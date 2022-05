Axalta pomaga warsztatom stawić czoła rosnącym cenom energii

Koszty utrzymania są coraz wyższe, a największy wpływ mają na to drastycznie rosnące ceny energii. Tylko w styczniu 2022 roku wzrosły o 28,6%[1].

Dla warsztatów wzrost cen energii jest wyjątkowo dotkliwy. Po dwóch latach zmagań z wyzwaniami stawianymi przez pandemię muszą teraz dodatkowo liczyć się ze wzrostem kosztów – bez gwarancji, że sytuacja ulegnie zmianie. Dla wielu warsztatów może to oznaczać, że będą zmuszone zakończyć swoją działalność. Na szczęście Axalta to firma stawiająca na ciągły rozwój technologiczny, który pozwala warsztatom pracować od początku do końca wydajniej, łatwiej i rentowniej. „Nasza opatentowana technologia Fast Cure Low Energy pozwala obniżyć zużycie energii w kabinie lakierniczej przy zachowaniu najwyższej jakości naprawy. Tego właśnie potrzebują warsztaty w dobie obecnego kryzysu – tłumaczy Jim Muse, Vice President, Axalta Refinish na Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

Ta rewolucyjna technologia bazuje na autorskich recepturach chemicznych firmy Axalta, które wykorzystują temperaturę oraz wilgotność powietrza do przyspieszenia procesu schnięcia. Stosując kompletny system produktów można uzyskać idealną równowagę pomiędzy szybkością pracy a niskim zużyciem energii podczas suszenia – przy zachowaniu znakomitego efektu końcowego. Dowiedziono, że w przypadku typowego 30-minutowego cyklu suszenia w temperaturze 60°C, w kabinie lakierniczej zasilanej gazem, system ten obniża koszt energii o ok. 75%. To jedyny system do napraw lakierniczych, który można suszyć w niższych temperaturach lub w temperaturze otoczenia (20°C) przy zachowaniu wydajności tradycyjnych systemów.

Warsztaty mogą też postawić na szybszy czas realizacji napraw i oferować klientom krótszy czas oczekiwania i tym samym zwiększyć obroty.

Nasza przełomowa technologia szybkiego utwardzania przy niskim zużyciu energii jest naprawdę unikalna. W dobie kryzysu energetycznego, który znacznie obniża dochodowość firm, dla wielu warsztatów stanowi ona ostatnią deskę ratunku. Takiej właśnie pomocy nasi klienci oczekują od Axalta. – dodaje Jim Muse.

Technologia szybkiego utwardzania przy niskim zużyciu energii pozwala także przyjmować do naprawy coraz popularniejsze pojazdy elektryczne, wyjątkowo wrażliwe na wysokie temperatury.

Ta opatentowana technologia jest dostępna dla trzech marek renowacyjnych premium firmy Axalta: Cromax, Spies Hecker oraz Standox. Więcej informacji można znaleźć na stronach www.cromax.pl/ultrasystem, www.spieshecker.pl/speed-tec oraz www.standox.pl/xtreme-system. Aby dowiedzieć się jakie możliwości oferuje system Fast Cure Low Energy, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

