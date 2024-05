MAHLE E-HEALTH Charge, system diagnostyczny akumulatorów.

MAHLE Aftermarket z powodzeniem wprowadził na rynek europejski swój system diagnostyki akumulatorów E-HEALTH Charge. E-HEALTH Charge dostarcza wiarygodnych raportów na temat stanu i wydajności akumulatorów wysokonapięciowych pojazdów elektrycznych. Przy maksymalnym czasie pracy wynoszącym 15 minut system ten stanowi najszybszą technologię diagnostyki akumulatorów statycznych na rynku. System diagnostyczny – składający się z ładowarki akumulatorów E-CHARGE 20 i aplikacji E-HEALTH – łączy ładowanie i diagnostykę akumulatora w jeden przepływ pracy. Proces działa niezależnie od marki i modelu. E-HEALTH Charge może być również używany wyłącznie jako ładowarka prądu stałego, oprócz funkcji diagnostycznej. Dzięki zautomatyzowanemu procesowi system nie wymaga wcześniejszej wiedzy ze strony zespołu serwisowego.

Wymagania stawiane warsztatom stają się coraz bardziej zróżnicowane. Napędy elektryczne z napędem akumulatorowym, hybrydy, silniki spalinowe i napędy wodorowe będą stanowić mieszankę napędową przyszłości. Dzięki najnowszemu dodatkowi do naszej linii produktów BatteryPRO, E-HEALTH Charge, wyposażamy niezależne warsztaty na przyszłość i jeszcze silniej pozycjonujemy się jako ich partner. – powiedział Philipp Grosse Kleimann, członek komitetu zarządzającego MAHLE i szef jednostki biznesowej Aftermarket.

To nowe rozwiązanie – opracowane przez dział serwisu i części zamiennych międzynarodowego dostawcy motoryzacyjnego MAHLE – zapewnia agencjom kontrolnym, operatorom flot i warsztatom wyższy stopień przejrzystości przy określaniu jakości akumulatorów i wartości pojazdu. Wynika to z faktu, że największym czynnikiem kosztowym dla pojazdów elektrycznych – takim, który historycznie był trudny do oszacowania, ponieważ wpływa na niego wiele czynników zewnętrznych – jest oczekiwana żywotność akumulatora wysokonapięciowego. Dzięki E-HEALTH Charge te cenne informacje są teraz dostępne dla każdego.

Dzięki naszemu rozwiązaniu do diagnostyki akumulatorów E-HEALTH Charge przesuwamy granice diagnostyki akumulatorów i pomagamy warsztatom w zabezpieczeniu dodatkowego wolumenu działalności poza silnikiem spalinowym. – powiedział Georges Mourad, dyrektor ds. globalnych rozwiązań serwisowych w MAHLE Aftermarket.

Jednym z elementów systemu E-HEALTH Charge jest urządzenie do ładowania akumulatorów E-CHARGE 20. Dzięki mocy 20 kW urządzenie to może – niezależnie od funkcji diagnostycznej – służyć również jako w pełni funkcjonalna ładowarka do pojazdów elektrycznych. MAHLE dostarczyło już ładowarkę do Włoch, Portugalii, Serbii i Polski, a następnie do Niemiec i Holandii.

Dzięki diagnostyce akumulatorów E-HEALTH Charge mechanicy mogą szybko i łatwo określić stan techniczny akumulatorów wysokonapięciowych przy minimalnym wysiłku. Diagnostykę przeprowadza się na stojących pojazdach. Podczas tego procesu akumulator pojazdu jest jednocześnie ładowany.

W celu oceny danych – zebranych zarówno z urządzenia ładującego, jak i z portu OBD pojazdu – MAHLE współpracuje z volytica diagnostics. Specjalista ds. akumulatorów przesyła dane do bezpiecznej chmury, analizuje wartości w stosunku do tych z akumulatorów tego samego typu, a na koniec porównuje wyniki z pierwotną pojemnością modelu pojazdu. Wkrótce potem raport końcowy zostanie udostępniony pocztą elektroniczną.