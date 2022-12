Filtracja oleju firmy UFI Filters dla jednego z najpopularniejszych silników do samochodów ciężarowych

UFI Filters, lider w dziedzinie filtracji i zarządzania termicznego, wprowadza na pierwszy montaż innowacyjny moduł olejowy do najnowszych silników Grupy Daimler Truck AG, stosowanych w samochodach marki Mercedes-Benz Truck.

Innowacyjność modułu UFI Filters do Heavy Duty Engine Platform OM471 polega na integracji kilku elementów, takich jak dwustopniowy zawór termostatyczny, zawór regulacji ciśnienia, zawór obejściowy i czujnik temperatury. Umożliwia to zaawansowane zarządzanie objętością oleju w układzie, nawet w przypadku olejów o niskiej lepkości. Dzięki temu zostaje zmniejszone tarcie wewnątrz silnika, co wpływa na lepsze osiągi i redukcję zużycia paliwa, a także na znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Kolejnym, nowym rozwiązaniem technologicznym, zastosowanym w systemie UFI, jest wydajne zarządzanie ciepłem, dzięki dwustopniowemu zaworowi termostatycznemu, zaprojektowanemu przez UFI, który zapobiega skokom temperatury. W zależności od temperatury oleju i fazy pracy silnika (fazy jazdy lub fazy rozgrzewania), dwustopniowy zawór termostatyczny odpowiednio steruje objętością oleju w układzie.

Wkład filtra, wytwarzany poprzez zgrzewanie na podczerwień (bez użycia kleju), jest produkowany z wykorzystaniem hydrofobowego medium FormulaUFI.Cell. Dzięki temu filtr zachowuje swoje właściwości nawet wtedy, gdy w oleju znajduje się woda, co pozwala utrzymać wysoki standard filtracji przez długi czas. W porównaniu z filtrami wkręcanymi, wymiana tylko tego elementu zmniejsza ilość odpadów metalowych. Podobnie opatentowany zaczep umożliwia bezpieczne i czyste czynności serwisowe. Lepsze zarządzanie układem smarowania i charakterystyka medium filtracyjnego zapewniają wysoką niezawodność filtra, a także wydłużone okresy eksploatacji do 150 tys. km. Ponadto, dzięki swojej konstrukcji, układ ma wysoką odporność na ciśnienie do 12 barów, jakie występuje w silnikach samochodów ciężarowych.

Inżynierowie UFI Filters, we współpracy z niemieckim producentem, zadbali o wszystkie elementy systemu. Wkład filtra nie tylko chroni komponenty silnika, ale zapewnia również wysoką moc, poprzez obniżenie spadków ciśnienia w układzie, nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.

System UFI Filters ma również praktyczną budowę modułową, co umożliwia montaż różnych typów pomp wodnych, sterowanych zarówno elektrycznie, jak i mechanicznie. Dzięki temu może być on dopasowany do zastosowań w wielu modelach samochodów ciężarowych.