Jak wybrać najlepsze buty robocze?

Komfort i bezpieczeństwo w pracy

Wybór odpowiednich butów roboczych jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w miejscu pracy. Nieodpowiednio dobrane obuwie może prowadzić do urazów, otarć oraz problemów zdrowotnych. Warto zrozumieć dlaczego oszczędzanie na butach ochronnych może być zgubne, kiedy pracodawca powinien zapewnić obuwie oraz jak wybrać odpowiedni produkt.

Buty ochronne mogą stanowić pierwszą linię obrony przed obrażeniami i urazami na miejscu pracy. Ich niewłaściwy dobór i słaba jakość mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym do wypadków i kontuzji. Trzeba również pamiętać, że pracodawca powinien dostarczyć pracownikom odpowiednie buty ochronne na początku zatrudnienia oraz regularnie monitorować i wymieniać zużyte lub uszkodzone buty. Jest to obowiązek wynikający z przepisów dotyczących BHP.

Dlaczego nie warto oszczędzać na butach ochronnych?

Najpoważniejszym błędem, jaki może popełnić pracodawca, jest oszczędzanie na bezpieczeństwie. Buty ochronne są jednym z najważniejszych elementów wyposażenia każdego pracownika, zwłaszcza tam, gdzie istnieje ryzyko urazów spowodowanych upadkiem, przecięciem lub uderzeniem. Brak odpowiedniego obuwia roboczego może prowadzić do poważnych obrażeń, co z kolei skutkuje długotrwałym zwolnieniem lekarskim, obniżeniem wydajności pracy oraz dodatkowymi kosztami leczenia.

–Bezpieczne obuwie robocze wyposażone w wzmocniony podnosek jest niezbędne wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko przygniecenia stóp przez ciężkie przedmioty, takie jak te występujące na placach budowy, w magazynach czy warsztatach. Z kolei buty z antypoślizgową podeszwą są kluczowe dla osób pracujących na śliskich, mokrych czy nierównych powierzchniach. Specjalna konstrukcja tych podeszw zapewnia stabilność i dobrą przyczepność, co efektywnie chroni przed poślizgnięciem i upadkiem. Obuwie antyelektrostatyczne (ESD) jest z kolei zalecane w miejscach, gdzie obecność łatwopalnych gazów i pyłów stwarza ryzyko wybuchu lub pożaru, wynikające z przypadkowego przeskoku iskry spowodowanego wyładowaniami elektrostatycznymi. – komentuje Ewa Paprocka, Product Manager Würth Polska.

Jak wybrać odpowiednie obuwie ochronne?

Wybór odpowiednich butów ochronnych wymaga uwzględnienia kilku istotnych czynników. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę specyfikę oraz warunki panujące w miejscu pracy, istotny jest również wybór produktu zakwalifikowanego do klasy S.

Obuwie robocze klasy S musi spełniać normę EN ISO 20345. Podnoski w tych butach są zdolne wytrzymać uderzenie z energią 200 J i zgniecenie do 15 kN, co zapewnia wysoki poziom ochrony. Takie buty są szczególnie zalecane w miejscach, gdzie stopy pracowników mogą być narażone na przebicie, przecięcie czy przygniecenie przez spadające przedmioty. – Oprócz oznaczenia S pojawiają się dodatkowe określenia klasy ochrony obuwia, takie jak S1, S2, S3. W klasyfikacji obuwia można znaleźć również różne symbole informujące o ich dodatkowych właściwościach m.in. wkładka antyprzebiciowa (P), właściwości antyelektrostatyczne (A), izolacja spodu od zimna (CI) . – tłumaczy Ewa Paprocka, Product Manager Würth Polska.

Na rynku dostępny jest szeroki wybór obuwia bezpiecznego i zawodowego klasy S. Wśród jego rodzajów należy wymienić:

Półbuty i sandały ochronne S1 – posiadają wzmocniony podnosek i antypoślizgową podeszwę. Obuwie tej klasy oferuje również właściwości antystatycznymi,

Buty, półbuty i sandały ochronne S1P – wyposażone we wzmocniony podnosek, antypoślizgową podeszwę oraz wkładkę antyprzebiciową. Posiadają również właściwości antystatycznymi,

Buty i półbuty ochronne S2 – mają wzmocniony podnosek i podeszwę antypoślizgową. Ponadto cechują się właściwościami antyelektrostatycznymi, a cholewka jest odporna na przemakanie do 1 godziny,

Półbuty ochronne S3 – są wyposażone w wzmocniony podnosek, rzeźbioną podeszwę antypoślizgową oraz wkładkę antyprzebiciową. Ten rodzaj obuwia również ma właściwości antystatyczne,

Buty ochronne S5 – posiadają wzmocniony podnosek i podeszwę antypoślizgową. Wyróżniają się wodoodpornością oraz właściwościami antystatycznymi.

Kolejnym istotnym czynnikiem przy wyborze butów ochronnych jest komfort użytkowania.

Dobre buty powinny być wygodne i zapewniać odpowiednie wsparcie dla stóp, aby zapobiec uczuciu dyskomfortu i ewentualnym urazom.

Przegląd modeli obuwia ochronnego

Na rynku cały czas pojawiają się kolejne rodzaje butów roboczych, co może wydłużyć czas poszukiwania odpowiedniego modelu. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na nowości w asortymencie Würth Polska, które odpowiadają na specyficzne potrzeby różnych branż.

CARBON S1P to bardzo lekkie buty robocze wykonane ze zrecyklingowanego PET. Zaprojektowane do lekkich zastosowań w suchych środowiskach, dostępne w rozmiarach od 35 do 48. Posiadają normę ISO 20345 oraz zapewniają ochronę palców dzięki wykorzystaniu włókna węglowego w materiale podnoska.

DAILY RACE są lekkimi i stylowymi butami ochronnymi. Zostały wykonane z oddychającego i odpornego na pęknięcia materiału tekstylnego do zastosowań technicznych. Posiadają tekstylną podszewkę, pasek mocujący z wysokiej jakości mikrofibry oraz podnosek ochronny z włókna szklanego. Dodatkowo mają antypoślizgową podeszwę z poliuretanu SRC i spełniają normę EN 20345. Dostępne w rozmiarach od 35 do 48.

Buty ogólnobudowlane HERCULES S3 to wygodne, nowoczesne buty, które gwarantują optymalną ochronę podczas pracy na budowie. Wykonane są z naturalnej skóry, dostępne w rozmiarach od 35 do 48. Posiadają kategorię bezpieczeństwa S3 oraz spełniają normy ISO 20345 i SRC, co potwierdza ich wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania.

Odpowiednie buty ochronne są niezbędnym elementem wyposażenia każdego pracownika, zwłaszcza tam, gdzie istnieje ryzyko urazów i obrażeń. Inwestycja w dobrej jakości obuwie ochronne przynosi wiele korzyści, w tym poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu pracy oraz zmniejszenie ryzyka kontuzji. Dlatego też warto poświęcić nieco więcej uwagi i środków na wybór odpowiedniego obuwia roboczego, co w dłuższej perspektywie może przynieść znaczne oszczędności oraz poprawić efektywność i wydajność pracy.