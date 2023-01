UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 12/2022

Zamykając 2022 rok, w grudniu na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono następujące kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

28.12.2022 Samochody marki Mercedes typoszeregu GLS

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes typoszeregu GLS (BR 167), wyprodukowanych od 27.11.2017 r. do 20.07.2022 r., mechanizm składania oparcia trzeciego rzędu foteli może nie być zgodny ze specyfikacjami. W razie wypadku może dojść do awarii systemu regulacji oparcia foteli, zwiększając ryzyko urazu pasażerów. …>

28.12.2022 Samochody marki KIA Sorento

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Sorento (kod modelowy MQ4) wyprodukowane w Korei Południowej od stycznia 2020 r. do sierpnia 2022 r., wysokociśnieniowa elektryczna pompa olejowa znajdująca się w ośmiobiegowej dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT) może ulec wewnętrznej usterce powodując przerwę w przekazywaniu mocy napędowej, potencjalnie zwiększając ryzyko wypadku. …>

22.12.2022 Samochody marki Peugeot 208 (P21)

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Peugeot 208 (P21) zostały wyprodukowane z niewłaściwie skonfigurowaną wiązką przewodów hamulca ręcznego, co może prowadzić do nieprawidłowego działania kontrolki hamulca ręcznego. W konsekwencji, użytkownik nie zostaje poinformowany, kiedy hamulec ręczny zostaje zwolniony manualnie, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy i może doprowadzić do zagrożenia pożarowego z powodu przegrzania klocków hamulcowych. …>

22.12.2022 Samochody marki Toyota GR86

Przedsiębiorca Toyota Central Europe sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Toyota GR86, wyprodukowane w Japonii od 25.03. do 15.09.2022 r., wyposażone są w moduł DCM (Data Communication Module), który obsługuje system wzywania pomocy w sytuacjach awaryjnych. Umożliwia on ręczne, lub w przypadku określonych poważnych wypadków, automatyczne nawiązywanie połączeń. Przed dostarczeniem samochodu do klienta, moduły DCM wymagają ręcznej aktywacji w celu obsługi wyżej wymienionych usług. Jednak ze względu na niewłaściwy proces zastosowany w przedmiotowych autach, istnieje możliwość, że moduł DCM nie został aktywowany podczas obsługi przed dostawą. W tej sytuacji osoby znajdujące się w samochodzie nie są ostrzegane, że system nie może nawiązać połączenia. …>

22.12.2022 Samochody marki Citroën, modele: C3, C3 Aircross, C4, C4 Cactus, C4 Picasso, C4 Spacetourer, DS3 i DS4

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën, modele: C3, C3 Aircross, C4, C4 Cactus, C4 Picasso, C4 Spacetourer, DS3 i DS4 oprogramowanie pojazdu może wpływać na diagnostykę układu wspomagania hamowania, co może stwarzać ryzyko ograniczenia lub braku wspomagania podczas hamowania. …>

22.12.2022 Samochody marki Peugeot, modele: 208, 2008, 308, 3008, 5008 i Partner

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot, modele: 208, 2008, 308, 3008, 5008 i Partner oprogramowanie pojazdu może wpływać na diagnostykę układu wspomagania hamowania, co może stwarzać ryzyko ograniczenia lub braku wspomagania podczas hamowania. …>

14.12.2022 Samochody marki Hyundai SANTA FE (DM)

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai SANTA FE (DM), wyprodukowanych w Korei Południowej od 5 marca 2015 r. do 12 lutego 2018 r., może dojść do zwarcia w obwodzie modulatora HECU (hydrauliczno-elektroniczny modulator sterowania), co zwiększa ryzyko powstania pożaru w przedziale silnika. …>

07.12.2022 Samochody marki Ford Kuga

Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford Kuga, wyprodukowanych w fabryce Valencia od 14.11.2019 r. do 30.04.2021 r., dolna śruba mocująca pas bezpieczeństwa do słupka B nie została dokręcona odpowiednim momentem. Może to objawiać się hałasem podczas zapinania pasa lub jazdy po wyboistej drodze. W razie wypadku poluzowana śruba może spowodować, że pasy bezpieczeństwa nie zapewnią odpowiedniej ochrony. …>

07.12.2022 Samochody marki Ford Focus

Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford Focus, wyprodukowanych w fabryce Saarlouis od 09.06. do 06.07.2022 r., może dojść do odłączenia się przegubu kulowego wahacza dolnego przedniej zwrotnicy, co może skutkować utratą kontroli nad pojazdem. …>