DENSO uruchamia szkolenia techniczne online

Masz już dość newsów o koronawirusie? Odwiedź nowy portal techniczny DENSO. Zrób kurs online w zaciszu własnego domu i efektywnie spędź czas na nauce i doskonaleniu swoich umiejętności zawodowych.

DENSO, jedna z wiodących firm technologicznych na świecie, znana z japońskiej precyzji i jakości oraz nacisku na absolutną niezawodność swoich produktów, wspiera również rozwój edukacji. Zespół DENSO Aftermarket przygotował interaktywną platformę e-learningową, która pomoże mechanikom w rozwoju osobistym i wesprze ich w karierze zawodowej.

Od 30 kwietnia 2020 r. dostępne są bezpłatne kursy z zakresu następujących grup produktów:

• świece zapłonowe

• rozruszniki

• alternatory

• oraz 3 profesjonalne moduły o układach klimatyzacji.

Firma będzie stopniowo rozszerzać ofertę kursów online o pozostałe linie części.

Platforma e-learningowa DENSO umożliwia naukę w wolnym czasie. System zapamiętuje, w którym miejscu zrobiłeś przerwę. Za każdym razem, gdy zdecydujesz się wrócić do nauki, możesz ponownie otworzyć kurs na stronie, na której skończyłeś poprzednio. Zarejestruj się już dziś i przekonaj się, jakie korzyści oferują Ci szkolenia online DENSO.

„Zawsze staramy się wprowadzać coś nowego. Bardzo się cieszę, że udało nam się w stosunkowo krótkim czasie opracować interaktywne rozwiązanie i zbudować zaawansowaną platformę e-learningową dostępną w 6 różnych językach (polskim, czeskim, węgierskim, rumuńskim, bułgarskim i angielskim). Wierzę, że dzięki lokalnym wersjom językowym nasze szkolenia online spotkają się z pozytywnym przyjęciem i pomogą mechanikom z różnych krajów w lepszym zrozumieniu problematyki i szybkim zwiększeniu ich wiedzy technicznej i know-how na temat części DENSO” – mówi Tereza Čechová, Marketing Manager DENSO Eastern Europe.

Kursy e-learningowe DENSO zostały przygotowane z myślą o mechanikach. Jednak dystrybutorzy, studenci i nauczyciele szkół technicznych oraz inni specjaliści od części zamiennych, którzy chcą rozwijać lub pogłębiać swoją wiedzę techniczną, również mogą uzyskać dostęp do kursów online. Wszystkie te osoby mogą się zarejestrować, ukończyć szkolenie techniczne, rozwiązać testy i uzyskać spersonalizowany certyfikat po pomyślnym ukończeniu kursu. Mechanicy mogą ponadto dołączyć do „League of True Mechanics” – ligi, w której mechanicy z wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ramach szkoleń zbierają „monety DENSO” i mają szansę znaleźć się w TOP 10 najlepszych mechaników, którzy będą nagradzani cennymi nagrodami, takimi jak m.in. narzędzie do inspekcji pojazdów e-Videns wraz z roczną licencją.