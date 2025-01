NIE BĄDŹ BAMBIKIEM, ZOSTAŃ LAKIERNIKIEM

Nowy projekt edukacyjny Lakiernik poszukiwany.

Wraz z nowym rokiem startuje projekt edukacyjny BASF Coatings „Lakiernik poszukiwany” skierowany do uczniów szkół podstawowych, klas 7 i 8. Jego celem jest zainteresowanie zawodem lakiernika oraz technologa lakierniczego.

Zmiany systemu edukacji i odwrócenie się od szkolnictwa zawodowego spowodowały pogłębiającą się lukę pokoleniową w wielu zawodach rzemieślniczych. W serwisach blacharsko – lakierniczych brakuje nowej kadry pracowników, którzy mogliby zastąpić w przyszłości swoich doświadczonych kolegów po fachu. Wiedza zebrana podczas spotkań z klientami oraz obserwacja rynku, zaowocowały stworzeniem projektu edukacyjnego, którego celem jest zaprezentowanie zawodu lakiernika uczniom, którzy stoją przed wyborem swojej dalszej drogi edukacyjnej.

Nastolatki, uczące się w klasach 7- 8 wraz z rodzicami rozpoczynają poważne rozmowy na temat wyboru szkoły średniej. To jest też czas, w którym dziecko zaczyna rozważniej myśleć o swojej ścieżce edukacyjnej i być może zawodowej. Choć może nie do końca jeszcze wie, co w przyszłości chce lub będzie robić, to może skorzystać z narzędzi, które daje udział w warsztatach organizowanych przez BASF Coatings.

Projekt obejmuje 45 minutową lekcję, podczas, której eksperci opowiadają o pracy lakiernika w warsztacie samochodowym, ale także technologa na liniach produkcyjnych fabryk pojazdów oraz elementów pojazdów silnikowych.

W trakcie zajęć uczniowie dowiadują się, jakie perspektywy mają po skończeniu klasy lakierniczej. Lekcje prowadzone są przez pracowników BASF Coatings Services, techników i specjalistów, którzy na rynku lakierniczym pracują od kilkunastu lat.

Co do zasady nie chcemy przedstawiać suchych faktów, tylko zainteresować uczniów tematem poprzez warsztaty i pracę zespołową. Doświadczenie nauczyło nas, iż zainteresowanie tym zawodem należy wzbudzić na dość wczesnym etapie edukacji, w momencie, kiedy zapadają decyzje o wyborze szkoły średniej – liceum, technikum, a może szkoła branżowa. Chcąc odczarować dawny wizerunek zawodu lakiernika, przygotowaliśmy projekt „Lakiernik poszukiwany”, dedykowany uczniom ostatnich klas szkół podstawowych i proponujemy chętnym placówkom przeprowadzenie lekcji o tym zawodzie wg autorskiego konspektu. – podkreśla Anna Denert – Leszcz, Marketing Manager BASF Coatings, pomysłodawczyni projektu.

Projekt „Lakiernik poszukiwany” rusza wraz z początkiem 2025 roku. Szkoły podstawowe zainteresowane udziałem w naszym projekcie zachęcamy do kontaktu z nami poprzez wysłanie maila na adres: sara.pijanowska@basf.com.

BASF Coatings jest jednym z wiodących przedsiębiorstw, produkujących lakiery renowacyjne do samochodów. W swoim portfolio posiada m.in. marki Glasurit, R-M. BASF Coatings Services zatrudnia wysoko wykwalifikowany zespół, a sprzedaż produktów i usług prowadzona jest bezpośrednio oraz poprzez dystrybutorów w całym kraju.