specjalistyczną wiedzą. Inteligentny system wynajmu czyściw, oparty na zasadzie współdzielenia tekstyliów (Textilsharing), sprawił, że firma jest dziś europejskim liderem w tej dziedzinie. Obecnie MEWA pierze ponad miliard czyściw dla 188 000 klientów rocznie. W procesie prania z zabrudzonych czyściw pozyskiwane są oleje i tłuszcze, które następnie są wykorzystywane do zasilania linii pralniczych i suszących. Tym samym MEWA pokrywa we własnym zakresie 80% zapotrzebowania na energię i dzięki temu oszczędza 7 milionów litrów oleju opałowego rocznie. Zaawansowane rozwiązania techniczne pozwalają również zaoszczędzić duże ilości wody – obecnie nawet do 50%. Środki piorące natomiast dozowane są w możliwie minimalnych ilościach, pomimo tego, iż i tak podlegają procesowi rozkładu biologicznego. A wszystko to realizowane jest zgodnie z zasadą zrównoważonej ochrony środowiska, opartej na oszczędzaniu surowców i unikaniu wytwarzania odpadów.