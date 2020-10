Dunlop Sport All Season – przełomowa opona całoroczna na łagodne warunki zimowe

Dunlop uzupełnia swoje portfolio o nowy produkt Sport All Season. Pierwsza opona całoroczna marki została zoptymalizowana pod kątem pracy w szerokim zakresie temperatur i oferuje pewne hamowanie na mokrych i śliskich drogach (1).



Dunlop Sport All Season została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu najwyższej sprawności w łagodnym, zimowym klimacie. Opona posiada alpejskie oznaczenie (symbol trzech szczytów górskich i płatka śniegu) i poradzi sobie w każdych warunkach pogodowych. powiedział Mike Rytokoski, dyrektor ds. marketingu Goodyear w Europie.

Należący do grupy Goodyear Dunlop skorzystał z wiodącej w branży wiedzy, aby wejść do segmentu opon całorocznych. W efekcie powstała wyjątkowa koncepcja opony Sport All Season, w której zastosowano konstrukcję żebrową oraz trzy inne ważne elementy.



Dzięki sportowym elementom konstrukcji, nowe ogumienie zapewnia wyjątkowe prowadzenie na suchych nawierzchniach. Wytrzymałe opasanie umożliwia zachowanie sportowych osiągów również podczas pokonywania zakrętów, zapewniając lepszą stabilność.

Dzięki bieżnikowi, wyposażonemu we wzdłużne rowki o dużej pojemności i radialne krawędzie, woda jest szybciej odprowadzana z miejsca styku opony z nawierzchnią.



Przekłada się to na szerszą powierzchnię kontaktu z drogą i wysoką skuteczność hamowania na mokrych nawierzchniach.

Dunlop Sport All Season została wyposażona w elastyczną mieszankę, która zapewnia optymalne osiągi w każdej temperaturze i warunkach pogodowych. Wielofunkcyjna mieszanka polimerowa aktywuje elastyczność gumy w szerokim zakresie temperatur.



Marka Dunlop z dumą wchodzi na rynek opon całorocznych, oferując produkt dostosowany do potrzeb konsumentów, którzy coraz częściej kupują opony całoroczne i oczekują od nich doskonałych osiągów na mokrej i suchej nawierzchni – podsumował Rytokoski.

Linia opon Dunlop Sport All Season obejmuje 31 pozycji asortymentowych, które w najbliższych tygodniach będą sukcesywnie wprowadzane na rynek, na obręcze w rozmiarach od 14 do 18 cali.

(1) Na podstawie testów wewnętrznych. Testowane opony: Michelin CrossClimatePlus, Pirelli Cinturato All Season Plus, Hankook Kinergy4S2 H750, Continental All Season Contact, Dunlop Sport All Season.

Samochód testowy:

VW Golf VII 1.4 Tsi. Wyniki testów mogą różnić się w zależności np. od geometrii i składu asfaltu, prędkości, wysokości wody oraz temperatury otoczenia.