125 lat Goodyear: opony, które pomogły złamać granicę prędkości

Od 125 lat Goodyear reprezentuje innowacyjne podejście do mobilności, wyznaczając nowe standardy technologiczne w branży dzięki swoim produktom i usługom. Jednym z imponujących osiągnięć marki są opony, które pomogły ustanowić kolejne rekordy prędkości.

Bezprecedensowy poziom prędkości i osiągów

Odkąd na drogach pojawił się pierwszy samochód, na świecie rozpoczęła się prawdziwa mania prędkości. Coraz więcej śmiałków próbowało złamać granice prędkości. Jak wygląda historia najważniejszych rekordów prędkości?

23 października 1970 r. pojazd Blue Flame z napędem rakietowym, wyposażony w opony Goodyear, pobił rekord prędkości lądowej Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), osiągając 1001 km/h dystansie mili i 1014 km/h na dystansie kilometra. Wynik ten uzyskano na dnie wyschniętego jeziora Bonneville, które zapewniło idealne warunki do testowania granic prędkości i osiągów pojazdów. Rezultat ten był tym bardziej imponujący, bo został osiągnięty w trudnych warunkach – na powierzchni drogi zalegało prawie 8 cm śniegu.

Na potrzeby pojazdu Blue Flame Goodyear zaprojektował opony 8:00-25 o średnicy zewnętrznej 34,8 cala i gładkiej powierzchni bieżnika, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła. Wypełniono je azotem pod ciśnieniem 24 atmosfer.

Wyjątkowa konstrukcja i inżynieria Blue Flame, w tym zaawansowany system napędu rakietowego, odegrały kluczową rolę w pobiciu poprzedniego rekordu, a osiągnięcie to posłużyło jako katalizator dalszych innowacji w tej dziedzinie. Ustanowienie nowego rekordu nie byłoby jednak możliwe bez wysokowydajnych opon Goodyear, które są dowodem innowacyjności i zaawansowanej myśli inżynieryjnej.

Osiągnięcie Goodyeara z 1970 roku nie było odosobnionym przykładem, ponieważ produkty tej marki już wcześniej sprawdziły się na polu ustanawiania rekordów prędkości. W 1963 r. Goodyear opracował oponę do pojazdu Spirit of America, którym Craig Breedlove rozpędził się do magicznej granicy 643 km/h.

Opony Goodyear z kolejnymi rekordami

W 2006 r. opony Goodyear pomogły ustanowić rekord prędkości lądowej dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym. Dokonał tego wyprodukowany w Wielkiej Brytanii samochód JCB DieselMax, który osiągnął prędkość 527 km/h. Z kolei w 2016 r. ciężarówka Volvo The Iron Knight, jadąc na specjalnie opracowanych oponach Goodyear, pobiła dwa światowe rekordy prędkości dla samochodów ciężarowych. Pojazd ten osiągnął średnią prędkość 169 km/h w czasie 21,29 sekundy na dystansie 1000 metrów ze startu stojącego. Pobił również rekord na dystansie 500 metrów, osiągając prędkość 131 km/h w 13,71 sekundy ze startu stojącego.

Od 125 lat pasja do dostarczania najwyższej jakości opon napędza Goodyear do wyznaczania nowych granic i trendów w mobilności.