Wiosną pamiętaj o amortyzatorach

W okresie zimowym warunki pogodowe mogą negatywnie wpływać na elementy zawieszenia pojazdu co często prowadzi do ich trwałego uszkodzenia oraz wpływa na bezpieczeństwo jazdy.

Pomimo ostatnich wydarzeń, które bardzo mocno zaburzyły funkcjonowanie wszystkich dziedzin życia społecznego powinniśmy pamiętać, że stan ten na pewno ulegnie poprawie i wrócimy do normalnego funkcjonowania i codziennych czynności. Nie zapominajmy w tym wszystkim o bardzo istotnej kwestii jaką jest bezpieczeństwo naszego samochodu. W niedługim czasie zaczną się coraz częstsze wizyty w warsztatach samochodowych związane z sezonową wymianą opon lub podstawowymi czynnościami serwisowymi wykonywanymi najczęściej w okresie wiosennym, a mianowicie wymiana oleju oraz przegląd zawieszenia.

KYB radzi, aby odpowiednio wcześnie przygotować auto po okresie zimowym i skontrolować układ zawieszenia pojazdu a w szczególności amortyzatory i pozostałe elementy zespołu tłumiąco-resorującego. Mają one ogromny wpływ na bezpieczeństwo jazdy oraz prawidłowe zachowanie samochodu na drodze. Wszelkie niesprawności należy natychmiast usunąć stosując się do zaleceń producenta pojazdu. Pamiętajmy, że sprawdzamy samochód dla bezpieczeństwa jego użytkowników. Niesprawne amortyzatory mogą przyczynić się do wielu niebezpiecznych oraz tragicznych w skutkach sytuacji i zdarzeń drogowych.

Jak temu zapobiec? Na pewno poprzez kampanie reklamowe uświadamiające kierowców o konieczności przeprowadzania badań kontrolnych układu zawieszenia pojazdu w tym amortyzatorów. KYB prowadzi działalność szkoleniową na rynku części zamiennych. Szkolenia skierowane są bezpośrednio do mechaników samochodowych w celu edukacji i przekazania niezbędnych informacji dotyczących diagnostyki oraz napraw elementów zespołu tłumiąco-resorującego.

KYB zaleca systematyczną kontrolę amortyzatorów oraz pozostałych elementów zawieszenia co 20 000 km oraz dodatkowo podczas sezonowej wymiany opon czy przed dłuższymi planowanymi podróżami.

Funkcje amortyzatorów

Amortyzatory to elementy hydrauliczne, których zasada działania ma ścisły związek z mechaniką płynów oraz procesem fizycznym jaki zachodzi w ich wnętrzu w trakcie pracy.

Podczas ruchu tłoczyska wyzwala się energia kinetyczna, która poprzez opór hydrauliczny powstający w zaworach zostaje zamieniona w ciepło. Amortyzatory stosowane w samochodach działają jako klasyczne tłumiki drgań odpowiedzialne za ich absorbcję. Niezależnie od typów stosowanych amortyzatorów ich funkcje są ściśle określone a elementy te decydują bezpośrednio o drogowym bezpieczeństwie pojazdu.

Podstawowe zadania amortyzatorów to:

tłumienie drgań powstałych w wyniku poruszania się auta po nierównościach,

zapewnienie stałego kontaktu koła z nawierzchnią drogi,

stabilizacja pojazdu w trakcie wykonywania skrętów lub podczas nagłej zmiany kierunku jazdy,

bezpośredni wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy,

zapewnienie prawidłowego działania układu hamulcowego.

Poruszając się samochodem na wyeksploatowanych amortyzatorach narażamy siebie oraz innych uczestników ruchu na wiele sytuacji, które często są bagatelizowane.

Jednym z największych niebezpieczeństw związanych z jazdą ze zużytymi amortyzatorami jest ograniczenie skuteczności hamowania pojazdu. W trakcie wykonywania tego manewru odrywanie się koła od podłoża powodujące brak stałego kontaktu z nawierzchnią drogi co w znacznym stopniu ogranicza skuteczność hamowania. Dystans potrzebny na całkowite zatrzymanie auta wydłuża się drastycznie, nawet o 2-3 metry przy prędkości 50km/h. Zakłócone zostaje również prawidłowe działanie systemów wspomagania hamowania ABS, napędowych ASR i kontroli trakcji ESP. W trakcie hamowania dochodzi również do zjawiska nurkowania przodu samochodu, a podczas przyspieszania do opadania tyłu auta, co może powodować ogromny dyskomfort w kierowaniu oraz prowadzić do utraty stabilności i kontroli nad pojazdem.

Stanowi to ogromne zagrożenie na drodze i może być bezpośrednią przyczyną wypadku.

Pamiętajmy również o znacznym pogorszeniu komfortu jazdy, na który bezpośredni wpływ mają właśnie amortyzatory. Jazda takim samochodem w znaczący sposób pogarsza percepcję kierowcy oraz wpływa na jego zmęczenie. Efekty tego mogą być tragiczne w skutkach.

Uszkodzone amortyzatory w samochodzie stanowią zagrożenie dla innych uczestników ruchu związane szczególnie z jazdą po zmroku przy włączonych światłach mijania. Zwiększone drgania oraz kołysanie nadwozia w znacznym stopniu zaburzają prawidłowe działanie czujników samopoziomowania reflektorów przednich, co może powodować nieodpowiedni kąt padania światła i w ten sposób powodować oślepianie kierowców jadących z naprzeciwka. Sytuacja taka jest bezpośrednim zagrożeniem w ruchu drogowym.

Kierowcy, którzy zaniedbują kontrolę amortyzatorów w pojeździe narażają się również na dodatkowe koszty związane z uszkodzeniami innych elementów.

Zwiększenie amplitudy drgań wpływa destrukcyjnie na współpracujące elementy w układzie zawieszenia. Częstszym awariom głównie poprzez osiadanie zwojów lub nawet pęknięcia ulegają sprężyny zawieszenia. Sytuacja taka jest również niekorzystna dla elementów górnych mocowań, które poprzez działanie większych obciążeń częściej ulegają uszkodzeniom. W zauważalny sposób wpływa to na jakość prowadzenia auta oraz jego komfort.

W układzie zawieszenia brak odpowiedniej absorbcji drgań oraz zwiększenie obciążeń i wibracji powoduje szybsze zużywanie się tulei metalowo-gumowych oraz sworzni kulowych wahaczy. Wiąże się to z częstszymi wymianami tych elementów oraz z wizytami w warsztatach, generując tym samym dużo większe koszty eksploatacji samochodu.

Drgania przenoszone na koło kierownicy powodują szybsze wyeksploatowywanie zarówno przekładni kierowniczej jak również drążków i końcówek kierowniczych. Wpływa to bezpośrednio na jakość prowadzenia i sterowność auta na drodze.

Zmniejszenie przyczepności kół przyspiesza zużycie opon w samochodzie a drgania i wibracje z kół zostają przenoszone poprzez półosie napędowe aż do skrzyni biegów. Narażamy w ten sposób przeguby homokinetyczne na uszkodzenia oraz obciążamy w znaczny sposób skrzynię biegów, co może prowadzić do przyspieszonego zużycia przekładni i łożysk. Dodatkowym dyskomfortem mogą być stuki lub skrzypienie zluzowanych elementów nadwozia.

Niestety zaniedbania jakie powstają poprzez brak systematycznej kontroli amortyzatorów w naszym samochodzie, mogą generować dodatkowe koszty związane z uszkodzeniami innych elementów oraz mogą powodować zagrożenie podczas jazdy i być przyczyną wypadków.