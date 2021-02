HELLA FLATLIGHT: OPTYKA MNIEJSZA NIŻ ZIARNKO SOLI

Innowacyjna technologia micro-optyki od Hella otwiera nowe możliwości w zakresie designu i funkcjonalności dla tylnych lamp.

Mniejsze, bardziej wydajne i lepsze! Trend miniaturyzacji jest również nie

do zatrzymania w branży automotive, ponieważ pozwala na zmniejszenie

powierzchni montażowej i wagi, a tym samym ostatecznie pozwala na zaoszczędzenie energii.

Ponadto samochód musi mieć przede wszystkim charakter i atrakcyjność emocjonalną – mówi Dr Frank Huber, który jako dyrektor zarządzający HELLA jest odpowiedzialny za dział oświetlenia.

Producenci bardziej niż kiedykolwiek poszukują nowych opcji projektowych. Dlatego Hella – specjalista od oświetlenia i elektroniki – wprowadza na rynek technologię HELLA FlatLight, nową innowację w zakresie oświetlenia tylnych lamp zespolonych, która łączy w sobie funkcjonalność i design.



Koncepcja HELLA FlatLight przenosi stylistykę, funkcjonalność i wydajność na nowy poziom. Jest to możliwe dzięki innowacyjnej koncepcji światłowodu opartej na mikrooptyce. Soczewki są mniejsze niż ziarenko soli! Optyka o wielkości zaledwie kilku mikrometrów pozwala na wykorzystanie właściwości dyfrakcyjnych światła.

To zasadniczo zmieni sygnatury świetlne, jakie znamy – mówi dr Huber.

Kolejną ważną zaletą nowej koncepcji jest to, że potrzeba mniej energii

w porównaniu z innymi technologiami. W związku z tym do odtworzenia wszystkich funkcji lampy tylnej wystarczy jeden wat.

Kierunkowskaz, światło hamowania i całe światła lampy tylnej można zrealizować w jednym elemencie optycznym.

Do tej pory potrzebne były do tego pojedyncze komory. W jednym elemencie możliwe są również kombinacje wielokolorowe, takie jak

dla światła tylnego / kierunkowskazu lub światła do jazdy dziennej / kierunkowskazu. Ponadto, kształt poszczególnych elementów optycznych może być dowolnie zaprojektowany. Złożone scenariusze powitalne i pożegnalne uda się personalizować nie tylko za pomocą interfejsu oprogramowania HELLA, ale także bezpośrednio zmieniać.

Ponadto można dodać czcionki, logo i inną grafikę.



Konstrukcja HELLA FlatLight, która ma zaledwie kilka milimetrów grubości, zapewnia większą swobodę projektowania. Wdrożenie z mikrooptyką (FlatLight μMX) to tylko jedna możliwość zbudowania tylnej lampy zespolonej. W zależności od życzeń i wymagań klienta można również zastosować inne technologie, np. Nanocząsteczki.

Umożliwiają one, na przykład, trójwymiarowe zakrzywione elementy optyczne, które mogą jeszcze lepiej dopasowywać się do konturów pojazdu, a tym samym prowadzą między innymi do zmniejszenia przestrzeni montażowej i zmniejszenia ciężaru.

Konstrukcja HELLA FlatLight, która ma tylko kilka milimetrów grubości, zapewnia większą swobodę projektowania

HELLA od dziesięcioleci z powodzeniem wspiera rozwój techniczny w

sektorze tylnych lamp zespolonych. W 2001 roku HELLA zintegrowała pierwsze pręty światłowodowe LED w reflektorach i tylnych lampach zespolonych i kontynuowała rozwój technologii. HELLA stawia teraz kolejny kamień milowy dzięki podejściu FlatLight. Firma obecnie intensywnie omawia tę kwestię z klientami i planuje wprowadzić nową technologię na rynek w ciągu najbliższych trzech lat. Pierwsze warianty tej innowacji oświetleniowej zostały już dopuszczone do produkcji seryjnej.