Elektryczne pompy wody od Nissens

Nissens Automotive rozszerzył ofertę części do układu chłodzenia o elektryczne pompy wody. Dodanie nowej linii produktowej do i tak już bardzo szerokiej oferty Nissens jest realizacją strategii zapewnienia mechanikowi kompleksowej oferty części do napraw układów chłodzenia.

Elektryczna pompa wody, na ogół ma zastosowanie w pojazdach jako dodatkowa pompa wspomagająca układ chłodzenia silnika. Wraz z tak zwanym downsizingiem silników, czyli zastąpieniem jednostki o dużej pojemności, mniejszą, bardziej wysiloną, pojawiła się potrzeba zapewnienia jeszcze lepszego chłodzenia silnika. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest elektryczna pompa wody, którą można zamontować praktycznie w dowolnym miejscu w komorze silnika. Przede wszystkim elektryczna pompa może być sterowana niezależnie od prędkości obrotowej silnika.

Działanie pompy wody ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego chłodzenia silnika i jego osprzętu, a tym samym bezpiecznej pracy. Do produkcji pompy wody Nissens wykorzystywane są wysokiej jakości materiały, które gwarantują trwałość pompy. Pompy Nissens zaprojektowane i produkowane są z dbałością o detale oraz testowane są wg surowych wytycznych OE. Wysokiej jakości konstrukcja z unikalnymi funkcjami dodatkowymi, takimi jak zabezpieczenie przed przegrzaniem i ochrona przed korozją, zapewniają niezawodność produktu, a tym samym układu chłodzenia.

Niesprawna pompa wody ma niekorzystny wpływ na wydajność układu chłodzenia pojazdu, co powoduje nadmierne obciążenie cieplne silnika. Warto zwrócić uwagę, że trwałość pompy wody szybko ulegnie skróceniu, w przypadku stosowania niewłaściwego płynu chłodzącego, jego nieregularnej wymiany lub braku wymiany. Zanieczyszczony płyn chłodzący może spowodować uszkodzenie pompy wody, co ostatecznie może doprowadzić do przegrzania silnika.

Montując elektryczną pompę wody należy pamiętać, że robocizna poświęcona na wymianę stanowi na ogół największy udział w koszcie naprawy, dlatego pompy Nissens produkowane są w standardzie „Nissens First Fit” co oznacza, że w opakowaniu dołączane są niezbędne wsporniki montażowe i izolatory drgań (jeśli mają zastosowanie do danego pojazdu), dzięki czemu montaż jest szybki i bezproblemowy.

Oferta początkowa elektrycznych pomp wody Nissens obejmuje 35 referencji, które pokrywają około 140 numerów OE, mających zastosowanie w najpopularniejszych modelach samochodów osobowych i dostawczych. Więcej informacji na stronach: www.nissens.com lub www.showroom.nissens.com