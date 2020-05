DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH

DROBNA RÓŻNICA, DUŻE SKUTKI: OPATENTOWANY KOŁEK W FILTRZE OLEJU.

Coraz częściej warsztaty i kierowcy samochodów są konfrontowani z zatarciem silnika. Przyczyną wielu z tych przypadków jest montaż filtra oleju, który na skutek braku drobnego detalu praktycznie nie działa.

„Zupełnie tego nie rozumiem. Zawsze dokładnie przestrzegałem terminów serwisowania i używałem oleju silnikowego, wymaganego przez producenta. A teraz silnik nawalił!” Właściciel pojazdu jest zszokowany bowiem diagnoza, postawiona przez eksperta silnikowego MAHLE, obecnego w tym dniu w warsztacie, jest jednoznaczna: uszkodzenie łożysk turbosprężarki na skutek zużycia spowodowanego zanieczyszczeniami. Po demontażu miski olejowej pojawia się przerażający widok: znaczne osady sadzy i startego materiału w całym silniku, ogromne zużycie łożysk korbowych i głównych. Inżynier MAHLE podsumowuje sytuację: „Wygląda, jakby silnik był użytkowany bez filtra oleju.”

Opatentowany i wyrafinowany: kołek na spiralnej drodze do otworu odpływowego w obudowie.

CO SIĘ STAŁO?

Ekspert otwiera obudowę filtra oleju i wyjmuje element filtracyjny. Na pierwszy rzut oka widać dwa problemy: zamontowany filtr nie odpowiada wymaganiom producenta pojazdu. A ponadto element filtracyjny najwyraźniej nie spełnił stawianego mu zadania. Ale dlaczego? Aby to zrozumieć, konieczna jest wiedza o sposobie działania montowanego fabrycznie modułu filtra oleju MAHLE i czym się różni od innych systemów.

KOŁEK – WIĘCEJ NIŻ TYLKO ELEMENT USZCZELNIAJĄCY.

Na dolnej tarczy elementu filtracyjnego zamontowany jest czarny trzpień z tworzywa sztucznego, znany w branży jako kołek. Na nim znajduje się pierścień samouszczelniający o przekroju okrągłym. W zamontowanym stanie kołek pasuje dokładnie do otworu w obudowie filtra i uszczelnia go.

Opatentowana spirala z otworem odpływowym oleju.

CZYSTA SPRAWA.

Obrót podczas wymiany filtra powoduje, że kołek zwalnia otwór w obudowie filtra i pozwala na spłynięcie pozostałości oleju z obudowy do miski olejowej. To całkowite opróżnienie jest ważne z dwóch powodów: z jednej strony pozostały w obudowie olej wytryskiwałby z niej podczas montażu nowego filtra a z drugiej strony celem wymiany oleju jest zastąpienie możliwie całego zużytego

oleju przez nowy. Ponieważ nowy oryginalny filtr jest również wyposażony w kołek z uszczelką, otwór powrotny zostaje całkowicie zamknięty podczas montażu. Gwarantuje to, że podczas pracy cały olej silnikowy jest tłoczony przez papier filtracyjny i czyszczony przy tym.

POMYSŁ PRZEŚWIETLENIA.

Wymiana modułu filtra stanowi typowo duże wyzwanie dla warsztatu. Obudowa filtra często znajduje się głęboko w komorze silnika, a mechanik może tylko domyślać się dokładnej lokalizacji otworu i musi ustawiać filtr na wyczucie, aby kołek trafił do otworu. Inżynierowie MAHLE pomyśleli o tym konstruując kołek i znaleźli rozwiązanie, umożliwiające włożenie filtra MAHLE do obudowy w dowolnej pozycji i zapewniające zawsze jego niezawodne zaryglowanie. W praktyce oznacza to, że wystarczy włożyć nową uszczelkę do pokrywy obudowy, posmarować ją olejem, wsunąć wkład filtra do pokrywy i przykręcić pokrywę do obudowy.

ALE JAK KOŁEK ZNAJDZIE PRZY TYM SWOJĄ DROGĘ DO OTWORU?

U dołu obudowy znajduje się spiralna prowadnica, podobnie jak w przypadku zjeżdżalni w aquaparku. Podczas dokręcania pokrywy kołek zsuwa się po tej prowadnicy do otworu, gdzie zostaje zaryglowany i zamyka go. Przemyślana konstrukcja i na tyle unikalna, iż została opatentowana przez MAHLE.

– Zamiennik z wypustem co prawda nie narusza patentu MAHLE, lecz powoduje ewentualnie zniszczenie zaworu obejściowego w silniku!

UWAGA, NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA!

Aby nie naruszyć istniejących patentów MAHLE, inni producenci kopiując wkład filtra, wyposażyli kołek w dodatkowy wypust z tworzywa sztucznego. Ten wypust na tarczy końcowej filtra może stać się niszczącą bronią i przy wkręcaniu pokrywy zakleszczyć się w obudowie. Uniemożliwia to obracanie wkładu filtra z fatalnym następstwem: kołek nie może poruszać się w prowadnicy pozbawiając mechanika cennej pomocy i zmuszając go do dokładnego trafienia na ślepo kołkiem do otworu. A jak pisaliśmy już powyżej, jest to wyjątkowo trudne.

Dodatkowy problem: ostry wypust z tworzywa sztucznego może niebezpiecznie zbliżyć się do zaworu obejściowego w dnie obudowy albo nawet go uszkodzić i unieruchomić. Oznacza to, że zawór obejściowy, który powinien otwierać się tylko chwilowo w określonych sytuacjach pozostaje ciągle otwarty.

Szczegółowy widok uszkodzonego zaworu obejściowego.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

ZADANIE I DZIAŁANIE ZAWORU OBEJŚCIOWEGO

Zawór obejściowy zapewnia zasilanie silnika olejem nawet w niskiej temperaturze otoczenia i przy zimnym, jeszcze gęstym oleju silnikowym, przepuszczając początkowo nieprzefiltrowany olej do obiegu oleju i gwarantując w ten sposób niezawodne smarowanie. Gdy olej silnikowy nagrzeje się i spadnie jego lepkość, zawór obejściowy musi niezawodnie zamykać się, aby cały olej silnikowy przepływał przez papier filtracyjny.

UKRYTE NIEBEZPIECZEŃSTWO WRAZ Z FATALNYMI SKUTKAMI

Niebezpieczeństwo dla mechanika: uszkodzony w taki sposób zawór obejściowy nie powoduje początkowo żadnych objawów. Gdyż nawet przy całkowicie otwartym zaworze obejściowym silnik pracuje prawidłowo, a lampka kontrolna oleju gaśnie i nie może ostrzec kierowcy. Wobec tego przepływ oleju silnikowego przez otwarty zawór obejściowy w obiegu silnika i całkowity brak działania filtra oleju pozostaje niezauważony. Oznacza to, że wszystkie zanieczyszczenia – sadza, brud, starty metal, które zazwyczaj są zatrzymywane przez filtr, dostają się bez filtracji do obiegu oleju! Te ścierne i korozyjne ciała obce w oleju powodują uszkodzenie jednostki napędowej wskutek zużycia.

UWAGA, BRAK ASEKURACJI!

Znane są przypadki uszkodzenia mechanicznego silnika, gdzie kołek podróbki filtra zaczepił się w obudowie podczas montażu i uległ złamaniu. Z fatalnym skutkiem w postaci ciągle otwartego otworu powrotnego! Spowodowało to spłynięcie znacznej części oleju silnikowego z obudowy filtra do miski olejowej, zamiast prawidłowego smarowania silnika.

Dla porównania: nieuszkodzony zawór obejściowy.

JAK ROZPOZNAWAĆ ZAGROŻENIA

Ryzyko dla mechaników jest wysokie zwłaszcza w następujących przypadkach:

 jeżeli możliwe jest popełnienie błędów podczas montażu,

 jeżeli trudno je wykryć lub ich wykrycie jest niemożliwe,

 jeżeli mają one fatalne konsekwencje dla silnika.

TANIE FILTRY MOGĄ STAĆ SIĘ BARDZO DROGIE

Również we wspomnianym tu przypadku podczas montażu podróbki filtra mechanik nie zaważył, że uszkodził zawór obejściowy w obudowie filtra oleju, przez co zawór ten przestał działać. W chwili wykrycia błędu było już za późno. Konieczny stał się remont generalny silnika – i to tylko z powodu zastosowania tańszego zamiennika.

Spór o koszty naprawy w takim przypadku często kończy się przed sądem. Wtedy rzeczoznawcy muszą odpowiedzieć na pytanie, kto jest odpowiedzialny za niefachową wymianę filtra, która spowodowała najpierw zniszczenie zaworu obejściowego, a potem całego silnika.

Aby umożliwić warsztatom unikanie podobnych do tego, wysokich zagrożeń, eksperci MAHLE uczą swoich klientów przez informacje techniczne (np. w postaci „Technical Messenger”), ostrzegają przed tanimi zamiennikami filtrów i zalecają wyłączne stosowanie opatentowanego filtra Knecht/MAHLE Original, specjalnie zaprojektowanego do takich sytuacji montażowych, aby zapewnić maksymalną niezawodność napraw.