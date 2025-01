EVERGREEN SPRINT GLOBALNYM KOLOREM SAMOCHODOWYM ROKU 2025 WEDŁUG AXALTY

Najnowszy kolor roku oddaje hołd legendarnej brytyjskiej zieleni British Racing Green

Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, ogłasza zwycięzcę konkursu na Samochodowy kolor roku 2025, którym zostaje zieleń Evergreen Sprint. To już jedenasty rok, w którym Axalta ogłasza samochodowy kolor roku, i drugi raz, kiedy zwycięża zieleń.

Evergreen Sprint to głęboka leśna zieleń, która oddaje hołd legendarnemu kolorowi British Racing Green. Zdobił on najlepsze maszyny wyścigowe w historii sportów samochodowych, dlatego kojarzy się z prędkością i świetnymi osiągami. Najnowszy samochodowy kolor roku Axalty odwołuje się do emocji związanych ze sportami samochodowymi, a jednocześnie nadaje sedanom i SUV-om wyrafinowania. Dzięki temu Evergreen Sprint idealnie pasuje do wszystkich typów pojazdów.

Ten niezwykły kolor nadaje globalnemu samochodowemu kolorowi roku nowego wymiaru. Evergreen Sprint wyróżnia się na drodze i przywołuje na myśl osiągi, ducha rywalizacji i przygody. Ten dynamiczny kolor z pewnością przyciągnie uwagę pasjonatów motoryzacji. – powiedział Dan Benton, Global Color Marketing Director w Axalcie.

Pierwszy raport opublikowaliśmy w 2015 roku. Od tego czasu, raz do roku, globalny zespół ekspertów Axalty w dziedzinie kolorystyki wskazuje popularne i modne kolory samochodowe. W ocenie Axalty tegoroczny odcień zieleni szybko zyskuje na popularności. Według Globalnego raportu Axalty o popularności kolorów z 2023 roku zielony znajduje się na około 2% pojazdów na całym świecie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat globalnego samochodowego koloru roku 2025 Axalty i możliwości kolorystycznych firmy, odwiedź stronę www.axalta.com/color.

O Axalta Coating Systems

Axalta jest światowym liderem branży materiałów lakierniczych oferująca swoim klientom innowacyjne, kolorowe, piękne i stabilne rozwiązania. Nasze produkty i systemy przeznaczone są do zastosowań na pojazdy osobowe, użytkowe oraz dla celów renowacyjnych, a także na silniki elektryczne, fasady budynków i inne obiekty przemysłowe. Lakiery zostały zaprojektowane z myślą o zapobieganiu korozji, zwiększaniu wydajności i zapewnianiu trwałości powlekanych powierzchni. Bazując na ponad 150 latach doświadczeń w branży lakierniczej, globalny zespół Axalta stale poszukuje sposobów, by jeszcze lepiej obsłużyć ponad 100 000 klientów w 130 krajach, oferując im najlepsze systemy lakiernicze i techniki ich aplikacji. Więcej informacji na naszej stronie internetowej axalta.pl i na Twitterze @Axalta.