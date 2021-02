PORADY TECHNICZNE MAHLE: Wymiana załączanej pompy chłodziwa CP623 000P

W przypadku silników 1.6 TDI i 2.0 TDI serii EA 288 podczas wymiany pompy chłodziwa istnieje możliwość zamontowania różnych typów pompy.

Od 2012 roku wyszczególnione silniki były fabrycznie wyposażane w przełączalne pompy chłodziwa. W celu jeszcze szybszego rozgrzania silnika podczas rozruchu na zimno nad wirujący wirnik łopatkowy pompy wysuwa się przesłona, która zapobiega cyrkulacji chłodziwa. W przypadku nieprawidłowego działania mechanizmu przesłona nie wraca do pozycji wyjściowej. W takim przypadku nie dochodzi do cyrkulacji chłodziwa nawet po osiągnięciu temperatury roboczej. Może to prowadzić do przegrzania silnika.

Lepsza ochrona przed przegrzaniem

To potencjalne źródło usterek można wyeliminować, wymieniając pompę regulowaną na pompę nieregulowaną bez wysuwanej przesłony. Zapewni to niezawodne działanie układu chłodzenia. Podczas wymiany pompy należy przełożyć element sterujący starej pompy chłodziwa do nowej pompy, a pompę ponownie podłączyć do układu sterowania silnika.

Zdjęcie 1: Regulowana pompa chłodziwa z zaciętą przesłoną (brak cyrkulacji)

Zdjęcie 2: Element sterujący regulowanej pompy należy wymontować i zamontować w nowej pompie

Zdjęcie 3: Nowa, nieregulowana pompa chłodziwa z zamontowanym elementem sterującym

WAŻNE! Pomp chłodziwa nie wolno obracać na sucho – pierścienie ślizgowe i uszczelki mogą ulec uszkodzeniu. Po zakończeniu pracy przy obiegu chłodzenia system należy starannie odpowietrzyć, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu i kumulowaniu powietrza. Wolno stosować wyłącznie chłodziwo zatwierdzone przez producenta. W celu uniknięcia uszkodzeń spowodowanych montażem na sucho należy zawsze wymieniać uszczelki i zwilżać je przed montażem czystym chłodziwem.