HELLA – nowe, rewolucyjne technologie z zakresu elektro-mobilności w najnowszych pojazdach

W systemach steer-by-wire polecenia kierowcy są przekazywane wyłącznie elektrycznie, bez mechanicznego połączenia z układem kierowniczym pojazdu. W takim układzie kierowniczym czujniki układu kierowniczego firmy HELLA wykrywają moment obrotowy i kąt obrotu kierownicy z dużą precyzją i niezawodnością oraz przekazują je jako sygnał elektryczny. Ponieważ wcześniej wymagane podzespoły, takie jak kolumna kierownicza, nie są już potrzebne, regulacja układu kierowniczego może być dostosowana do konkretnej sytuacji drogowej lub preferencji klienta. Takie rozwiązanie daje również ogromną swobodę w projektowaniu pojazdów i aranżacji kokpitu (np. jeden wariant dla ruchu prawo – lewostronnego – dzięki przekładanej kierownicy i elektrycznym pedałom), a także zwiększone bezpieczeństwo podczas wypadku (brak kolumny kierowniczej oznacza brak przenoszenia przez nią siły uderzenia).

Hella wyznacza kurs na całkowicie elektryczne układy kierownicze. To po raz kolejny podkreśla wyraźną orientację na przyszłość naszej oferty elektroniki. Jednocześnie demonstrujemy nasze wyjątkowe możliwości we wprowadzaniu istotnych dla bezpieczeństwa komponentów pojazdu do produkcji seryjnej w kluczowych obszarach rozwoju motoryzacji, w tym przypadku steer-by-wire.

– mówi Jörg Weisgerber, dyrektor zarządzający ds. elektroniki w firmie HELLA.